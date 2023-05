71. Demirbay steht im linken Halbfeld für einen Freistoß bereit...

68. Diaby wird links in die Tiefe geschickt. Seine abgefälschte Hereingabe rutscht an den langen Pfosten durch. Dort scheitert Frimpong an Olschowsky.

68. Auch Xabi Alonso tauscht erstmals. Adli greift sich an den Oberschenkel. Für ihn übernimmt Azmoun.

67. Sardar Azmoun Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Sardar Azmoun

67. Amine Adli Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

65. Der erste Wechsel der Begegnung. Kramer geht, Stindl kommt.

63. Verändert dieses Tor etwas am Spielgeschehen? Der VfL hat nach dem 1:2 auf jeden Fall Blut geleckt.

60. Nicht ungefährlich. Infolge einer langgezogenen Ecke von der rechten Seite befördert Hincapié das Leder per Kopf aus spitzem Winkel aufs Tor. Olschowsky fängt es sicher ab.

58. Jonas Hofmann M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:1 durch Jonas Hofmann

Ganz unnötiges Gegentor für B04! Bakker spielt einen halbhohen Rückpass von der linken Defensivseite zu Hrádecký. Der Finne kann den Ball nicht kontrollieren und lässt ihn sich von Hofmann abluchsen. Dessen Drehschuss aus 13 Metern halblinker Position kann Tah nicht mehr von der Linie wegkratzen.

55. Bayer hingegen hat offenbar etwas mehr Bock auf Spielkultur. Noch aber gehen die Gastgeber nicht das ganz große Risiko - müssen sie angesichts des Zwischenresultats auch nicht.

52. Auch nach Wiederbeginn strotzt die Elf vom Niederrhein nicht gerade vor Spielfreude. Der Pausenrückstand scheint sie weiter zu verunsichern.

49. Personelle Veränderungen gibt es mit dem Seitenwechsel keine.

47. Marvin Friedrich M'gladbach Gelbe Karte für Marvin Friedrich (Bor. Mönchengladbach)

Friedrich grätscht Adli weg. Gelb.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Pause am Rhein, Bayer Leverkusen führt mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen begannen vielversprechend, igelten sich dann aber zunehmend in der eigenen Hälfte ein. Das nutzten wie Hausherren: Adli und Demirbay verwerteten die ersten beiden Gelegenheit zu zwei Treffern. Seitdem plätschert die Begegnung ein wenig vor sich hin. Beide Teams kommen nur selten zu guten Chancen. Gerade von der Borussia muss im zweiten Durchgang noch mehr kommen, um hier nicht die zweite Niederlage in Serie zu kassieren. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Netz! Der Linksverteidiger bugsiert die Kugel aus spitzem Winkel von links am langen Eck vorbei.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Kerem Demirbay Leverkusen Gelbe Karte für Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen)



44. Nur noch wenige Augenblicke sind bis zur Pause zu gehen. Es scheint, als ginge es mit diesem 2:0 in die Kabinen.

41. Dopppelchance Bayer! Zunächst pariert Olschowsky gegen Adli aus ähnlicher Position wie beim 0:1. Den Abpraller schleudert Diaby aus acht Metern in die Wolken.

39. Dann muss Hrádecký doch mal hin: Thuram legt links in der Box per Hacke für Hofmann ab. Der deutsche Nationalspieler zieht aus halblinken 13 Metern flach ab. Hrádecký packt nach kleiner Slapstick-Einlage im vierten Anlauf zu.

38. Derzeit tut sich nicht viel auf beiden Seiten. Insbesondere die Farke-Truppe findet keinerlei Mittel, um mal ins letzte Drittel zu gelangen.

35. Manu Koné M'gladbach Gelbe Karte für Manu Koné (Bor. Mönchengladbach)

Koné ist im Mittelfeld zu spät dran. Er sieht seine bereits zwölfte Verwarnung in der laufenden Spielzeit.

31. Mehr als eine halbe Stunde ist durch. Der Vorsprung ist durchaus verdient, die Rheinländer machen den aktiveren und spielfreudigeren Eindruck. Außerdem zeigen sie sich im Abschluss äußerst effektiv.

28. Eine Ecke von links lässt Palacios am ersten Pfosten von der Hacke in Richtung kurzes Eck prallen. Letztlich landet der Ball am Außennetz.

26. Nicht gut sah beim Gegentreffer übrigens auch Olschowsky aus. Der Keeper tauchte an der Hereingabe von Frimpong vorbei. Sonst hätte er eventuell noch eingreifen können.

23. Nach eigentlich couragiertem Beginn sieht sich der VfL mal wieder einem Rückstand ausgesetzt. Er muss aufpassen, nicht wie vor einer Wocher bei Borussia Dortmund unterzugehen - hier verloren sie mit 2:5.

20. Kerem Demirbay Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Kerem Demirbay

Leverkusen erhöht! Frimpong hat auf dem rechten Flügel etwas zu viel Raum. Demirbay schaltet am schnellsten, ist vor dem herauseilenden Olschowsky am Ball und nickt ihn aus wenigen Metern ins kurze Eck.

18. B04 zeigt sich hier gnadenlos effizient. Adli verwertet die erste wirkliche Chance des Aufeinandertreffens. Von dieser Kaltschnäuzigkeit hätten die Gastgeber am Donnerstag mehr benötigt.

15. Amine Adli Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Amine Adli

Und dann bringt Adli seine Farben auf einmal doch in Führung! Der 23-Jährige ist Adressat einen feinen Steilpasses von Hincapié durch die halblinke Angriffsspur. Seinen Lauf krönt er mit einem flachen Linksschuss aus acht Metern und spitzem Winkel, der unter Olschowsky hindurch ins Netz flutscht.

12. Wenig Tempo momentan. Vor allem die schnellen Hausherren in Person von Adli und Diaby finden noch überhaupt nicht den direkten Weg nach vorne.

9. Mehr und mehr kommt hier Ruhe ins Match. Zwar waren die Gladbacher nicht drückend überlegen. Nun aber sind sie viel in der Defensive gefordert.

6. Aus dem rechten Halbfeld tritt Wirtz einen Freistoß in den Sechzehnmeterraum. Olschowsky hat das Ding aber sicher.

4. Guter Beginn von den Gästen. Insbesondere im Mittelfeld gehen sie mit viel Dynamik und Tempo in diese Partie.

1. Auf geht's.

1. Spielbeginn

Auf der anderen Seite ist sie Saison für die Fohlen gelaufen. Sowohl in Richtung Abstiegskampf als auch im Fight um die europäischen Plätze können sie nichts mehr ausrichten. Nach einer enttäuschenden Spielzeit, aktuell nur mit Position elf belohnt, geht es für sie nur noch darum, diese halbwegs versöhnlich zu Ende zu bringen. Ganz nebenbei könnten sie mit einem Sieg den Leverkusenern noch zum Stolperstein geraten - für sie geht es schließlich noch um die internationalen Ränge. Nach drei Pleiten aus den letzten vier Partien wäre das vielleicht auch ein gutes Signal an die eigenen Anhängerschaft.

Eine bittere Pille musste die Werkself unter der Woche schlucken. Im Rückspiel des Halbfinals der Europa League kam sie daheim gegen die AS Roma nicht über ein torloses Remis hinaus. Aufgrund der knappen Niederlage im Hinspiel (0:1) in Rom schied sie damit aus dem internationalen Wettbewerb aus. Umso wichtiger ist es jetzt, den Fokus schnell wieder auf die Bundesliga zu legen. Derzeit liegen die Farbenstädter auf dem sechsten Rang und hätte damit immerhin den Qualifikationsplatz für die Europa Conference League sicher. Mit einem Dreier könnten sie die aktuell punktgleichen Wolfsburger auf drei Zähler distanzieren.