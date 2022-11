23. Innerhalb kürzester Zeit arbeiten sich die Nullfünfer einige Ecken heraus. Bisher können sie dadurch noch keine große Gefahr ausstrahlen, aber die Mainzer werden etwas stärker.

21. Florent Mollet Schalke Gelbe Karte für Florent Mollet (FC Schalke 04)

Mit einer Grätsche geht Mollet in den Zweikampf mit Kohr. Dabei trifft er den Gegenspieler am Knöchel und sieht dafür folgerichtig die erste Gelbe Karte der Partie.

19. Die Hausherren wirken frisch, aktiv und zeigen sich kämpferisch. Die Königsblauen haben sich etwas vorgenommen und die Fans erkennen das. Begleitet von den Rängen der Schalker erkämpft sich die Mannschaft von Thomas Reis einige gute Möglichkeiten.

18. Die Mainzer haben einen Eckball und bringen ihn an den zweiten Pfosten. Ingvartsen geht dabei zu Boden und beschwert sich gehalten worden zu sein. Die Bilder zeigen, dass Karaman sehr wohl die Hand am Mainzer Angreifer hat. Aber dem VAR reicht das nicht für einen Strafstoß.

17. Bo Svensson ist alles andere als zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Er lässt die ersten Spieler zum Aufwärmen laufen.

14. Fast das 2:0! Die Schalker spielen hier richtig auf. Wieder können die Königblauen ein Zuspiel hinter die Kette anbringen. Mohr bringt einen Chippass auf Terodde, der im Sechzehner die Kugel annimmt und dann mit Zentner zusammenprallt. Der Abpraller geht in Richtung Kasten, doch Hack ist zur Stelle und kann vor der Linie klären. Glück für die Mainzer.

12. Mainz hat hier zu Beginn Schwierigkeiten. Ein Freistoß könnte die Nullfünfer ebenfalls besser ins Spiel bringen, doch Aarón Martíns Hereingabe aus der zweiten Reihe segelt an allen vorbei in die Hände von Schwolow.

10. Simon Terodde Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Simon Terodde

Jetzt zappelt die Kugel im Netz. Král spielt von der rechten Seitenlinie einen herausragenden Pass in den Lauf von Terodde, der sich gegen beide Innenverteidiger durchsetzen kann. Terodde geht in den Sechzehner und schiebt den Ball ganz cool aus 13 Metern am herauseilenden Zentner vorbei. Die Königsblauen sind in Führung.

9. Ist der knapp! Mollet führt den Freistoß direkt aus und scheitert am Außennetz. Da fehlen nur Zentimeter!

8. Die Schalker bekommen einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Kohr bringt Král 25 Meter vor dem Kasten zu Fall. Aus halblinker Position legen sie sich die Kugel zurecht.

5. Und der kommt gar nicht ungefährlich. Lee verlängert die Hereingabe am kurzen Pfosten und findet fast Ingvartsen als Abnehmer. Doch der Däne kommt am zweiten Pfosten zu spät und verpasst den Ball nur knapp.

4. Onisiwo nimmt über die rechte Seite nach eigenem Ballgewinn Tempo auf. Aus dem Halbfeld versucht er Lee in Szene zu setzen, aber Yoshida bekommt die Fußspitze dazwischen. Es gibt den ersten Eckball für die Mainzer.

2. Die Schalker bleiben im Vergleich zum Bremen-Spiel ohne Veränderungen in der Startformation. Bei den Mainzern ersetzt da Costa heute Widmer auf der rechten Schienenposition.

1. Die Kugel rollt und die Nullfünfer stoßen an. Mit einem weiten Pass wollen die Mainzer gleich Ingvartsen auf der rechten Seite in Szene setzen, doch die Kugel trudelt ins Seitenaus.

1. Spielbeginn

Beide Teams haben das Feld betreten und gleich kann es losgehen!

Die letzte Begegnung der beiden aus der Bundesliga-Saison 20/21 endete mit einem torlosen Remis. Ebenfalls in der VELTINS-Arena feierte Dimitrios Grammozis damals sein Heimdebüt als Cheftrainer und konnte mit dem Resultat durchaus zufrieden sein. Das ist mittlerweile drei Trainer und eine Zweitligasaison der Schalker her. Wir dürfen gespannt sein, wer heute die Partie für sich entscheidet, oder ob die Punkte geteilt werden.

Vor allem auswärts sind die Mainzer bisher stark unterwegs und konnten vier ihrer fünf Erfolge auf fremden Rasen feiern. Auf der anderen Seite hat auch der S04 ihren bisher einzigen Sieg im eigenen Stadion geholt, befindet sich auf der Heimtabelle trotzdem nur auf Platz 18.

Trotz der Niederlage gegen Bremen sah Thomas Reis einiges positives bei seiner Mannschaft. „Wir wollen da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben“, forderte der S04-Coach von seinen Spielern. Gegen die Mainzer zu punkten bedeutet für ihn: „Viel zu laufen, viel zu kämpfen. Mit dem Publikum im Rücken wollen wir uns belohnen, um uns allen wieder mehr Freude ins Gesicht zu zaubern“, unterstrich er vor dem Mittwochabendspiel.

Trainer Bo Svensson wählte im Vorlauf der Partie deutliche Worte nach den zwei Niederlagen in Folge. „Wir brauchen nicht nur ein gutes Gefühl, wir brauchen auch drei Punkte. Wir wollen eine Basis für den zweiten Teil der Saison schaffen“, betonte der Cheftrainer.

Die Mainzer sind dagegen ein unangenehmer Gegner. Zwar bekamen die Nullfünfer gegen die kaum bezwingbaren Bayern eine herbe 2:6 Klatsche und auch gegen den formstarken VfL Wolfsburg gab es eine deutliche 3:0 Niederlage. Zumindest in der letzten Partie ist das Ergebnis jedoch höher als verdient. Die Mainzer zeigten sich gegen die Wolfsburger eigentlich von ihrer starken Seite scheiterten aber an der Effizienz, welche die Wölfe gnadenlos unter Beweis stellten. Dennoch spielen die Mainzer eine gute Saison und stehen mit 18 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Mit einem heutigen Sieg könnten sich die Gäste in der engen Tabelle an den oberen Rängen orientieren.

Die Schalker stecken tief in der Krise. Nach 13 Spieltagen haben die Königsblauen gerade einmal sechs Punkte geholt. Seit sieben Ligaspielen in Folge haben die Knappen verloren und auch der Trainerwechsel von Frank Kramer zu Thomas Reis hat nicht den gewünschten Impuls der Mannschaft gebracht. Es fehlt dem S04 einfach an allen Ecken und Enden. Zudem haben die Bochumer gestern Abend gegen Gladbach einen Dreier eingefahren und sind damit vier Punkte vom Tabellen-Schlusslicht entfernt. Für die heutigen Gastgeber muss damit heute Abend unbedingt ein Punkt her, um nicht sicher auf dem letzten Platz zu überwintern.