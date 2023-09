47. Bayer startet ein bisschen schläfrig und Tapsoba verliert hinten den Ball gegen Dovedan. Der macht gleich Tempo und geht auf die Box, braucht dann aber plötzlich viel zu lange und wird von Tapsoba wieder eingeholt. Immerhin gibt es die erste Ecke für die Gäste.

46. Ohne personelle Änderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Bayer 04 Leverkusen führt zur Pause gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:0! Nur mit 1:0 muss man sagen, denn die Werkself ist in allen Belangen überlegen und müsste bereits deutlich klarer in Front liegen. Die Hausherren haben 70% Ballbesitz und legen sich harmlose Heidenheimer immer wieder zurecht. Während die Gäste noch keinen einzigen Torschuss abgegeben haben, stehen auf Leverkusener Seite schon zwölf Abschlüsse zu Buche. Torjäger Victor Boniface traf dabei als einziger und hätte auch noch einen zweiten Treffer nachlegen müssen, scheiterte kurz vor der Pause aber an Müller. Auch Hofmann, Wirtz und Frimpong hatten gute Möglichkeiten. So steht es zur Pause eben nur 1:0 und der FCH ist hier theoretisch noch im Spiel. Um womöglich einen Ausgleich zu erzielen, müsste Frank Schmidts Mannschaft allerdings auch mal nach vorne spielen. Gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte in der BayArena!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Dann nochmal Bayer! Victor Boniface setzt sich im Sechzehner mit einem Beinschuss stark gegen Patrick Mainka durch, taucht alleine vor Müller auf, bekommt die Kugel aber nicht am stark reagierenden Keeper vorbei. Das muss eigentlich das 2:0 sein!

44. Da war mehr drin! Eren Dinkçi setzt sich mit einem starken Dribbling gegen drei Leverkusener durch und ist schon am Strafraum. Sein Querpass für Kleindienst ist dann schlecht gespielt und dürfte eigentlich nicht ankommen, kommt aber trotzdem durch. Damit rechnet Kleindienst aber nicht mehr und stolpert den Ball nur zu Lukáš Hrádecký zurück.

43. Heidenheim kann sich nun mal ein bisschen vom Leverkusener Dauerdruck befreien und zumindest an die Mittellinie vorschieben.

40. Langsam aber sicher ist das 2:0 überfällig! Frimpong erobert den Ball im Pressing auf der rechten Seite und nimmt im Strafraum Hofmann mit. Der legt für Wirtz quer, doch dessen ungestörter Abschluss aus 13 Metern findet nicht ins Tor, sondern trifft den einzigen noch in der Nähe befindlichen Heidenheimer Verteidiger.

38. Da hat Exequiel Palacios großes Glück! Mit Gelb vorbelastet grätscht der Argentinier mit Anlauf und gestreckten beinen frontal in Nikola Dovedan herein. dabei trifft er vor allem den ball und kommt deshalb wohl um einen Platzverweis herum. Viel kann sich Palacios aber sicher nicht mehr erlauben.

37. Norman Theuerkauf Heidenheim Gelbe Karte für Norman Theuerkauf (1. FC Heidenheim 1846)

Theuerkauf sieht für ein rüdes Einsteigen im Mittelfeld gegen Hofmann als erster Heidenheimer Gelb.

35. Der nächste Abschluss kommt wieder von Hofmann! Der Volleyschuss von der Strafraumgrenze landet aber genau in den Armen von Keeper Müller.

33. Der FCH steht weiter unheimlich tief und überlässt den Hausherren viele Räume mehr oder weniger freiwillig, doch die Gäste sind nun immerhin besser in den direkten Duellen und lassen kaum noch Abschlüsse zu.

31. Exequiel Palacios Leverkusen Gelbe Karte für Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Was macht Palacios da? Tief in der Heidenheimer Hälfte grätscht der Argentinier Eren Dinkçi von hinten in die Beine. Gelb ist da unvermeidbar.

30. Odilon Kossounou schickt Jonas Hofmann mit einem feinen Steilpass in die Gasse. Der Ex-Gladbacher schießt halbrechts im Sechzehner aus der Drehung und verfehlt das lange Eck klar.

28. Bayers Innenverteidiger schieben konsequent bis tief in die gegnerische Hälfte hinein mit an. So haben die Gastgeber vorne viele Möglichkeiten und kriegen jetzt erneut Frimpong rechts in Position. Dessen Flanke ist aber einen Tick zu hoch für Wirtz und auch Boniface kann das Leder diesmal nicht verarbeiten.

25. Im Stile einer Handballmannschaft spielt Bayer 04 um den Heidenheimern Sechzehner herum und sucht die Lücke. Jeremie Frimpong setzt sich rechts im Strafraum stark gegen Tim Siersleben durch und feuert aus spitzem Winkel aufs kurze Eck. Kevin Müller pariert zur Ecke.

23. Jetzt bekommen die Gäste erstmals die Chance, nach einem Ballgewinn umzuschalten. Sofort wird mit einem langen Ball Eren Dinkçi gesucht. Der Pass kommt aber nicht an und schon geht es wieder in die andere Richtung.

20. Der FCH kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Bayer kann nahezu nach Belieben kombinieren. Frimpong steckt in der Box zu Boniface durch, der es mit zwei Heidenheimern aufnehmen will, diesmal aber nicht durch kommt.

17. Bayer drückt und drückt und will gleich das zweite Tor nachlegen. Der nächste Eckball von Hofmann kommt von der linken Seite nach innen, sorgt letztlich aber nicht für Gefahr.

14. Heidenheim ist bisher überhaupt nicht im Spiel und läuft nur hinterher. Vor allem Frimpong hat auf Leverkusens rechter Seite immer wieder Platz und ist kaum zu halten. Siersleben klärt in höchster Not zur Ecke.

11. Bayer 04 ist bisher unheimlich dominant und macht genau da weiter, wo sie zuletzt aufgehört hatten. Von Müdigkeit nach dem ersten Europapokaleinsatz ist bei der Werkself keine Spur.

9. Victor Boniface Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

Die Gastgeber setzen sich gleich energisch vorne fest und belagern den Strafraum, Zunächst kommt dabei nichts raus, doch dann sieht Exequiel Palacios, dass Victor Boniface am Strafraum alleine gegen Tim Siersleben steht. Mit dem Rücken zum Tor, nimmt der Bayer-Stürmer den Ball an, dreht sich dann stark um seinen Gegenspieler und überwindet Kevin Müller aus 13 Metern im rechten Eck.

5. Bayer ist gleich voll da und lässt den Ball schön durch die eigenen Reihen laufen. Victor Boniface nimmt sich den ersten Abschluss von der Strafraumkante und sein abgefälschter Schuss geht ein Stückchen rechts am Tor vorbei.

2. Leverkusen spielt wie erwähnt wieder in einem 3-4-3-System, die Gäste sind im 4-2-3-1 unterwegs.

1. Der Ball rollt! Leverkusen spielt in Rot und Schwarz, Heidenheim trägt Weiß.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Christian Dingert und seinen Assistenten Benedikt Kempkes und Nikolai Kimmeyer. Für den Videobeweis ist heute Günter Perl verantwortlich.

Auf Ligaebene gab es diese Begegnung wenig überraschend noch nie. Ein Aufeinandertreffen hat aber bereits stattgefunden und das ging damals sehr überraschend an den FCH. Im Achtelfinale des DFB-Pokals gelang dem damaligen Zweitligisten ein 2:1-Erfolg gegen Bayer 04.

Noch ein Blick auf die Startformationen: Xabi Alonso hatte unter der Woche international ein wenig durchrotiert, tauscht nun aber zurück und setzt auch wieder auf das in der Liga bewährte 3-4-3. Keeper Hrádecký ist ebenso zurück in der ersten Elf wie Hofmann, Kossounou und Frimpong. Dafür weichen Kovář, Adli, Stanišić und Tella auf die Ersatzbank. Frank Schmidt nimmt derweil nur eine Änderung vor. Dovedan stürmt anstelle von Pieringer (Bank).

Schmidt hat mit seinem Team nach dem ersten Bundesligasieg zwar "eine große Euphorie gespürt", den Fokus dann aber auch schnell wieder auf den heutigen Gegner gerichtet. "Wir müssen die Glückseligkeit nun in Arbeit ummünzen, weil wir nach Leverkusen fahren und ein extrem schwereres Auswärtsspiel haben", bläute der dienstälteste Coach der Liga seinen Spielern ein. Warum Bayer in Schmidts Augen so stark ist? "Leverkusen ist eine Mannschaft, die richtig gut im Ballbesitz ist, sehr variabel ist und sehr viel über das Zentrum spielt und die Außenbahn nur einfach besetzt. Dazu sind Sie noch passsicher. Es sind schon ein paar Aufgaben, die da auf uns warten."

Xabi Alonso warnte im Vorfeld davor, den Aufsteiger auf die leichte Schulter zu nehmen. "Heidenheim hat eine gute Energie und ein riesiges Kämpferherz, das konnten wir gegen Bremen und Dortmund sehen. Ich erinnere mich auch an ihr Aufstiegsspiel der vergangenen Saison – das war verrückt", so der Spanier, der mit seinem Team "zweikampfstark auftreten" will. "Wir müssen mutig agieren und auf jeden Spielstil vorbereitet sein", forderte der Bayer-Coach, der im Vorfeld zudem lobende Worte für seinen Gegenüber Frank Schmidt fand: "Ich habe große Bewunderung für ihn und ich freue mich, ihn am Sonntag kennenzulernen. So lange in einer Führungsposition und in einem so intensiven Job zu sein ist einzigartig und nicht einfach."

Auch die Gäste aus Heidenheim durften zuletzt jubeln. Nachdem beim 2:2 in Dortmund der erste Bundesligapunkt der Vereinsgeschichte eingefahren worden war, gelang mit dem 4:2 gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende auch der erste Dreier in der deutschen Eliteklasse. Eren Dinkci steuerte einen Doppelpack zu diesem Sieg am Tag des 16-jährigen Dienst-Jubiläums von Trainer Frank Schmidt bei. Kann der FCH nun auch die starken Leverkusener ärgern? Vorteile könnten die Gäste in Sachen Energie haben, da sie im Gegensatz zu Bayer nicht erst vor drei Tagen im Einsatz waren, sondern eine Woche Zeit hatten, sich auf diese Partie vorzubereiten.

Bayer Leverkusen hat seinen beeindruckenden Saisonstart unter der Woche fortgesetzt und auch international einen Traumstart hingelegt. Mit 4:0 fegte die Werkself zum Auftakt der Europa League über BK Häcken hinweg. Damit sind die Rheinländer in dieser Spielzeit weiter ungeschlagen und haben nur beim Bundesliga-Gipfeltreffen in München einen Punkt liegenlassen. Ein Dreier gegen den Aufsteiger aus Hoffenheim ist heute natürlich fest eingeplant, um nach Punkten wieder mit Tabellenführer München gleichzuziehen.