Sven Jablonski pfeift nur zwei Tage nach seinem Geburtstag sein 74. Spiel in der Bundesliga. Dem nun also 33-jährigen Bremer assistieren die Linienrichter Sascha Thielert und Lasse Koslowski.

Borussia Mönchengladbach konnte am vergangenen Wochenende eine Serie von fünf sieglosen Spielen beenden. Mit 2:0 siegten die Fohlen gegen den VfL Wolfsburg und rückten damit zumindest etwas näher heran an die obere Tabellenhälfte. Dennoch tendieren die Hoffnungen auf europäischen Fußball in der kommenden Saison gegen Null. Passend dazu mussten die Borussen unter der Woche den langerwarteten Umbruch für den Sommer bestätigen, denn mit Ramy Bensebaini, Marcus Thuram und Kapitän Lars Stindl verkündeten gleich drei Spieler ihre Abgänge zur kommenden Saison.

Seit sechs Ligaspielen wartet Eintracht Frankfurt auf einen Sieg, wodurch die Adler am vergangenen Wochenende aus den europäischen Rängen fielen. Besonders spannend an dieser Serie ist, dass sie die direkte Konkurrenz in dieser Zeitspanne hinter sich halten konnten, allerdings zehn Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen verspielten. Die Werkself war es auch, die am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen die Eintracht auf den sechsten Platz der Frankfurter sprang. Kann das Team aus der Mainmetropole zurückschlagen?