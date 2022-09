70. Der folgende Eckstoß ist eher von harmloser Natur. 20 Minuten haben die Domstädter nun noch Zeit, den Ausgleich zu erzielen oder sogar das Spiel ganz zu drehen.

69. Ein paar Sekunden später ist es wieder Tigges, der einen Mitspieler in Szene setzt. Nach einem vorerst abgewehrten weiten Einwurf köpft der Stürmer den Ball zu Kainz, der direkt volley abschließt, seinen Gegenspieler jedoch trifft, von dem die Kugel ins Toraus fliegt.

69. Tigges leitet weiter auf Linton Maina, der sich gegen Diogo Leite nicht durchsetzen kann.

68. Nachdem das Tempo in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff etwas höher war, ist das Spielgeschehen aktuell wieder etwas abgeflacht.

66. Kainz klärt kurz vor dem nach vorne mitgelaufenen Diogo Leite im eigenen Sechzehner.

64. Miloš Pantović Union Berlin Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Miloš Pantović

64. Janik Haberer Union Berlin Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Janik Haberer

62. Während Schindler für Schmitz positionsgetreu kommt, rückt Hector angesichts der Auswechslung von Pedersen nach hinten links. Dejan Ljubicic soll im Mittelfeld ankurbeln.

62. Kingsley Schindler Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Schindler

62. Benno Schmitz Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Benno Schmitz

62. Dejan Ljubicic Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Dejan Ljubicic

62. Kristian Pedersen Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Kristian Pedersen

61. Kilian rutscht zu einem Tackling herunter und kann die Flanke von Sheraldo Becker mit dieser tatsächlich ins Toraus klären. Dabei hat er wohl auch leicht den Union-Offensivakteur getroffen, der sich kurz den Fuß hält, dann aber weiterspielen kann.

59. Wenngleich die Unioner soeben beinahe das 2:0 schossen: Köln ist in dieser zweiten Hälfte viel besser drin, die Intensität ist deutlich höher. Das merkt man übrigens auch an der Zweikampfführung - auf beiden Seiten.

58. Trimmel trifft das Lattenkreuz! Von halblinks chippt der Kapitän den Ball butterweich an Schwäbe vorbei Richtung rechter Winkel, doch das Leder fliegt gegen das Aluminium, statt ins Netz zu finden.

56. Trimmel auf Becker, der sich den Ball nahe der Grundlinie hochlegt und mit dem Rücken zum Tor ins Zentrum weiterleitet. Dort klären die Effzeh-Verteidiger jedoch.

54. Kristian Pedersen Köln Gelbe Karte für Kristian Pedersen (1. FC Köln)

Nach der von Grill aus der Gefahrenzone gefausteten Freistoßflanke kommt Pedersen gegen seinen Gegenspieler klar zu spät.

53. Robin Knoche Union Berlin Gelbe Karte für Robin Knoche (1. FC Union Berlin)

Knoche bringt den tief gestarteten Tigges auf einer Höhe mit Verteidiger-Kollege Jaeckel zu Fall. Die Gelbe Karte ist definitiv die richtige Wahl, Rot wäre klar zu hart.

52. Linton Maina ist mit Diogo Leite in einem Zweikampf. Die Kölner wollen einen Handelfmeter, doch es gab keinen nennenswerten Kontakt des Berliner Verteidigers.

51. ...den Kainz kurz ausführt. Maina dribbelt an und bringt den Ball von etwas weiter innen ins Zentrum, wo die Kugel von den Unionern geklärt wird.

51. Tigges holt an der linken Grundlinie einen Eckball heraus...

50. Die Westdeutschen beginnen diese Partie mit einer ganz anderen Intensität, als sie in weiten Teilen der ersten Hälfte an den Tag legten. Das verspricht eine spannendere zweite Halbzeit.

48. Die beiden folgenden Eckstöße führen zu keiner guten nächsten Gelegenheit.

47. Linton Maina bricht nach einem von Kainz toll weitergeleiteten Hübers-Pass durch. Der 23-Jährige läuft von halblinks in den gegnerischen Sechzehner und hängt Diogo Leite ab, sein Schuss aufs kurze Eck wird von Grill mit starkem Reflex pariert. Die bis dato beste Chance der Kölner!

46. Halbzeit zwei beginnt mit einem Wechsel auf Kölner Seiten: Dietz wird herausgenommen, an seiner Stelle soll Tigges Schwung in die Effzeh-Offensive bringen.

46. Steffen Tigges Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Steffen Tigges

46. Florian Dietz Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Florian Dietz

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Der 1. FC Union Berlin geht dank einer starken Viertelstunde zu Beginn mit einer 1:0-Führung gegen den 1. FC Köln in die Pause. Die Hauptstädter haben mit viel Tempo begonnen und gleich in Minute drei durch ein Eigentor von Timo Hübers nach Schuss von Becker das 1:0 erzielen können. Ein paar Minuten später zeigte der Unparteiische Benjamin Cortus auf den Punkt, nachdem Kilian bei einer Ecke ein Handspiel begangen hatte, doch Jordan Siebatcheu vergab kläglich (11.). Wiederum nur kurze Zeit später jubelten die Eisernen über das vermeintliche 2:0 von Sheraldo Becker, das einer VAR-Überprüfung nicht standhielt - Becker stand im Abseits (14.). Danach flachte die Begegnung ab. Köln ist zu einfallslos und die Eisernen haben sich mehr und mehr aufs kompakte Verteidigen beschränkt. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Kainz bringt den Ball auf den ersten Pfosten, wo Hector verlängert. Am zweiten läuft Martel ein, kann das Leder aus spitzem Winkel aber nicht mehr entscheidend Richtung Tor schieben.

45. Trimmel köpft eine Flanke von Florian Kainz ins Toraus, womit es nochmal einen Eckstoß für die Hausherren gibt.

45. Dietz geht im Strafraum nach einem Kontakt gegen Knoche viel zu leicht zu Boden, klar kein Elfmeter.

45. Aufgrund des Elfmeters und der langen VAR-Überprüfung des vermeintlichen FCU-Treffers in der ersten Viertelstunde der Partie gibt es 180 Sekunden Nachspielzeit.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Kainz' Freistoßflanke gerät allerdings zu kurz.

45. Es gibt nochmal einen ruhenden Ball für den Effzeh an der rechten Seitenlinie.

43. Der Ballbesitz ist inzwischen ausgeglichen. Die Geißböcke wissen gegen die gut verteidigenden Hauptstädter aber wenig mit der Kugel anzufangen.

41. ...bei dem Pedersen am zweiten Pfosten an die Kugel kommt und in kurzer Torentfernung eigentlich eine gute Chance hat, den Ball jedoch deutlich an dem rechten Aluminium vorbeiköpft. Dazu hat er sich mit einem Schubser Platz verschafft, ein mögliches Tor wäre wohl eh vom VAR kassiert worden.

40. Der Schuss von Dietz wird von den Köpenickern geblockt, anschließend findet der Ball links zu Pedersen, dessen Hereingabe ins Toraus geklärt wird. Eckball von der linken Seite...

39. Das Mittelfeld-Geplänkel bringt weiter keine ernsthaften Offensivaktionen mit sich. Martel wird auf der rechten Seite von Schmitz bedient, seine Flanke ist allerdings schwach.

36. Kainz schickt Linton Maina mit einem tiefen Steilpass auf den Weg, der plötzlich viel Platz hat. Allerdings ist der Neuzugang auch etwas zu früh in Abseitsposition gestartet, sein Schuss von halbrechter Position gegen den parierenden Grill daher von geringer Bedeutung.

35. Aktuell ist es eine zähe Bundesliga-Partie, in der beide Seiten nicht so richtig viel in Richtung Offensivaktionen beitragen können.

34. Auch die Angriffe der Eisernen lassen aber nach, aktuell haben sie weniger Zug zum Tor als noch zu Beginn.

32. Die Rheinländer setzen sich mal etwas länger fest. Sowohl Skhiri als auch Kainz können aber nicht gefährlich in den Strafraum eindringen.

31. Das Tempo ist in dieser Partie noch nicht sonderlich hoch. Beide Mannschaften kommen eigentlich über die Laufarbeit, sind die bisher laufstärksten beiden Teams der Bundesliga.

29. Linton Maina kann die erste gute Effzeh-Chance verzeichnen! Vom rechten Strafraumeck aus dribbelt er sich in diesen hinein und prüft den gegnerischen Torwart mit einem zu mittig platzierten Schuss. Aus spitzem Winkel kann Grill die Kugel nach vorne parieren, ehe das Spielgerät geklärt wird.

27. Sitzt die Europapokalreise den Domstädtern tatsächlich noch in den Knochen? Sie wirken müde und immer öfter auch fahrig, machen technische Fehler. Anders als Union mussten sie ja eine längere Auswärtsreise antreten.

25. Die große Chance gibt es aber wieder auf der anderen Seite: Eine Trimmel-Hereingabe von der rechten Seite kann Jordan Siebatcheu im Zentrum nicht erfolgreich verwerten. Gegen Skhiri kann er sich im Kopfballduell zu leicht durchsetzen, setzt den Ball dann aber knapp am rechten Torpfosten vorbei.

24. Spielerisch ist das zwar eine recht ausgeglichene Angelegenheit. Doch vor allem in den Zweikämpfen lassen sich die Domstädter bislang den Schneid abkaufen. So versuchen sie nun über Ballbesitz ins Spiel zu finden.

23. Übrigens wäre ein Union-Sieg nichts Verwunderliches, denn die Köpenicker sind der Kölner Angstgegner schlechthin. Der FCU ist der einzige Verein, gegen den der Effzeh noch nie ein Bundesligaspiel gewinnen konnte. In sechs Spielen hat Union bei einer Punkteteilung fünfmal gewonnen. Und genauso treten die Hausherren hier bislang auch auf.

21. Trimmels Flanke wird von Luca Kilian abgewehrt, doch die Eisernen bleiben gefährlich. Sheraldo Becker, bislang einer der Berliner Aktivposten, löst sich halbrechts und schließt flach ab, Schwäbe ist mit einer Fußabwehr zur Stelle.

19. Die Geißböcke haben nun den Ball und bringen mal etwas Ruhe in das Spiel hinein.

17. Ein turbulenter Beginn in Köln-Müngersdorf! Der Effzeh übersteht einen verschossenen Elfmeter und ein Abseitstor und liegt weiterhin "nur" mit 0:1 zurück. Das muss doch nun Kräfte entfalten, oder?

14. Sheraldo Becker Union Berlin VAR-Entscheidung: Das Tor durch S. Becker (1. FC Union Berlin) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:1

Kurz nach dem Elfmeter doch das 2:0? Nein, der VAR schreitet ein und entscheidet auf Abseits. Sheraldo Becker leitet die Situation auf der linken Seite selbst ein und bringt die Flanke nach rechts herüber zu Trimmel, der volles Risiko geht und einen Volleyschuss mit rechts ablässt. Der nicht gut getroffene Abschluss findet den in Abseitsposition stehenden Becker, der aus spitzem Winkel abschließt und den rechten Fuß von Schwäbe trifft, von dem aus der Ball ins Netz prallt.

13. Hector rutscht ein Volleyschuss mit dem schwachen rechten Fuß etwas über den Lappen, daher fliegt die Kugel weit am gegnerischen Kasten vorbei.

11. Jordan Siebatcheu Union Berlin Elfmeter verschossen von Jordan Siebatcheu, 1. FC Union Berlin

Wichtig für den Gastgeber! Siebatcheu nimmt sich dem Strafstoß an, stellt seine Elfmeter-Qualitäten jedoch nicht wirklich unter Beweis. Er schiebt die Kugel lasch und unplatziert nach halbrechts, Schwäbe ist in der richtigen Ecke und begräbt das Leder unter sich. Großer Jubel im Stadion, das könnte nach etwas mehr als zehn Minuten der Start für die Kölner in dieses Spiel sein!

10. Luca Kilian Köln Gelbe Karte für Luca Kilian (1. FC Köln)



9. Elfmeter! Knoche kommt bei einem Eckstoß von der rechten Seite weit hinten zum Kopfball und nickt den Ball Richtung Tor. Luca Kilian steht mit dem Rücken zum Spielgerät und kriegt die Kugel, ohne sie zu sehen, von hinten an den linken Arm. Cortus wartet noch kurz ab, bis ein Schuss von Haberer in den Fängen von Schwäbe landet und pfeift dann.

7. Trimmel kann von halbrechts einen ruhenden Ball Richtung Effzeh-Strafraum bringen, den die Hausherren jedoch solide verteidigen.

5. Angebahnt hatte sich der Treffer nicht, bis dato war es ein gemächlicher Beginn. Ein weiter Einwurf von Benno Schmitz war die einzige (harmlose) Strafraum-Aktion.

3. Timo Hübers Köln Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Timo Hübers (Eigentor)

Auftakt nach Maß für Eisern Union, Hübers mit dem unglücklichen Kontakt zum Eigentor! Einen langen Ball von FCU-Keeper Grill nimmt Siebatcheu auf der linken Seite mit, er leitet die Kugel am linken Strafraumeck weiter zu Becker. Der zieht aus recht spitzem Winkel einfach mal ab, Hübers hält seinen Fuß dazwischen und fälscht damit unglücklich ins kurze Eck ab, Schwäbe wird auf dem falschen Fuß erwischt.

1. Los geht's! Der Effzeh spielt in rot-weißen Trikots, weshalb die Gäste aus der Hauptstadt auf die schwarzen Outfits ausweichen müssen.

1. Spielbeginn

Auf die Bank der Eisernen kehrt zudem Timo Baumgartl nach seiner überstandenen Hodenkrebs-Erkrankung zurück. Gibt es für ihn heute das emotionale Comeback? Marco Richter hatte bei der Berliner Hertha ja schon eine Erfolgsgeschichte nach Hodenkrebs-Genesung geschrieben, daran würde Baumgartl natürlich gerne anknüpfen.

Bei den Domstädtern wird Schmitz statt Schindler auf der Rechtsverteidigerposition auflaufen und Martel anstelle von Ljubicic mit Skhiri die Doppelsechs bilden. Sonst beschränken sich die Veränderungen auf die Offensive, in der nur Kainz seinen Platz in der ersten Elf behält. Pedersen, Maina und Dietz schicken Thielmann, Duda und Tigges auf die Bank.

Angesichts der Dreifach- bzw. Doppelbelastung wird bei beiden Teams ordentlich rotiert. Je fünf Änderungen gibt es im Vergleich zu den Europapokal-Auftritten. Urs Fischer stellt Grill anstelle von Rönnow ins Tor. Für den verletzten Doekhi wird Diogo Leite verteidigen, Ryerson beackert statt Gießelmann die linke Außenbahn. Schäfer und Siebatcheu verdrängen Haraguchi und Behrens auf die Bank.

Steffen Baumgart, der selbst einst als Spieler für die Eisernen die Schuhe schnürte und mit dem FCU 2004 aus der zweiten Bundesliga abstieg, lobte im Vorfeld der Partie seinen ehemaligen Klub, insbesondere für die konstante Arbeit: "Sie sind definitiv keine Eintagsfliege mehr, sondern die Mannschaft, die in der Bundesliga konstante Leistungen bringt."

Ob Urs Fischer glaube, dass die Vorfälle um das Nizza-Spiel den Kölnern noch in den Köpfen herumspuken? Zwar habe Steffen Baumgart "sehr deutliche Worte gefunden" und solche Szenen würden "niemanden kalt lassen", der Union-Coach "glaube aber schon, dass sie den Fokus wieder hinbekommen" auf das heutige Spiel.

Bei den Gästen aus Köpenick strahlt der Ligastart noch glänzender. Erstens, weil bisher elf Punkte heraussprangen und die Hauptstädter mit einem heutigen Sieg vorerst auf Platz eins springen können (bevor der SC Freiburg diesen sofort wieder wegschnappen könnte). Und zweitens, weil das Auftaktprogramm schwieriger war als das der Domstädter. Gegen RB Leipzig (2:1) und die FC Bayern (1:1) vier Punkte geholt, dazu deutliche Siege im Hauptstadtderby (3:1) sowie der 6:1-Kantersieg bei Aufsteiger Schalke 04 - das kann sich mehr als sehen lassen. Nur der Europa-League-Auftakt trübt aktuell also etwas, Union gastiert nächsten Donnerstag bei den Portugiesen von Sporting Braga und möchte dort eine bessere Leistung abliefern als im ersten Europapokalspiel.

Die Kölner sind angesichts der Conference-League-Playoffspiele übrigens der deutsche Klub, der aktuell die meisten Pflichtspiele in den Knochen hat. Während der Ligaauftakt mit neun Punkten aus fünf Spielen zufriedenstellend ist, haperte es in den anderen Wettbewerben noch etwas. Im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg bereits ausgeschieden, taten sich die Rheinländer in den Conference-League-Playoffs gegen Underdog Fehervar erstaunlich schwer, kamen aber letzten Endes weiter. Mit dem 1:1 bei OGC Nizza kann die Baumgart-Elf zufrieden sein, nächste Woche Donnerstag gegen den tschechischen 1. FC Slovácko soll es dann den ersten Sieg in der Gruppenphase geben.

Heute soll das Sportliche darum wieder im Vordergrund stehen, immerhin spielen mit Union und dem Effzeh nicht nur zwei Mannschaften gegeneinander, die in der letzten Saison überraschen konnten. Auch in dieser Spielzeit läuft es zum Ligastart bei beiden Teams hervorragend. So ist es auch die Begegnung zweier noch ungeschlagener Vereine, was sonst nur der FC Bayern von sich behaupten kann. Wird die Serie von fünf Ligaspielen ohne Niederlagen heute auf einer der beiden Seiten gerissen?

Doch das Sportliche stand im Hintergrund, denn im Vorfeld der Partie gab es schwere Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern. 32 Personen wurden verletzt, eine ist vom Mittelrang heruntergestürzt. Kölns Geschäftsführer Sport, Christian Keller, und der Verein äußerte sich in aller Deutlichkeit, nannte die gewaltbereiten Fans bei RTL "Vollchaoten" und ergänzte kurz darauf: "Wobei Chaoten ein zu schwaches Wort ist. Da fallen mir nur Schimpfwörter ein, aber die passen hier nicht hin."

Der Europa-Auftakt lief bei beiden Vereinen dabei anders, als man sich ihn vorgestellt hatte. Ein zu unkreatives Union Berlin hat gegen die Belgier aus Saint-Gilles mit 0:1 verloren. Der 1. FC Köln hat zwar eine ordentliche Leistung abgeliefert und sich ein 1:1-Unentschieden bei OGC Nizza erspielen können.