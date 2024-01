90. +4 Fazit:

Feierabend in Niedersachsen, die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln endet leistungsgerecht mit 1:1. Nach der ereignisreichen ersten Hälfte brauchte der zweite Abschnitt einige Zeit, um ins Rollen zu kommen. Erst in der Schlussphase legten beide Teams noch einmal den Vorwärtsgang ein, wobei die Geißböcke den etwas besseren Eindruck machten. Ihre beste Möglichkeit zum Sieg vergab Thielmann mit seinem Versuch aufs lange Eck. Kurz vor dem Schlusspfiff war es auf Seiten der Hausherren Paredes, der bei einem der wenigen zwingenden Angriffe seiner Truppe den Pfosten traf. Aufgrund der ähnlichen Spielanteile und Menge an Chancen geht der Punkt für beide Mannschaften in Ordnung. Die enttäuschten Wölfe haben in acht Tagen die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Köln gastiert am kommenden Samstag im Topspiel bei Eintracht Frankfurt.

90. +4 Spielende

90. +1 Dženan Pejčinović Wolfsburg Gelbe Karte für Dženan Pejčinović (VfL Wolfsburg)



90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89. Pfosten! Der VfL kommt noch mal. Nachdem eben schon Tomás einen Eckstoß aus dem linken Strafraumkorridor als Aufsetzer aufs Tor brachte (heraussprang nur eine Ecke), ist es nun der ehemaliger Stuttgarter selbst, der auflegt. Über links dringt er in die Box ein, seinen Kurzpass in den Halbraum pfeffert Paredes aus kurzer Distanz an den linken Pfosten.

88. Die letzten Wechsel auf Kölner Seite. Dietz und Christensen ersetzen Thielmann und Kainz.

87. Jacob Christensen Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Jacob Christensen

87. Florian Kainz Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

87. Florian Dietz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Florian Dietz

87. Jan Thielmann Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

83. Erneut wechseln die Wölfe doppelt. Wind und Mæhle gehen, Pejčinović und Fischer kommen.

82. Kilian Fischer Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Kilian Fischer

82. Joakim Mæhle Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Joakim Mæhle

82. Dženan Pejčinović Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Dženan Pejčinović

82. Jonas Wind Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jonas Wind

82. Fast das 1:2! Thielmann entwischt über rechts und zieht aus spitzer werdendem Winkel und 13 Metern flach ab. Haarscharf rauscht der Flachschuss am langen Eck vorbei.

81. Die Gäste sind inzwischen das bessere Team. Was wäre das für ein Befreiungsschlag, wenn heute ein Auswärtsdreier in Wolfsburg gelänge...

78. Der folgende Standard landet aus dem linken Halbfeld am langen Pfosten bei Jenz. Der Ex-Schalker nickt das Spielgerät aus spitzem Winkel ans Außennetz.

77. Maxence Lacroix Wolfsburg Gelbe Karte für Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg)

Nach der Karte kommt Lacroix angelaufen. Auch der Wolfsburger sieht Gelb.

77. Denis Huseinbašić Köln Gelbe Karte für Denis Huseinbašić (1. FC Köln)

Huseinbašić foult Paredes vor dem Strafraum. Dafür wird er verwarnt.

77. Schultz wechselt zum dritten Mal. Top-Talent Diehl übernimmt für Ljubicic.

76. Justin Diehl Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Justin Diehl

76. Dejan Ljubicic Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Dejan Ljubicic

75. Die Schlussviertelstunde bricht herein. Den Geißböcken ist anzumerken, dass sie den Braten riechen und merken, dass heute drei Punkte drin sind. Zugleich hat die mutige Spielweise Körner gekostet.

72. Kovač reagiert auf die zunehmende Passivität seiner Truppe. Mit Baku und Tomás für Černý sowie Majer soll es wieder aktiver werden.

71. Tiago Tomás Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Tiago Tomás

71. Lovro Majer Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lovro Majer

71. Ridle Baku Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Ridle Baku

71. Vaclav Černý Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Vaclav Černý

69. Joakim Mæhle Wolfsburg Gelbe Karte für Joakim Mæhle (VfL Wolfsburg)



67. Auch auf der Gegenseite wird es richtig brenzlig! Thielmann ist Adressat eines langen Balles auf der halbrechten Angriffsspur. Seine flache Hereingabe findet den perfekt einlaufenden Maina. Rogério kann dessen Versuch gerade noch abblocken. Dann packt Casteels sicher zu.

66. Knapp! Wind drückt eine Rogério-Flanke von links aus mittigen acht Metern per Kopf links daneben.

64. Die ersten Wechsel des Matches. Schultz bringt Carstensen und Maina für Schmitz und Alidou.

63. Linton Maina Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

63. Faride Alidou Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Faride Alidou

62. Rasmus Carstensen Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Rasmus Carstensen

62. Benno Schmitz Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Benno Schmitz

60. Eine Stunde ist durch. Derzeit geht das Unentschieden in Ordnung. Klar ist aber auch: Beide Mannschaften dürfen sich mit der Punkteteilung nicht zufrieden geben.

57. Mattias Svanberg Wolfsburg Gelbe Karte für Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg)

Svanberg senst Hübers von hinten ünnötigerweise um. Dafür sieht er Gelb.

55. Durchaus gefährlich: Ljubicic gibt von rechts hoch nach innen, wo zunächst Thielmann unter dem Ball durchtaucht. Anschließend vertändelt Alidou die Murmel.

52. Nach Wiederbeginn ereignen sich viele Zweikämpfe, vor den Toren passiert eher wenig. Noch klappt kein Team sein Visier herunter.

49. Die Gastgeber erarbeiten sich den ersten Eckstoß im zweiten Durchgang. Dieser verpufft.

46. Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +16 Halbzeitfazit:

Pause in Wolfsburg, am Ende einer bemerkenswerten ersten Hälfte steht es zwischen dem VfL und dem 1. FC Köln 1:1. Nachdem zunächst die Kovač-Truppe eine gute Gelegenheit durch Svanberg ausließ, kamen auch die Westdeutschen durch Thielmann gefährlich nach vorne. Als eine Viertelstunde gespielt war, musste Linienrichter Siewer ausgetauscht werden – zuvor hatte ihn Finkgräfe unglücklich mit dem Ball im Gesicht getroffen. So dauerte es rund eine Viertelstunde, als Zuschauer Tobias Krull, seines Zeichens sportlicher Leiter des MTV Gifhorn, als Ersatz von Nicolas Winter zum 4. Offiziellen bestimmt wurde, der wiederum Siewer ersetzt. Anschließend ging es mit Fußball weiter: Alidou köpfte den Effzeh in Front, fast postwendend glich Paredes nach Mæhle-Vorarbeit aus. Seitdeme passiert nicht mehr viel, das 1:1 geht insgesamt in Ordnung. Gleich geht's weiter!

45. +16 Ende 1. Halbzeit

45. +15 Schmitz zieht aus 20 Metern halbrechter Position ab. Casteels entschärft den Versuch problemlos.

45. +12 Kainz flankt vom rechten Sechzehnmeterraumeck halbhoch ins Zentrum. Jenz wehrt dort mit der Hand ab. Elfmeter gibt es für diese Aktion nicht.

45. +11 Rund vier Minuten sind es noch bis zur Pause. Aktuell häufen sich die Stockfehler, gelungene Offensivmomente gibt es nur selten.

45. +8 Dejan Ljubicic Köln Gelbe Karte für Dejan Ljubicic (1. FC Köln)

Ljubicic holt sich die zweite Gelbe Karte der Partie ab.

45. +7 Casteels faustet den ruhenden Ball von Kainz sicher weg.

45. +6 Auf der rechten Außenbahn holt Schmitz gegen Paredes einen Freistoß heraus.

45. +4 Seit dem 1:1 ist noch nicht allzu viel Neues geschehen. Der VfL wirkt trotzdem wie das etwas bessere Team.

45. +1 Aufgrund der langen Verletzungspause von Linienrichter Siewer inklusive Tausch des 4. Offiziellen gibt es 15 Minuten Nachspielzeit.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 15

44. Benno Schmitz Köln Gelbe Karte für Benno Schmitz (1. FC Köln)



43. So schnell kann es gehen: Lange Zeit passierte hier gar nichts, nun sehen wir zwei Treffer in drei Minuten. So darf es weitergehen.

40. Kevin Paredes Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Kevin Paredes

Der schnelle Ausgleich! Wind gibt zu Černý, der nach rechts zu Mæhle passt. Dessen flache Flanke auf den zweiten Pfosten drückt Paredes mit dem langen Bein über die Linie.

38. Faride Alidou Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Faride Alidou

Die Gäste führen! Ein Freistoß der Domstädter von der rechten Seite wird unglücklich von einem Wolfsburger in die Mitte verlängert. Aus acht zentralen Metern hält Alidou den Schädel rein und trifft oben links.

36. Bei einem Kölner Konter entwischt Alidou auf dem rechten Flügel. Seine flache Hereingabe findet jedoch keinen Abnehmer.

34. Zunächst einmal passiert nach dem Wiederanpfiff nicht allzu viel. Es scheint, als müssten sich der VfL und der Effzeh erst wieder finden.

31. Kuriose Minuten haben sich zuletzt in Wolfsburg ereignet. Das wird natürlich ordentlich Nachschlag geben. Mal sehen, wie beide Mannschaften diese Pause verarbeiten.

28. Tobias Krull ist an seinem neuen Arbeitsplatz eingetroffen, Nicolas Winter steht an der Linie. Es geht weiter!

25. Weiterhin ist die Partie unterbrochen. Der neue 4. Offizielle ist 32 Jahre alt, sportlicher Leiter des MTV Gifhorn in der Landesliga Braunschweig und selbst Torwart der Mannschaft. Auf seine Ankunft am Rasen wird gewartet, ehe Schiri Storks wieder anpfeift.

22. Spannend: Der Wolfsburger Stadionsprecher fragt im Rund der Arena, wer nun Winter als 4. Offiziellen übernehmen kann. Sofort findet sich ein Herr, der über den Trainerbänken sitzt und nun in den Kabinen verschwindet, um mit dem passenden Equipment ausgerüstet zu werden.

20. Während Siewer in den Katakomben verschwindet, macht sich der 4. Offizielle Nicolas Winter für seinen Einsatz an der Linie bereit. Unterdessen fliegen Schokotaler auf das Feld, die von zahlreichen helfenden Händen vom Rasen geholt werden.

17. Linienrichter Siewer steht wieder, wird jedoch gestützt. Er hatte den Ball aus nächster Nähe hart ins Gesicht bekommen. Er wird ausgetauscht werden müssen.

14. Unschöne Szene am Seitenrand: Finkgräfe trifft den Linienrichter bei einer Klärungsaktion unabsichtlich mit dem Ball im Gesicht. Das zieht eine längere Behandlungspause nach sich.

14. Nach etwas weniger als einer Viertelstunde sind die Wölfe das bessere Team. Ihre Angriffsaktionen sind klarer und strahlen deutlich mehr Gefahr aus.

11. Schwäbe muss ran! Der Schluss entschärft einen Wind-Abschluss aus 13 Metern sicher zur Seite weg. Da hatte der Wolfsburger nicht genau genug gezielt.

8. ...der Standard wird kurz ausgeführt und landet letztlich in den Armen von Casteels.

7. Nun auch die Rot-Weißen: Finkgräfe flankt von links flach in den linken Halbraum. 14 Meter vor dem Tor dreht sich Thielmann um sich selbst, schlenzt das Leder aber rechts am Kasten vorbei. Ecke...

6. Die Gäste haben also gleich mal ein paar Probleme mit dem offensiven Ansatz der Wolfsburger. Sie dürften froh sein, nicht direkt den frühen Nackenschlag kassiert zu haben.

3. Großchance Wolfsburg! Nach Ablage von Černý zieht Svanberg aus rund zehn Metern leicht halblinker Position mit der Innenseite ab. Hübers rettet soeben mit dem Bein zur Ecke, die nichts einbringt.

1. Auf geht's, und VfL-Keeper Casteels ist gleich mal gefordert: Aufmerksam klärt er einen langen Ball der Müngersdorfer mit dem Kopf vor dem eigenen Sechzehnmeterraum.

1. Spielbeginn

Den peilen auch die abstiegsbedrohten Kölner an. Seit sechs Spielen warten sie auf einen Sieg, auch der Trainerwechsel von Steffen Baumgart zu Timo Schultz hat sich bislang nicht ausgezahlt. Nach dem Einstandsremis gegen Heidenheim (1:1) setzte es gegen Borussia Dortmund (0:4) und den VfL Bochum (0:2) zwei Heimniederlagen – vor allem die Schlappe gegen den VfL schmerzt, handelt es sich bei ihm doch um einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Immerhin: Wegen der gestrigen Niederlage der Mainzer in Frankfurt (0:1) könnten die Domstädter heute mit einem Zähler oder einem Sieg auf den Relegationsrang 16 vorrücken. Das rettende Ufer ist ebenfalls nur drei Pünktchen entfernt.

Es läuft weiterhin schleppend bei den Autostädtern. Nur ein Sieg aus den letzten sieben Pflichtspielen, dazu vier Pleiten und jüngst zwei Remis: Der Anschluss an die internationalen Plätze scheint bereits verloren zu sein. Zehn Zähler trennen den Tabellenelften von der sechstplatzierten Eintracht aus Frankfurt. Zuletzt mussten die Niedersachsen zwei ärgerliche Punkteteilungen hinnehmen. Obwohl sie sowohl gegen beim 1. FSV Mainz 05 (1:1) als auch beim 1. FC Heidenheim (1:1) mit einem frühen Treffer ins Match starteten, sprangen lediglich zwei Punkte heraus. Heute soll endlich wieder ein Dreier her.