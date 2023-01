Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Linton Maina Damit hat wohl niemand gerechnet! Bremen probiert eine Variante, die komplett schiefgeht! Am Strafraum des Gegners geht der Ball verloren und die Hausherren schalten blitzschnell über Kainz um. Etwaas Glück ist anschließend dabei, weil mehrmals Gegner am Ball sind, doch letztlich die Kölner weiter angreifen können. Letztlich spielt Skhiri die Kugel rechts hinaus, wo Maina den Ball kurz annimmt und dann mit einem Flachschuss Jiří Pavlenka links überwindet!

Die Kugel rollt in Köln! Die Gäste stoßen an. Los geht die wilde Fahrt!

Werder Bremen hat auf Neuzugänge verzichtet, hat im Vergleich zur jüngsten Pflichtspiel-Niederlage gegen RB Leipzig aber zwei Neue dabei. Ilia Gruev hat die Winterpause genutzt, um sich in den Kader und in die Startelf zu spielen. Außerdem kehrt Miloš Veljković nach überstandenen Achillessehnenproblemen in die erste Mannschaft zurück. Amos Pieper schaut dafür von der Bank aus zu, während Romano Schmid verletzt ausfällt.

Bereits am Donnerstag hat Steffen Baumgart seine Startelf bekanntgegeben. Überraschungen gibt es also im Grunde genommen nicht, dennoch ist erwähnenswert, dass es der Wunschstürmer und ehemalige Bremer, Davie Selke, nicht in die Startelf geschafft hat. Im Vergleich zur Niederlage in Berlin gibt es trotzdem drei Wechsel: Luca Kilian fehlt verletzt und auch Ondrej Duda steht nicht im Aufgebot. Dazu sitzt Sargis Adamyan vorerst auf der Bank. Dafür starten Julien Chabot, Denis Huseinbašić und Steffen Tigges.