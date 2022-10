Gelbe Karte für Matthias Ginter (SC Freiburg) Karaman spielt von der Mittellinie einen Pass in den Lauf von Polter. Ginter bringt den Schalker Stürmer zu Fall und bekommt dafür Gelb.

Die Ecke von der linken Seite landet in den Armen von Flekken.

Mollet setzt Ginter an der linken Eckfahne unter Druck. Der Freiburger schießt den Ball gegen seinen Gegenspieler, dann bekommt er ihn aber selbst nochmal ab. Es gibt Ecke für Schalke.

Schalke hat den ersten richtig guten Abschluss. Der gerade erst eingewechselte Çalhanoğlu bekommt an der linken Strafraumecke den zweiten Ball nach einer Flanke von der rechten Seite. Er nimmt die Kugel direkt volley mit links. Der technisch hochanspruchsvolle Schuss geht knapp über den rechten Winkel.

Ouwejan sitzt verletzt am Boden. Er muss wahrscheinlich ausgewechselt werden.

Eine Grifo-Ecke von der linken Seite wird von Ginter am kurzen Pfosten aufs Tor geköpft. Aber wenige Meter vor dem Kasten wehrt Gregoritsch den Ball unfreiwillig ab.

Dōan hat den nächsten Freiburger Abschluss. Erneut landet ein langer Ball auf dem rechten Flügel beim Japaner. Dōan geht in den Strafraum und zieht ab. Schwolow hält den Ball fest.

Mollet bringt den Ball von links in die Mitte. Freiburg kann klären.

Schalke taucht das erste Mal vorne auf. Král macht im Zentrum Meter mit dem Ball am Fuß. Dann spielt er links in den Strafraum auf Karaman. Der Türke zieht aus 15 Metern ab. Sein Schuss ist aber harmlos. Flekken fängt den Ball.

Gelbe Karte für Sebastian Polter (FC Schalke 04) Polter sieht Gelb für ein taktisches Foul an Grifo.

Günter bringt von links eine gute Flanke in die Mitte. Eggestein kommt aus 14 Metern zum Kopfball. Der Abschluss geht aber einige Meter rechts daneben.

Bisher läuft alles bei den Gästen über Dōan. Den Japaner bekommt Schalke überhaupt nicht in den Griff. Diesmal findet seine Hereingabe keinen Mitspieler.

Nächster Freiburger Abschluss. Dōan geht rechts in den Strafraum und zieht mit rechts ab. Der Schuss wird geblockt und landet auf dem Netz. Es gibt Abstoß. Dōan war wohl zuletzt am Ball.

Dōan bringt von rechts eine starke Flanke vor das Tor. Yoshida kommt vor Gregoritsch an den Ball und bereinigt so die brenzlige Situation.

Christian Streich baut seine Startelf im Vergleich zum 1:1 in der Europa League gegen Piräus auf zwei Positionen um. Eggestein beginnt anstelle von Keitel im zentralen Mittelfeld und Jeong ersetzt Kyereh im offensiven Mittelfeld.

Der SC Freiburg präsentiert sich unterdessen zwei Wochen nach der 0:5-Niederlage beim FC Bayern weiterhin in starker Form. Vergangenen Samstag gab es einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Bremen und am Donnerstag blieb man beim 1:1 gegen Olympiakos Piräus auch im fünften Euro-League-Spiel ungeschlagen. Die Freiburger kann in dieser Saison scheinbar nichts aus der Bahn werfen. Mit einem Sieg heute könnte der SC auf Rang zwei springen, wenn Union im gerade laufenden Spiel gegen Gladbach verliert.