41. Matthias Bader Darmstadt Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Matthias Bader

40. Und wieder steht Gladbach offen! Skarke schlägt nun aber zu viel Haken, in Kempes Schuss schmeißt sich schließlich Wöber herein.

39. Die Union-Leihgabe Tim Skarke schießt aus allen Lagen drauf, nun ist ein Flachschuss aber zu unplatziert. Nicolas hält locker.

38. Darmstadt hat die nächste gute Konterchance, doch bei Baders tiefem Zuspiel steht Skarke im Abseits.

36. Pléa muss kurz behandelt werden, kann aber nach kurzer Zeit weiterspielen.

35. Während bei den Heimfans natürlich beste Laune herrscht, ist den Fohlen großer Frust anzumerken.

33. Tim Skarke Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 3:0 durch Tim Skarke

Unglaublich, Skarke lässt das Böllenfalltor jubeln - 3:0! Bei einem Halbfeldfreistoß fällt der Ball auf den Kopf von Klarer, der die Kugel - ob gewollt oder nicht gewollt - zurück auf Skarke legt. Der hat halbrechts im Strafraum keinen Bewacher und knallt den Ball mit enormer Wucht ins kurze Eck.

31. Pfostenknaller von Skarke! Karic setzt sich auf der linken Seite gegen Scally durch, der einen Freistoßpfiff hören möchte, aber danach nicht weiterspielt. Skarke kommt halblinks zum Schuss und wuchtet den Spannschuss Richtung langes Eck. Nicolas kann dem Ball nur hinterherschauen, doch das Aluminium rettet für den Gladbach-Keeper.

30. Maglica holt sich mit einem starken Tackling gegen Honorat Szenenapplaus ab. Vor allem die kleinen Situationen und Zweikämpfe gehen häufig an die Hausherren.

29. Wieder flankt Karic, dieses Mal ist das Zentrum gut besetzt. Doch die Flanke des Österreichers ist etwas zu hoch geschlagen.

27. Gladbach hat bei einem Konter mal Platz, Pléa wird zentral nicht angegangen. Also schließt der Franzose aus vollem Lauf und mehr als zwanzig Metern ab, zielt aber klar links neben den Pfosten.

25. Schon letzte Saison hatte die Borussia zu häufig gegen die schwächeren Teams der Liga gepatzt, gegen die beiden Aufsteiger Schalke und Bremen zum Beispiel keines der vier Spiele gewinnen können (3U, 1N). Wiederholt sich die Geschichte heute? Nach 25 Minuten sieht es sehr gut aus für Darmstadt.

23. Darmstadt kombiniert wieder stark, Karic wird auf der linken Außenbahn freigespielt. Bei seiner flachen Hereingabe ist das Zentrum nicht gut besetzt, Itakura kann klären. Da wäre durchaus mehr drin gewesen.

20. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte ist Kempes Steilpass im Konter etwas optimistisch, Friedrich kann den Ball ablaufen.

19. Kann Gladbach mal über Standardsituationen gefährlich werden? Honorat flankt aus weiter Distanz, Wöber wird von der Darmstädter Defensive vergessen und fliegt links im Strafraum in den Ball herein. Mit dem hohen Bein kann er das Spielgerät nicht ganz kontrollieren und drückt es links am Tor vorbei. Die erste gute Offensivaktion der Fohlenelf ist ein ruhender Ball.

16. Karic hat nach einem tiefen Pass von Holland auf dem linken Flügel viel Platz, flankt viel zu hektisch. Dennoch: Die Darmstädter sind offensiv deutlich aktiver und haben sich die Zwei-Tore-Führung Stand jetzt verdient.

15. Darmstadt findet richtig Gefallen an diesem Spiel! Einige Meter vor dem Strafraum kombinieren sie stark, Mehlem schiebt den Ball quer zu Holland. Der probiert es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, Nicolas lenkt den zu mittigen Schuss über die Latte.

12. Scally hat etwas Glück, dass Mehlem einen tiefen Pass nicht kontrollieren kann, der Darmstädter wäre beinahe wieder durch gewesen. Die Lilien sind obenauf, Gladbach wirkt verunsichert und kommt nicht in die Zweikämpfe.

10. Matej Maglica Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 2:0 durch Matej Maglica

Der Doppelschlag der Lilien! Ein Eckstoß von der rechten Seite ist in erster Instanz nicht gefährlich, doch Mehlem kann den Ball nochmal nach rechts herauslegen. Kempe legt sich das Leder mit guter Körpertäuschung auf den linken Fuß und findet mit seiner Flanke genau den Kopf von Maglica. Der verschafft sich robust im Duell mit Weigl Platz und nickt den Ball dann cool ins rechte Eck ein, keine Chance für Nicolas.

8. Marvin Mehlem Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 1:0 durch Marvin Mehlem

Darmstadt belohnt sich für einen guten Start und geht in Führung! Der SVD baut das Spiel hinten auf, Gjasula leitet die Situation ein. Hollands weiter und hoher Pass ist eher ein Befreiungsschlag, erwischt die schwach sortierte Gladbacher Defensive aber auf dem falschen Fuß. Mehlem startet durch und läuft Friedrich davon, bleibt frei vor Nicolas dann cool und schiebt ein.

7. Bader steckt tief zu Skarke durch, der flach ins Zentrum flanken möchte. Itakura hält den Fuß dazwischen, die abgefälschte Hereingabe nimmt Omlin-Vertreter Moritz Nicolas locker auf.

6. Guter Start der Hausherren, die hier von Beginn an eine hohe Zweikampfintensität an den Tag legen. Die Gäste vom Niederrhein versuchen das Spiel zu kontrollieren, werden von Darmstadt aber immer wieder gestresst.

4. Von halblinker Position und knapp zwanzig Metern Distanz versucht es Tobias Kempe, schießt den ruhenden Ball aber leicht links über die Latte. Die erste gute Chance geht auf das Konto der Lilien!

3. Ko Itakura M'gladbach Gelbe Karte für Ko Itakura (Bor. Mönchengladbach)

Gute Freistoßposition für Darmstadt! Bei einem tiefen Pass kommt Itakura gegen Mehlem zu spät und fällt ihn direkt vor der Strafraumkante. Der Japaner hat früh die Hypothek der Gelben Karte.

1. Gladbach stößt im grün-schwarzen Auswärtstrikot an, Darmstadt spielt in den blau-weißen Heimoutfits. Bei sonnigem Sommerwetter läuft das letzte Bundesligaspiel des Wochenendes.

1. Spielbeginn

Wie in allen Bundesligastadien wird auch am Böllenfalltor den Opfern der Naturkatastrophe in Libyen und Marokko gedacht.

Torsten Lieberknecht wirft die Rotationsmaschine beim SV Darmstadt an, fünf Wechsel ergeben sich im Vergleich zum 1:5 bei Bayer Leverkusen. Neben Pfeiffer stürmt heute Skarke, der ehemalige Unioner feiert sein Startelfdebüt. Gjasula und Maglica verteidigen in der Dreierkette, Karic und Kempe rotieren im Mittelfeld ins Team. Zimmermann und Vilhelmsson fehlen verletzt und erkrankt, Isherwood, Nürnberger und Franjić müssen mit der Bank Vorlieb nehmen.

Gerardo Seoane wechselt im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen die Bayern auf zwei Positionen. Jordan Siebatcheu kommt zu seinem Startelfdebüt, beginnt in der Sturmzentrale anstelle von Tomáš Čvančara, der erstmals nicht in der Startelf steht. Honorat rotiert für Neuhaus in die Startformation.

Sechs Duelle gab es in den letzten zehn Jahren zwischen den beiden Teams, Darmstadt konnte Gladbach im Pokal zweimal schlagen. Letztes Jahr als Zweitligist (2:1) und 2013 als Drittligist (5:4 i.E.) warfen die Lilien überraschend die Borussia aus dem DFB-Pokal. In den zwei Darmstädter Bundesligasaisons 2015/16 und 2016/17 war zweimal Gladbach erfolgreich, zweimal trennten sich die Teams unentschieden voneinander. Insgesamt hat Darmstadt also sogar eine ausgeglichene Bilanz in den letzten Jahren vorzuweisen.

Dabei erwischte die Lilien ein ähnliches Schicksal wie die Gladbacher: ein enorm hartes Auftaktprogramm. Gerade mit der Euphorie eines Aufsteigers kam das natürlich gänzlich ungelegen. Nach einer knappen 0:1-Niederlage im engen Hessenderby in Frankfurt wurde es gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin (1:4) und bei den bisher so starken Leverkusenern (1:5) deutlicher.

Zehn Gegentreffer musste Darmstadt bislang hinnehmen, konnte selbst erst zweimal in der Bundesliga jubeln. Aufgrund des blamablen Pokal-Erstrundenaus' beim Regionalligisten FC Homburg steht so die Bilanz von vier Niederlagen in vier Pflichtspielen - den Start in seine fünfte Bundesligasaison hätte sich der SVD sicherlich etwas freudiger vorgestellt.

Während Gladbachs Offensive immerhin beim ungefährdeten 7:0-Pokalsieg und beim Auftaktspiel in Augsburg erste Argumente sammelte, sticht die Abwehrabteilung mit zu vielen Lücken bisher lediglich negativ heraus. Mit insgesamt neun Gegentoren stellten die Fohlen vor dem Spieltag die zweitschwächste Defensive der Liga, nur ein Team hatte vor diesem Spieltag noch mehr Gegentore: der heutige Gegner Darmstadt.

Für drei Punkte beim Aufsteiger muss die Borussia jedoch ihre Auswärtsschwäche überwinden. In den letzten 20 Bundesliga-Auswärtspartien feierte die Fohlenelf nur einen mickrigen Sieg. Gibt es heute den ersten Auswärtserfolg seit Januar dieses Jahres?

Gladbachs schwacher Saisonstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen ist noch mit einem umgekrempelten Kader und einem schwierigen Auftaktprogramm mit Heimspielen gegen die Spitzenteams Leverkusen und Bayern zu entschuldigen. Doch die Mannschaft steht auf Relegationsplatz 16 stark unter Druck: Sollte es im heutigen Spiel bei Darmstadt keinen Pflichtsieg geben, könnte die Luft am Niederrhein ziemlich schnell dünn werden. Denn nächste Woche wartet RB Leipzig und das nächste Heimspiel gegen ein Top-Team.