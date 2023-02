Führich bringt aus dem linken Halbfeld eine Flanke mit Schnitt zum Tor an den Fünfer. Anton rennt durch, kriegt seinen Kopf aber nicht mehr in die Flugbahn. Fährmann ist zur Stelle.

...der Standard mündet in einen Stuttgarter Konter, der am Ende im Nichts endet.

Sie haben einen neuen Bundesligarekord aufgestellt – so richtig zufrieden sind die Gelsenkirchener damit allerdings nicht. Vier Mal in Serie trennten sie sich zuletzt torlos, holten demzufolge auch nur vier Zähler. In Anbetracht ihrer prekären Lage am Tabellenende – der Abstand auf den VfL Bochum auf Platz 16 beträgt sechs Punkt – ist das eigentlich zu wenig. Neben achtbaren Punktgewinnen wie zuletzt beim 1. FC Union Berlin sprang vor allem in den Begegnungen bei Borussia Mönchengladbach und daheim gegen den VfL Wolfsburg nicht genug heraus. Heute muss der Offensivknoten platzen, ansonsten könnte das rettende Ufer in die Ferne rücken.