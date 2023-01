45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Im zweiten Durchgang wartet somit eine schwere Aufgabe auf die Hausherren. Die Leverkusener spielen es seit dem ersten Treffer sehr gut. Hinten stehen sie sicher und vorne nutzen sie ihre Geschwindigkeit. Die Gladbacher hingegen wirken etwas ideenlos.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Manu Koné M'gladbach Gelbe Karte für Manu Koné (Bor. Mönchengladbach)

Die Gladbacher wirken sehr gefrustet. Nach einem Foul von Koné an einem Leverkusener ist der Mittelfeldakteur unzufrieden mit dem Pfiff von Osmers. Daraufhin schlägt er den Ball ins Seitenaus und sieht die unnötige Verwarnung.

43. Amine Adli Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Amine Adli

Jetzt zählt der Treffer! Kossounou schlägt einen weiten Ball hinten raus, der von Hložek einfach in die gegnerische Hälfte verlängert wird. Elvedi verschätzt sich im Sprintduell mit Adli komplett, der am Schweizer Innenverteidiger vorbeiziehen kann und auf den Sechzehner zugeht. Im direkten Duell mit Omln bleibt Adli sehr cool und schiebt die Kugel unhaltbar in die linke Ecke. Es ist sein erster Saisontreffer und der bringt Leverkusen eine komfortable Führung.

41. Es klingelt erneut im Kasten hinter Omlin! Andrich dreht schnell auf und kann den nächsten Konter einleiten. Er nimmt Adli auf der linken Seite mit, der auf Diaby durchstecken kann. Perfekt einstudiert kann er am Sechzehner querlegen zu Frimpong, der am zweiten Pfosten aus sechs Metern nur noch einschieben muss. Doch beim Abspiel von Adli stand Diaby im Abseits! Kein Tor!

38. Die Gastgeber kommen einfach nicht durch! Leverkusen steht mit ihrer Dreierkette sehr kompakt und die Gladbacher versuchen es dann häufig mit einer Hereingabe aus dem Halbfeld. Doch die Flanken sind leichte Beute, für Tapsoba, Kossounou und Co. die dann wiederum schnell die Konter einleiten können. Die Gäste spielen das in der ersten Hälfte, nach anfänglichen Unsicherheiten, sehr professionell.

36. Auf der anderen Seite kann sich Adli auf dem Flügel durchsetzen! Im Eins-gegen-Eins mit Itakura sieht der Japaner schlecht aus und Adli marschiert bis zur Grundlinie. Dort kämpft er sich erneut an Itakura und an Lainer vorbei und spielt den Ball in die Mitte. Gladbach ist etwas im Glück, dass kein Leverkusener zum Abschluss bereitsteht und die Hereingabe durchrutscht.

33. Aber aus dem Spiel heraus geht auch in dieser Phase bei den Gladbachern nicht viel. N'Goumou ist noch nicht in der Partie angekommen und wird von der Leverkusener Hintermannschaft aus dem Spiel genommen. Auch Alassane Pléa konnte seine Klasse bisher nicht unter Beweis stellen. So versanden die Angriffe der Fohlen meistens vor dem gegnerischen Sechzehner.

31. Die Hausherren beweisen ihre Stärke bei ruhenden Bällen. Nach einem unnötigen Einsteigen von Andrich bekommen die Gladbacher erneut einen Freistoß, diesmal aus besserer Position. Aus dem linken Halbfeld bringt Hofmann den Freistoß butterweich an den Fünfer. Doch drei Gladbacher verpassen die Hereingabe und rauschen am Ball vorbei. So kann Hrádecký die Kugel sicher festhalten.

28. Auf der anderen Seite sorgt ein Standard der Fohlen für Gefahr. Bensebaini bringt einen Freistoß vom Mittelkreis in den Sechzehner. Elvedi steigt höher als alle anderen und setzt den Kopfball aus elf Metern ins rechte Kreuzeck. Doch Hrádecký hat genug Zeit sich zu positionieren und schnappt sich das Leder sicher aus der Luft.

26. Omlin rettet! Wie angekündigt können die Leverkusener kontern. Über die rechte Seite marschiert Frimpong und Bayer befindet sich im Zwei-gegen-Zwei. Er steckt im richtigen Moment zu Diaby durch, der nur noch den Gladbacher Schlussmann vor sich hat. Aus neun Metern will er die Kugel halbhoch an Omlin vorbeischieben, der jedoch stehen bleibt und mit seiner Parade das 0:1 festhält.

24. Der Gegentreffer ist bitter für die Gladbacher, die hier eigentlich den besseren Start erwischt haben. So kann sich die Werkself aufs Verteidigen konzentrieren, da die Hausherren jetzt reagieren müssen.

21. Mitchel Bakker Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Mitchel Bakker

Bakker bringt die Leverkusener in Führung! Und das ist etwas glücklich, nicht nur aufgrund des Spielverlaufs. Auf der rechten Seite kann sich Frimpong das erste Mal mit seiner Schnelligkeit durchsetzen und zieht in den Sechzehner. Er verpasst das Abspiel und versucht es mit einem Abschluss, bleibt jedoch an Elvedi hängen. Die Situation scheint entschärft, doch irgendwie landet die Kugel wieder bei Frimpong, der an Hložek übergibt. Der Stürmer dreht sich, schließt ab und trifft aus 13 Metern den rechten Innepfosten. Von da aus prallt der Ball zu Bakker, der nur noch einschieben muss und Omlin seinen ersten Bundesligagegentreffer beschert. Danach provoziert Bakker noch kurz die Heimfans, die den Leverkusener mit Pfiffen strafen.

19. Oftmals rennen sich die Gladbacher fest. Dabei wären Situationen da, in denen sie das Spiel schnell machen könnten. Doch meistens fehlt dann der schnelle Pass in die Spitze, um eine Überzahlsituation zu erschaffen.

16. Nach einem Einsteigen von Andrich an Pléa bleibt der Gladbacher am Boden liegen. Das Spiel ist kurz unterbrochen, aber auch für ihn geht es weiter. Die Zweikämpfe leben von einer gewissen Intensität und Harm Osmers lässt in der Anfangsviertelstunde viel durchgehen.

14. Bisher gab es noch nicht die Riesenmöglichkeit. Die Gäste haben noch Probleme sich zu sortieren und suchen vergeblich die Anspielstation in der Spitze. Das gelingt stand jetzt noch nicht, doch auch die Gladbacher kamen noch nicht richtig gefährlich vor den Kasten von Hrádecký. Es ist somit auf beiden Seiten ein leicht zögerlicher Start.

11. Hofmann bringt eine Ecke von der linken Seite an den langen Pfosten. Da steht Itakura und kann sich gegen zwei Verteidiger durchsetzen. Mit dem Kopf bedient er Weigl, der aus sieben Metern ebenfalls zum Kopfball ansetzt. Er trifft die Kugel aber nicht richtig, die aus kurzer Distanz über den Querbalken geht. Beim Kopfballduell von Itakura prallt er mit dem Kopf auf den von Adli und beide Spieler bleiben liegen. Beide Akteure können jedoch weitermachen.

9. Die Gladbacher erwischen die bessere Anfangsphase. Wieder können die Gäste nicht konsequent aus der eigenen Hälfte klären und die Fohlen stören früh. So erkämpft Weigl den Ball und übergibt diesmal an Koné. Aus 22 Metern sucht der Borusse den Abschluss. Sein Schuss kommt deutlich besser und geht auf den Kasten von Hrádecký. Der Leverkusener Schlussmann hat jedoch keine Probleme und kann den flatternden Abschluss sicher abfangen.

7. Jetzt erlauben sich die Leverkusener einige Fehler in der Defensive. Zunächst spielt Hincapié den Ball unbedrängt in den Fuß von Hofmann, danach braucht Andrich zu lange, um die Kugel aus dem Sechzehner zu klären. Kramer stört entscheidend und legt zu Julian Weigl ab. Der Mittelfeldakteur reagiert aber zu überhastet und schließt aus 23 Metern direkt ab. Sein Schuss misslingt ihm und segelt links am Kasten vorbei. Da hätte er nochmal eine Anspielstation suchen sollen.

5. In den ersten fünf Minuten gehören die meisten Ballbesitzanteile den Hausherren. Die Fohlen lassen die Kugel ruhig laufen, müssen aber ihre Angriffe häufig abbrechen und neu aufziehen. Bisher steht die Bayer-Defensive sicher und lässt nichts zu.

3. Die Gäste pressen in den Anfangsminuten sehr hoch. Die Gladbacher sind dadurch schon mehrfach zum langen Ball gezwungen worden und haben noch Schwierigkeiten, sich hinter die erste Kette der Leverkusener zu spielen.

1. Der Ball rollt! Die Gladbacher, ganz in weiß, sind zunächst in der Defensive gefordert. Die Werkself, die in gewohnten roten Trikots spielt, versucht es mit einem langen Ball in die Spitze zu Diaby, der jedoch abgefangen wird.

1. Spielbeginn

Harm Osmers, der heutige Unparteiische führt die Protagonisten aufs Spielfeld und gleich kann es losgehen. Zum Abschluss des 16. Spieltages erwartet uns ein richtiger Kracher! Wir freuen uns auf 90 Minuten packenden Fußball.

Die heutigen Gäste müssen ebenfalls auf ihren Stürmer verzichten. Für ihn steht Hložek in der Sturmspitze. Wieder agiert Bayer mit einer gewohnten Dreierkette. Auf der linken Schienenposition kommt heute Bakker zum Einsatz und vor ihm agiert Adli. Die rechte Seite bilden wie immer Frimpong und Diaby, die mit viel Tempo über die Flügel kommen. Im Mittelfeld stehen Andrich und Palacios, der vermutlich im Laufe des Spiels von Wirtz ersetzt wird.

Betrachten wir die Aufstellungen beider Mannschaften. Wie schon erwähnt wird der neue Keeper der Gladbacher Omlin direkt zwischen den Pfosten beginnen. Auf der Rechtsverteidigerposition konnte sich Lainer offensichtlich vorerst gegen den jungen Scally durchsetzen und wird heute von Beginn an spielen. Im zentralen Mittelfeld agiert heute Christoph Kramer, der als ZDF-Experte von den deutschen Spielern wohl die längste WM in den Knochen hat. Vorne im Sturm muss Farke auf Stürmer Thuram verzichten, der mit einer Entzündung am Knie ausfällt. Ersetzt wird er in der Sturmspitze von N'Goumou.

Beide Mannschaften sehnen sich nach einem gelingenden Saisonstart und auf den Schultern beider Teams lastet großer Druck. Auch aus diesem Grund arbeitete die Werkself unter Alonso schon seit Dienstag hinter verschlossenen Türen. Die Vorbereitung auf den Gegner sollte somit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und keine Taktiken des Cheftrainers ersichtlich sein. Auch Leverkusen hat im Winter für Veränderungen im Kader gesorgt. Neuzugang Noah Mbamba hat in der Vorbereitung mächtig für Eindruck gesorgt, für einen Kaderplatz hat es heute aber noch nicht gereicht. Auch Florian Wirtz ist wieder mit dabei! Nach seinem Kreuzbandriss im März letzten Jahres sitzt der Youngstar heute zumindest wieder auf der Bank und könnte zu seinen ersten Minuten in dieser Saison kommen.

Immerhin hat sich auch bei der Borussia im Winter einiges getan. Es war die Transfergeschichte des Jahreswechsels. Nach langem hin und her wurden sich die Verantwortlich des FC Bayern Münchens und Borussia Mönchengladbach endlich einig und Yann Sommer wechselte für rund neun Millionen an die Säbener Straße. Es war ein Verlust für die Fohlen, der abzusehen war und immerhin konnten sie durch diesen Deal noch eine ordentliche Ablösesumme für den Schweizer Schlussmann eintüten. Auch für einen Ersatz haben die heutigen Hausherren schon gesorgt. Jonas Omlin kommt vom französischen Erstligisten HSC Montpellier. Der 1,90 Meter große Schweizer wird heute sein erstes Bundesligapflichtspiel bestreiten und das große Erbe von Sommer antreten.

Für beide Mannschaften ist es bisher noch nicht die Saison, die sie sich erwünscht haben. Leverkusen steht trotz des Trainerwechsels im vergangenen Jahr immer noch auf einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz. Immerhin konnte die Werkself unter Xabi Alonso einige Punkte einfahren und steht mittlerweile bei drei Siegen in Serie. Zudem hatte der spanische Cheftrainer Zeit, die längste Winterpause der Geschichte zu nutzen, um seine Taktiken einzustudieren. Auch die Gladbacher zeigen noch nicht das, was sie sich vor der Saison vorgenommen hatten. Die Fohlen versuchen den Anschluss an die europäischen Plätze zu halten und müssen dafür heute Abend beinahe schon drei Punkte einfahren, um keine Lücke zu Wolfsburg zu lassen.