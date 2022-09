52. Michael Gregoritsch erobert den Ball nach einem zu kurzen Rückpass von Ramy Bensebaini von Christoph Kramer und läuft von der rechten Seite auf das Tor zu. Sein Schuss aus spitzem Winkel wird zur Ecke abgefälscht.

50. Ritsu Dōan dribbelt mit Tempo auf die Gladbacher Abwehr zu. Kouadio Koné sprintet zurück und erobert mit robustem Körpereinsatz den Ball zurück. Die Freiburger wollen ein Foul haben, Gladbach kontert aber nun. Von der rechten Seite flankt Hofmann den Ball Richtung Elfmeterpunkt. Kiliann Sildillia ist vor Lars Stindl am Ball und klärt die Situation.

47. Freiburg presst Gladbach zur eigenen rechten Eckfahne zurück und erobert dort den Ball zurück. Grifo schlägt eine Flanke an den langen Pfosten, wo Stindl zurückgeeilt ist und vor Sildillia per Kopf klärt.

46. Für beide Teams geht es ohne Wechsel weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Freiburg und Gladbach gehen torlos in die Halbzeitpause. In einem schnellen, intensiven, unterhaltsamen und offenen Spiel kamen beide Mannschaften zu guten Gelegenheiten. Erst nach ca. 30 Minuten beruhigte sich das Spiel und die Borussia übernahm die Kontrolle über den Ballbesitz. Bei Freiburg läuft viel über die linke Seite von Vincenzo Grifo. Ein Müdigkeit nach dem Europa-League-Spiel unter der Woche merkt man den Gastgebern nicht an. Bei der Mannschaft von Daniel Farke, die mit Florian Neuhaus den nächsten Ausfall verkraften muss, war Marcus Thuram der auffälligste Spieler.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Der Hofmann-Freistoß kommt zu kurz, sodass Christian Günter den Ball per Kopf zur Ecke klärt. Die folgende Ecke ist harmlos.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Nach einem Foul von Nicolas Höfler an Kouadio Koné hat Gladbach eine gute Freistoßposition auf der halblinken Seite. Jonas Hofmann führt aus.

43. Daniel Kyereh klammert sich an Julian Weigl, der mit einem Dribbling die Linien durchbrochen hat. Gladbach fordert eine Gelbe Karte für das Foul, aber Schiedsrichter Tobias Stieler will davon nichts wissen.

40. Vincenzo Grifo bekommt auf der linken Seite zu viel Platz. Von dort kann er gut das Spiel der Heimelf gestalten.

37. Julian Wigl lässt sich im Sielaufbau tief zwischen die beiden Innenverteidiger Friedrich und Kramer fallen. Gladbach hat mittlerweile etwas die Kontrolle übernommen und lässt den Ball gut laufen.

34. Neuhaus sitzt wieder auf dem Platz. Für ihn geht es nicht weiter. Er geht - von Betreuern gestützt - direkt in die Kabine.

31. Florian Neuhaus wird weiterhin behandelt. Er hält sich schmerzverzerrt das Knie, will es aber noch einmal probieren.

29. Chaos im Freiburger Strafraum! Eine Hofmann-Flanke von der rechten Seite kommt über Umwege zu Ramy Bensebaini am Fünfmeterraum. Der Algerier nimmt den Ball kurz an und setzt dann zum Seitfallzieher an. Matthias Ginter blockt ab. Der Abpraller fällt zu Florian Neuhaus an der Strafraumkante. Der Gladbacher wird von Daniel Kyereh eigentlich regelwidrig abgeräumt. Schiedsrichter Tobias Stieler lässt weiterspielen. Neuhaus und Kyereh bleiben verletzt liegen.

28. Stindl findet auf der rechten Seite Jonas Hofmann. Der deutsche Nationalspieler zieht leicht nach innen und schießt dann flach und stramm mit Rechts. Mark Flekken ist rechtzeitig unten und wehrt den Ball zur Seite ab.

26. Auf Freiburger Seite geht vieles über Vincenzo Grifo. Von der linken Seite bringt der Ex-Gladbacher den Ball genau auf den Kopf von Michael Gregoritsch. Der Angreifer kann den Ball aber nicht auf das Tor bringen.

23. Beide Mannschaften setzen sich gegenseitig früh unter Druck und spielen schnell und direkt nach vorne. Das Ergebnis ist ein unterhaltsames, schnelles und ereignisreiches Spiel.

21. Michael Gregoritsch läuft die linke Seite entlang. Alle erwarten eine Flanke, doch der Neuzugang probiert es vom linken Strafraumeck direkt und verzieht deutlich.

20. Ramy Bensebaini spielt einen zu kurzen Pass ins Zentrum zu Julian Weigl. Michael Gregoritsch klaut den Ball und sucht sofort den Abschluss, sein Schuss verfehlt das Tor aber deutlich.

16. Auf der anderen Seite schiebt Vincenzo Grifo den Ball durch die Schnittstelle zwischen Scally und Friedrich zu Daniel Kyereh, der alleine vor Sommer auftaucht. Der harmlose Schuss des Ghanaers, pariert Sommer mit dem rechten Fuß.

14. Kouadio Koné erobert den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum und spielt sofort vertikal zu Neuhaus, der Marcus Thuram hinter die hochgerückte Abwehrkette schickt. Der Franzose läuft alleine auf das Freiburger Tor zu und wird nur von Philipp Lienhart verfolgt. Lienhart kann ihn ein wenig nach außen drängen, weshalb Thuram nur aus schwieriger Position schießen kann. Flekken pariert per Fußabwehr.

13. Ein zu langer Pass von Neuhaus landet bei Keeper Flekken, der den Ball nach vorne schlägt. Lars Stindl springt dazwischen und verfehlt den Ball nur knapp.

10. Das Spiel hat sich jetzt wieder etwas beruhigt. Beide Mannschaften versuchen das Spiel geordnet von hinten aufzuziehen.

7. Das Spiel beginnt temporeich, mit vielen Möglichkeiten für beide Mannschaften. Bei der Borussia reiht sich Kramer in der Viererkette auf die halblinke Position neben Friedrich ein. Weigl startet im zentralen Mittelfeld.

5. Hofmann bringt von der rechten Seite eine Flanke scharf in den Strafraum. Neuhaus streckt sich und grätscht in den Ball. Sein Schuss aus knapp 10 Metern kommt zentral auf Flekken, der parieren kann.

4. Gladbach kann etwas Tempo aufnehmen und läuft auf die Abwehr der Gastgeber zu. Thuram spielt den Ball durch die Beine von Sildillia, zu Neuhaus, der weit links rausgedrängt wird. Seine Flanke faustet Mark Flekken überraschend nur weg, anstatt sie festzuhalten. Aus der daraus resultierenden Unruhe kommt Lars Stindl zum Abschluss, sein Schuss ist aber viel zu hoch.

2. Schon nach zwei Minuten gibt es die erste Chance für den Sportclub. Ritsu Dōan hat an der Strafraumkante etwas Platz und zirkelt den Ball mit Links knapp neben das Tor.

1. Spielbeginn

Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet. Die Mannschaft von Daniel Farke erspielte sich zwei Siege und zwei Unentschieden. In der letzten Woche setzte es die erste - etwas unglückliche - Niederlage gegen Mainz 05. Der SC Freiburg verlor am zweiten Spieltag gegen Borussia Dortmund, gewann aber die vier restlichen Spiele überzeugend. Bei einem Sieg heute, würden die Breisgauer an die Tabellenspitze springen.

Ob Julian Weigl oder Christoph Kramer in der Innenverteidigung neben Marvin Friedrich auflaufen wird, ist noch offen. Kramer rückte gegen Mainz nach der Roten Karte in die Abwehr. Julian Weigl half zur Dortmunder Zeiten häufiger in der Viererkette aus. Tony Jantschke, der ebenfalls in der Innenverteidigung spielen kann, fällt für heute verletzt aus.

Borussia Mönchengladbach muss einige Positionen im Vergleich zur verlustreichen Niederlage gegen den FSV Mainz 05 umstellen. Die gesamte Stamminnenverteidigung darf heute nur zusehen. Ko Itakura ist nach seinem Platzverweis gesperrt, während sich Nico Elvedi am Knie und Alassane Pléa im Adduktorenbereich verletzte. Die Ausfälle werden durch Julian Weigl, Marvin Friedrich und Kapitän Lars Stindl in der Startelf ersetzt.

Im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende wechseln die Freiburger dreimal durch. Für Manuel Gulde, Yannik Keitel und Roland Sallai kommen Daniel Kyereh, Maximilian Eggestein und Ritsu Dōan in die Mannschaft. Sallai fällt mit einer Gesichtsverletzung langfristig aus, Keitel und Gulde nehmen auf der Bank Platz. Daniel Kyereh startete zum ersten Mal für seinen neuen Verein. Mit dabei ist auch Matthias Ginter, der zum ersten Mal gegen seine ehemaligen Kollegen aus Gladbach antritt.

Die Gladbacher reisen heute zu ihrem Angstgegener. In Freiburg gewann die Borussia zuletzt 2002 durch ein Tor von Arie van Lent. In der vergangenen Saison mussten sich die Gladbacher auch im heimischen Borussia-Park in einem denkwürdigen Spiel geschlagen geben. Mit 6:0 siegte die Mannschaft von Christian Streich.