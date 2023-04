Im Grunde genommen wurde schon alles zur letzten Woche gesagt. Borussia Dortmund hat sich beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart ordentlich blamiert. Natürlich wurden daraufhin alle möglichen klassischen Gründe wieder ausgegraben. Sebastian Kehl reagierte aber relativ gelassen und rief einfach mal die Meisterschaft als Ziel aus. Vier Heimsiege sind dafür fest eingeplant und mit dem ersten könnten sie prompt zurück an die Spitze springen. Drei Punkte müssen also heute her!