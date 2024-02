68. Kevin Akpoguma Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

68. Pavel Kadeřábek Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

66. Auf der anderen Seite zieht Maina gegen Tohumcu die nächste Ecke für die Geißböcke. Die verpufft dann aber unspektakulär.

65. Auch dieser Eckball bleibt ungefährlich, weil am ersten Pfosten die Kölner keine Mühe haben, die Pille wegzuklären.

64. Mittels Übersteiger lässt Bebou im Strafraum Chabot aussteigen und leitet in die Mitte weiter zu Skov, der aber etwas zu lang wartet, sodass sein Schuss von Benno Schmitz geblockt wird. Den zweiten Ball klärt Finkgräfe gegen Beier auf Kosten einer Standardsituation ins Aus!

62. Kurz danach läuft sich Alidou im Sprintduell gegen N'Soki selbst in die Hacken und kommt zu Fall. Den Freistoß für den Traditionsverein gibt es trotzdem.

61. Diesmal kommt Alidou mit Tempo gegen Stanley N'Soki durch und könnte eigentlich am Sechzehner in die Mitte zum sich anbietenden Thielmann weiterleiten! Aber der Mittelfeldmotor der Rheinländer ist zu eigensinnig und scheitert an Kabak, der den Fehler N'Sokis ausbügelt.

58. Linton Maina Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

58. Florian Kainz Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

58. Baumann verhindert den Rückstand! Nach einem langen Diagonalball von Florian Kainz sieht Jan Thielmann, dass der Keeper der TSG sehr weit vor dem Kasten steht und scheitert letztlich daran, dass der ehemalige Freiburger volles Risiko geht und weit außerhalb des Sechzehners gerade noch klären kann, ehe der Kölner Stürmer durch gewesen wäre.

56. Bebou hat das 1:0 auf dem Fuß! Mit einem langen Ball aus dem Halbfeld setzt Robert Skov den Franzosen in Szene, der die Kugel bilderbuchartig annimmt und mit seinem Wuchtschuss aus 16 Metern Schwäbe zu einer Glanztat zwingt. Er kann den Ball im ersten Versuch nicht festhalten, sodass die Hoffenheimer auf den zweiten Ball lauern, aber im Nachfassen hat der FC-Schlussmann ihn sicher.

55. Benno Schmitz Köln Gelbe Karte für Benno Schmitz (1. FC Köln)

Nachdem er für sein Foul in der ersten Hälfte keine Gelbe kassiert hat, gibt es die jetzt für ein taktisches Foul an Robert Skov am Mittelkreis.

54. Sonderlich gefährlich wird die zwar nicht, aber am Ende kann Martel gegen Kadeřábek die nächste Ecke ziehen. Die bringt Kainz dann scharf und halbhoch ans kurze Eck, wo Skov das Ding weghaut.

53. Nach einem komplett verunglückten Fehlpass von Beier im Mittelfeld schaltet der Effzeh um! Ljubicic leitet kurz weiter zu Denis Huseinbašic, der mit seiner Flanke Thielmann sucht und immerhin die erste Ecke für die Kölner rausholt!

52. Rechts setzt sich Alidou mit einem starken Antritt gegen Stanley N'Soki durch und läuft in die Grundlinie. Weil Stanley N'Soki aber in keiner Weise nachgibt, kann er den Flankenversuch des schnellen Kreativpostens des Effzeh blocken.

50. Das Obst ist beseitigt und nun kann wieder der Sport im Vordergrund stehen.

47. Die obligatorische Spielunterbrechung der letzten Wochen: Weil aus dem Gästeblock Äpfel aufs Feld geworfen werden, sind die Ordner gefordert, schützend einzugreifen und das Fallobst wegzuräumen.

46. Weder Pellegrino Matarazzo noch Timo Schultz haben in der Halbzeit gewechselt und schicken das bekannte Personal zurück auf den Sinsheimer Rasen.

46. Christian Dingert gibt die zweite Halbzeit frei! Die eröffnet der 1. FC Köln in der roten Spielkleidung.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit 0:0 geht es zwischen 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln in einer ereignisarmen Partie in die Kabine. Über weite Strecken des Spiels neutralisierten sich die Teams im Mittelfeld und scheiterten an der eigenen Ideenlosigkeit. Die wirklich brisanten Szenen sind bis hierhin überschaubar und obwohl die TSG vereinzelt in Person von Bebou (14.) und Weghorst (26., 43.) die Führung auf dem Fuß hatte, ist das unterm Strich auch von den Kraichgauern zu wenig. Der Effzeh hingegen beschränkt sich aufs Verteidigen, kann aber auch nicht viele zündende Impulse zur Partie beitragen, weswegen der Spielstand so auch voll in Ordnung geht.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Eine Flanke von Kadeřábek landet 20 Meter vor dem Kasten bei Skov. Seine Kerze geht klar neben das Tor von Marvin Schwäbe.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Weghorst! Nachdem Florian Kainz im Mittelkreis zu Fall kommt, lässt Referee Dingert zur Verwunderung aller weiterlaufen. Bei einem weiten Ball in Richtung Robert Skov verschätzt sich Chabot, der das Leder eigentlich schon unter Kontrolle hatte und so bedient Skov am Elferpunkt den Niederländer, der bei seinem Schuss aus der Drehung aber in Rücklage gerät und ihn in den zweiten Stock jagt.

41. Bisher sind beide Mannschaften um einen hohen Unterhaltungswert dieses Matches bemüht - und wer sich an seine Schulzeit erinnert, der weiß, was dieser Satz letztlich zu bedeuten hat.

39. Ein Lebenszeichen der FC-Offensive: Finkgräfe bekommt vorne links einen Ball in die Schnittstelle und leitet mit viel Platz zu Florian Kainz. Der will mit seinem Chipball in halblinker Position im Strafraum Jan Thielmann finden. Dieser letzte Ball ist dann aber bezeichnend für die komplette Partie, denn er ist zu ungenau und landet nicht beim vorgesehenen Abnehmer.

35. Die Kölner schaffen es in diesen Minuten, die gegnerischen Spieler weiter weg vom Kasten von Marvin Schwäbe zu halten. Noch kann man aber nicht wirklich von Offensivspiel in den Reihen der Geißböcke sprechen.

33. Den Freistoß kann Florian Kainz dann aber nicht gefährlich in den Torraum bringen.

32. Ihlas Bebou Hoffenheim Gelbe Karte für Ihlas Bebou (1899 Hoffenheim)

Nach einem Ballverlust im Mittelkreis gegen Dejan Ljubicic hat dieser freie Bahn in Richtung Oliver Baumann! Dem Franzosen bleibt wenig übrig, als das taktische Foul gegen Ljubicic zu ziehen und sieht für die Vereitelung einer Torchance die Gelbe Karte. Er hat sogar Glück, dass Grillitsch einen Meter vor ihm stand, ansonsten wäre die TSG jetzt nur noch zu zehnt.

31. Kurz vor der Torchance von Wout Weghorst hatte Benno Schmitz auf der linken Seite Robert Skov ohne Chance auf den Ball abgeräumt. Die Ecke vor wenigen Augenblicken war die erste Unterbrechung seit dieser Situation und Schmitz kommt für sein gelbwürdiges Foul durch.

30. Der führt dann aber, wie auch alle übrigen Eckstöße der Kraichgauer in dieser Spielzeit, nicht zu einer gefährlichen Situation geschweige denn einem Treffer. Martel haut die hohe Eckballflanke von Skov aus dem Strafraum.

29. Köln verliert im Zentrum den Ball und die TSG macht es schnell: Weghorst findet am rechten Ende der Box Bebou, in dessen Schuss sich Chabot auf Kosten eines Eckballs wirft.

28. Max Finkgräfe rückt links an der Seitenlinie mit auf und versucht, mit seiner hohen Flanke in der Mitte Jan Thielmann in Szene zu setzen. Es bleibt beim Versuch, denn Kabak klärt per Kopf.

26. Marvin Schwäbe muss das erste Mal eingreifen! Nach einem geschickten Ball Beiers hinter die Linksverteidigung ist Wout Weghorst durch und probiert es mit einem Rechtsschuss aus spitzem Winkel. Der Keeper des Effzeh macht das aber auch gut, verkürzt entscheidend den Winkel und klärt lässig mit einer Beinabwehr, in deren Folge die Abwehrkollegen das Ding wegschlagen.

23. So richtig hat die Begegnung noch nicht an Fahrt aufgenommen: Die TSG kommt mit ihren weiten Bällen nicht hinter den Abwehrriegel des Tabellensechzehnten, bei dem offenbar weiterhin Geduld die Devise ist. Die Konsequenz daraus ist, dass sich das Spiel über weite Strecken auf Mittelfeldgeplänkel beschränkt.

21. Dejan Ljubicic klärt eine flache Hereingabe von Maximilian Beier auf Kosten einer Ecke hinter die eigene Torauslinie. Der anschließende Standard bringt dann keine Gefahr ein und wird mühelos von den Gästen aus der Gefahrenzone gebracht.

19. Hoffenheim agiert in dieser Phase der Partie etwas mutiger mit Zug zum Tor. Alles in allem verteidigt der 1. FC Köln bis hierhin aber auch gut und hat mit Alidou und Ljubicic zwei schnelle Spieler an den Außenbahnen hinter Jan Thielmann. Bisher lässt der Effzeh nicht viel zu.

18. Robert Skov lässt an der Mittellinie gegen Benno Schmitz das Bein stehen und zieht damit den Freistoß für den Effzeh.

17. Das sieht schmerzhaft aus: Im Laufduell gegen Dejan Ljubicic will Pavel Kadeřábek das Leder behaupten, gerät dabei aber ins Straucheln und bekommt dabei die Stollen des Kölner Mittelfeldspielers in die Magengegend. Er blickt kurz schmerzverzerrt drein, macht dann aber weiter.

14. Die erste gute Chance für die TSG! Weil auf der rechten Abwehrseite Kilian und Chabot nicht energisch genug ihre Manndeckerpflichten wahrnehmen, bietet sich für das Trio aus Beier, Bebou und Weghorst viel Platz! Der Niederländer leitet Beiers Zuspiel mit einem Ballkontakt weiter zu Bebou in den Sechzehner. Er schlägt einen Haken und setzt mit einem strammen und gut getroffenen Schuss das Leder nur knapp am linken Lattenkreuz vorbei.

12. Die Zuschauer auf den Rängen sehen eine ausgeglichene Partie, in der momentan noch vorsichtiges Abtasten das Stichwort ist und klare Torraumszenen noch Mangelware sind.

9. Jetzt probiert es auch Hoffenheim. Rechts hat Nsoki das Auge für den einlaufenden Pavel Kadeřábek, hat die Rechnung aber ohne Max Finkgräfe gemacht. Der hält nämlich sein Bein in dieses Zuspiel und bereinigt diese Situation durch gutes Stellungsspiel.

8. Der Effzeh wagt den ersten Vorstoß in den Sechzehner der TSG! Nach einem Ballverlust der Hausherren in der gegnerischen Hälfte schalten die Geißböcke schnell und kommen mit Alidou über die rechte Seite. Er chipt den Ball in die Mitte zu Thielmann, der Platz hätte, um in die Box zu laufen, dann aber überhastet aus zentraler Position vor dem Strafraum abzieht und die Kugel weit am linken Pfosten vorbeikullern lässt.

5. Hoffenheim attackiert den Spielaufbau des Effzeh sehr früh, leistet sich dann aber vor dem letzten Drittel einige Fehlpässe. Die Kölner sind darauf bedacht, eng anliegend und vorsichtig zu verteidigen und auf Entlastungsmomente zu warten.

3. Dann geht es aber erstmal weiter für Chabot und es gibt den fälligen Freistoß. Den bringt Grillitsch aber aus 35 Metern halbrechter Position weit neben den linken Pfosten.

2. Nach wenigen Sekunden hat es Julian Chabot im Zweikampf mit Ihlas Bebou erwischt: Die Knie der beiden Akteure sind im Laufduell unglücklich aneinander geprallt, zu allem Überfluss hat er die Schulter seines Gegenspielers ans Kinn bekommen. Der Verteidiger des 1. FC Köln wird erstmal von der medizinischen Abteilung begutachtet.

1. Für die Durchsetzung der Regeln zuständig ist heute Christian Dingert. Unterstützt wird er dabei von Benedikt Kempkes und Nikolai Kimmeyer an den Seitenlinien, dem vierten Offiziellen Alexander Sather sowie Daniel Schlager im Kölner Keller.

1. Hoffenheim gegen Köln - rein in die erste Hälfte!

1. Spielbeginn

Nur noch wenige Augenblicke, dann machen sich die beiden Teams auf, den Rasen zu betreten. Gleich geht's los mit der ersten Halbzeit im Spiel 1899 Hoffenheim gegen 1. FC Köln!

Bevor es ans Eingemachte geht, hier noch ein paar Zahlen! 30 Pflichtspiele, davon 25 in Deutschlands höchster Spielklasse, gab es bisher zwischen den heutigen Kontrahenten. Vierzehn mal ging die TSG dabei als Sieger vom Platz und steckte neun Niederlagen ein. Im Hinspiel verlor der 1. FC Köln vor eigenem Publikum mit 1:3 - Andrej Kramarić traf nach 49 Sekunden zum 1:0 und Florian Grillitsch später aus 55 Metern zum 2:0-Zwischenstand.

FC-Trainer Timo Schultz vor dem heutigen Duell: "Wir haben gegen Frankfurt zu Null gespielt, das war sehr wichtig. Wir wollen das, was wir uns unter der Woche erarbeiten, am Wochenende auf den Platz bringen. Am besten mit einem Auswärtssieg. Hoffenheim hat richtig gute Zocker. Die wollen den Ball haben." Einen Wechsel gibt es nach dem Erfolg über die Hessen in der Anfangsformation. Für den erkrankten Timo Hübers spielt Luca Kilian in der Abwehrkette.

Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo in der PK vor dem Spiel: "Unsere Ausgangssituation ist auf unsere Leistung zu schauen. Wir wollen zu Hause die maximale Leistung auf den Platz bringen." Über den heutigen Gegner aus Köln führte er aus: "Köln kommt mit einem Erfolgserlebnis im Rücken. Sie spielen unter dem neuen Trainer defensiv wesentlich kontrollierter. Trotzdem bringen sie auch Geschwindigkeit mit und treten offensiv geradlinig auf." Drei Veränderungen in der Startelf nimmt er im Vergleich zum 2:2 in Niedersachsen: Für den gelbgesperrten Brooks beginnt Robert Skov. Außerdem rücken Florian Grillitsch, der seine Sperre abgesessen hat, und Ihlas Bebou für Anton Stach und Andrej Kramarić in die Anfangsformation. Marius Bülter steht kurzfristig wegen eines Infekts nicht im Aufgebot für das Spiel.

Auf der anderen Seite schielt 1899 Hoffenheim auf die internationalen Plätze. Doch in den letzten sechs Bundesligaspielen gab es keinen Sieg mehr zu bejubeln und die TSG holte gerade mal drei Punkte - einen davon vergangene Woche bei der 2:2-Punkteteilung gegen den VfL Wolfsburg. Will man nicht im Niemandsland der Tabelle versinken, täte man an einem Sieg über den Effzeh gut.

Mit einem 2:0-Achtungserfolg über Eintracht Frankfurt startete der 1. FC Köln letzten Samstag in die Karnevalswoche und machte klar, dass man allen Umständen zum Trotz den Kampf um den Klassenerhalt aufgenommen hat. Da Tabellennachbar Union Berlin gestern Wolfsburg bezwingen konnte, ist ein Sieg fast schon Pflicht, wenn man den Anschluss auf die Plätze über dem Strich nicht verlieren will.