45. +2 Halbzeitfazit:

Noch sind keine Tore gefallen an der Alten Försterei im Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln. Beide Mannschaften kamen über weite Strecken nicht über Bemühungen hinaus, gingen eine halbe Stunde lang äußerst sparsam mit Torabschlüssen um. Erst in den letzten zehn Minuten kam allmählich Fahrt rein. Dabei strahlten die Gäste deutlich mehr Gefahr aus. Ohnehin erwies sich der Effzeh als die agilere Mannschaft. Die Rheinländer taten mehr für die Partie, verzeichneten um die 60 Prozent Ballbesitz und 9:4 Torschüsse. Union agierte vorwiegend aus einer Konterstellung heraus. Für die Eisernen ergab sich durchaus eine recht beachtliche Zahl an Umschaltmomenten. Doch zumeist spielten die Gastgeber diese Angriffe nicht gut aus.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Nun melden sich die Hausherren noch einmal zu Wort, tauchen in des Gegners Hälfte auf. Eine Flanke von der rechten Seite köpft András Schäfer ein, zwei Meter über die Querlatte.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Nachdem der fällige Freistoß von Mark Uth aus halblinker Position in der Mauer landet, bleiben die Kölner dran. Halbrechts and er Strafraumgrenze zieht Uth mit dem rechten Fuß ab. Frederik Rønnow wirft sich ins rechte Eck und pariert stark. Und auch beim Nachschuss von Rasmus Carstensen ist der Union-Keeper zur Stelle.

41. Kurz vor dem eigenen Sechzehner möchte András Schäfer im Fallen klären und en Ball wegschlagen. Dabei ist sein Fuß sehr hoch und der trifft Eric Martel am Kopf. Dieser geht zu Boden und muss behandelt werden.

38. Sofort wollen die Eisernen über einen schnellen Gegenzug antworten, bekommen den aber mal wieder nicht zu Ende gespielt. Von Durchschlagskraft ist keine Spur.

38. Nahe dem rechten Torraumecke behauptet Denis Huseinbašić den Ball, versucht es dann aus der Drehung mit einem Rechtsschuss aufs lange Eck. Frederik Rønnow streckt sich, bekommt die Hände dran. Den Rest räumt einer seiner Verteidiger auf, Josip Juranović ist das. Aber immerhin ist da mal so etwas wie eine Torszene.

35. Jetzt führt die nächste Kölner Flanke von der linken Seite nicht zu einer nennenswerten Aktionen, die Angreifer strecken sich vergeblich. Und dann haut Linton Maina halblinks an der Strafraumgrenze auch noch über den kurz abgewehrten Ball.

33. Mit Blick auf die Ballaktionen im gegnerischen Strafraum steht es 3:5. Diese kümmerlichen Werte sind Beleg für eine Partie, die kaum Torraumszenen zu bieten hat. Von Torchancen sind wir ganz weit entfernt. Beide Mannschaften rackern sich vergeblich ab.

31. Abermals ist der lauffreudige Benedict Hollerbach mal wieder nach vorn unterwegs, doch nach einem Doppelpass mit Kevin Behrens geht ihm links an der Grundlinie der Platz aus. So verpufft auch diese Berliner Offensivbemühung.

30. Auf links tritt Mark Uth zur zweiten Kölner Ecke an. Bei der Ausführung rutscht ihm das rechte Standbein weg, der Ball landet im Aus. Seine Mannschaftskollegen warten im Sechzehner also vergebens.

27. Nach langer Zeit erleben wir mal wieder eine Abschlusshandlung. Der energische Eric Martel feuert aus der Distanz, setzt seinen Rechtsschuss allerdings zu hoch an.

26. Übrigens greifen die Anhänger heute noch auf des gewohnte Musikrepertoire zurück. Festlich wird es erst am Samstag, wenn an der Alten Försterei das alljährliche Weihnachtssingen stattfindet.

25. Doch auch den Gastgebern gelingt selten ein Durchkommen. Jetzt verpasst Benedict Hollerbach den richtigen Moment fürs Abspiel und bleibt kurz darauf hängen.

23. Jetzt fühlen sich die Köpenicker herausgefördert, etwas zu tun, um sich damit den sehr munteren und sangesfreudigen Fans anzupassen. Die haben sicherlich mehr Offensivgeist verdient.

21. Insgesamt bleibt Köln die aktivere Mannschaft. Der Ballbesitz bewegt sich allmählich auf 70 Prozent zu, Und auch hinsichtlich der Zweikämpfe lassen sich die Gäste nicht lumpen. Dem couragierten Auftritt fehlt es jetzt nur noch an Zielstrebigkeit.

19. Im rechten Halbfeld schlägt Kevin Volland einen Haken zur Mitte und schießt mit dem linken Fuß. Der Distanzschuss hoppelt rechts am Gehäuse von Marvin Schwäbe vorbei. Damit haben nun auch die Eisernen einen ersten Eintrag in der Torschussbilanz.

17. Für Union ergibt sich jetzt ein Umschaltmoment. András Schäfer macht sich auf den Weg. Nahe dem gegnerischen Strafraum schlägt sein Abspielversuch fehl.

14. Inzwischen ist der Effzeh deutlich aktiver und ausgiebig am Ball. So verlagern die Domstädter das Geschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte. Und ein Kopfball von Davie Selke stellt den ersten Torabschluss dieser Partie dar. Frederik Rønnow hält ohne Probleme.

13. Soeben endet der Stimmungsboykott. Sofort sorgen die Fans für die gewohnte und bis hierhin vermisste Atmosphäre. Auf das Werfen von Gegenständen wird erfreulicherweise verzichtet.

12. Dann bekommen die Gäste mal Tempo rein. Linton Maina ist auf links unterwegs, bringt den Ball flach zur Mitte, tut das jedoch zu ungenau. Jérôme Roussillon geht auf Nummer sicher und klärt zur Ecke. Diese bringt im Anschluss nichts ein.

10. Einen Torschuss hat es also noch immer nicht gegeben. Zumindest zeigen sich beide Mannschaften bemüht - zuletzt die Hausherren etwas intensiver.

8. Der folgende Eckstoß vond r linken Seite findet auf den Schädel von Diogo Leite, doch in die Aktion hinein ertönt der Pfiff. Deniz Aytekin ahndet ein Offensivfoul der Berliner.

7. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß flankt Josip Juranović von der rechten Seite. Die hohe Hereingabe ist an Kevin Behrens adressiert, der unter Bedrängnis nicht zum Zug kommt. Doch immerhin springt eine erste Ecke heraus.

6. Etwas nachhaltigere Bemühungen in Richtung Strafraum gehen jetzt von den Gästen aus. Zu Ende gespielt bekommen das die Rheinländer nicht. In der Folge versucht Union mit Benedict Hollerbach schnell umzuschalten. In einem intensiven Laufduell hat allerdings Eric Martel das bessere Ende.

4. Es ist an diesem Spieltag nicht mehr in allen Bundesligastadien Thema, an der Alten Försterei jedoch herrscht auch heute noch einmal für zwölf Minuten weitgehende Stille. Der Stimmungsboykott gilt nach wie vor der DFL und deren angestrebtem Investoreneinstieg.

2. Auf der Gegenseite gibt es auch für Frederik Rønnow eine erste Fangübung. Die Flanke von Rasmus Carstensen von der rechten Seite bereitet auch hier keine Mühe.

1. Einen ersten Offensivakzent setzen die Hausherren, schaffen es mit Benedict Hollerbach auf links zur Grundlinie. Dessen Hereingabe fängt Marvin Schwäbe problemlos ab.

1. Spielbeginn

In der Wuhlheide hatten die Eisernen gegen Köln letztmals im April 2014 in einem Zweitligaspiel das Nachsehen (1:2). Daran schlossen sich vier Siege der Gastgeber an, ehe der Effzeh in der vergangenen Saison mal wieder einen Punkt aus der Hauptstadt entführte (0:0). Unabhängig vom Spielort ist Union in der Bundesliga gegen die Domstädter in acht Partien noch gänzlich ungeschlagen. Zu dieser Serie kommen zwei Zweitligaspiele hinzu, macht in der Summe sieben Siege und drei Unentschieden. Der letzte Kölner Sieg war das angesprochene 2:1 im Jahr 2014 an der Alten Försterei.

Union hatte auf die beispiellose Serie von neun Bundesliganiederlagen am Stück mit der Entlassung von Urs Fischer reagiert und war danach unter Interimstrainer Marco Grote (1:1 gegen Augsburg) und Nenad Bjelica (1:1 in Braga und 3:1 gegen Gladbach) tatsächlich drei Pflichtspiele ungeschlagen geblieben. Doch nach dem 2:3 gegen Real Madrid und dem endgültigen Ausscheiden aus den europäischen Wettbewerben setzte es am Wochenende auch in der Bundesliga wieder eine Pleite (0:3 in Bochum) – die erste unter dem neuen Coach. Zumindest lag die letzte Heimniederlage in der Bundesliga – ein 0:3 gegen Frankfurt Anfang November – noch in der Verantwortung von Fischer.

An der Alten Försterei erleben wir das Aufeinandertreffen zweier Krisenklubs, die zu den vier Mannschaften gehören, die aktuell mit zehn Zählern das Tabellenende zieren. Der Sechzehnte hat in diesem Kellerduell den Siebzehnten zu Gast. Neben der Punktgleichheit weisen beide auch die identische Tordifferenz auf (-16). Mit kümmerlichen zehn Saisontoren stellt der Effzeh die schwächste Offensive der Bundesliga, hat vier davon auf Reisen erzielt – und daraus immerhin einen Sieg und fünf Punkte gemacht. Diesen einen Dreier gab es Anfang des Monats in Darmstadt (1:0). Danach ließen die Rheinländer ein 0:0 gegen Mainz und das 0:2 in Freiburg folgen.

Im Vergleich zur 0:3-Niederlage am Samstag in Bochum nimmt Nenad Bjelica lediglich einen Wechsel vor. Anstelle des wechselwilligen Sheraldo Becker (nicht im Kader) rückt András Schäfer in die Köpenicker Startelf. Bei den Gästen gibt es nach der 0:2 Pleite vor drei Tagen in Freiburg fünf Veränderungen. Julian Chabot (Gelb-Rot-Sperre), Benno Schmitz, Dejan Ljubicic, Luca Waldschmidt und Florian Kainz (alle Bank) sind nicht in der Kölner Anfangsformation zu finden. Dafür beordert Steffen Baumgart heute Dominique Heintz, Rasmus Carstensen, Denis Huseinbašić, Mark Uth und Linton Maina von Beginn an auf dem Platz.