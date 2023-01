Halbzeitfazit: Der BVB führt nicht unverdient zur Halbzeit mit 1:0 in Leverkusen. Nach einer starken Anfangsphase der Werkself, in der Diaby die große Chance auf das 1:0 hatte, kam die Borussia immer besser ins Spiel und vollendete einen Angriff in Person von Karim Adeyemi stark zum 0:1. Durch ist hier aber noch lange nichts, die zweiten 45 Minuten werden die Entscheidung bringen.

Dortmund kommt nun etwas besser ins Spiel, nachdem sie in den ersten Minuten vor allem durch Ballverluste in der eigenen Hälfte aufgefallen waren.

Bellingham verliert nach einem Einwurf den Ball an Amiri, der von links nach innen zieht und aus der Distanz abzieht. Sein Schuss geht knapp am kurzen Eck vorbei.

Um dies zu schaffen, gilt es für die Elf von Edin Terzić heute aber eine echte Mammutaufgabe zu erledigen. Gegner Bayer Leverkusen befindet sich nicht nur in bestechender Form und gewann jedes seiner letzten fünf Spiele, sondern ist unter Xabi Alonso auch noch eine absolute Heimmacht. Die Werkself holte unter der Leitung des Spaniers 13 von 15 möglichen Punkten in der BayArena.

Nach dem Unentschieden der Frankfurter beim FC Bayern könnte der BVB mit einem Sieg an der Eintracht vorbeiziehen und stünde dann mit 34 Punkten auf Platz 4. Die Bayern stehen mit 37 Punkten an der Tabellenspitze, man wäre also wieder in Schlagdistanz.