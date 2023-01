46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Veltins-Arena! Drei Tage nach dem hoffnungsvollen Auftritt in Frankfurt bekommen die Königsblauen ihre Grenzen von einer reifen Leipziger Mannschaft klar aufgezeigt und laufen Gefahr, am letzten Hinrundenspieltag richtig unter die Räder zu geraten. Können sie den Schaden nach dem Seitenwechsel begrenzen oder wird es sehr bitter?

46. Andreas Ivan Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Andreas Ivan

46. Jordan Larsson Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Jordan Larsson

46. Mehmet-Can Aydın Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

46. Jere Uronen Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Jere Uronen

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig führt zur Pause seines hinrundenabschließenden Bundesligagastspiels beim FC Schalke 04 komfortabel mit 4:0. Die Sachsen gaben von Anfang an den Ton an und nutzten bereits in der 7. Minute ein erstes unüberlegtes Vorrücken der Hausherren, um per durch Silva vollendeten Konter in Führung zu gehen. Nachdem Szoboszlai das zweite Tor noch knapp verpasste hatte (13.), besorgte dieses wenig später Henrichs (15.). Gegen ein nun sehr verunsichertes Schlusslicht scheiterte Silva aus kurzer Distanz an Schwolow; Olmos erfolgreiche Abnahme basierte auf einer knappen Abseitsstellung (23.). In der Folge büßte die Rose-Auswahl bei anhaltender Spielkontrolle an Zielstrebigkeit ein und verpasste lange Zeit weitere klare Abschlüsse. Das war für sie aber insofern verschmerzbar, dass Königsblau im Vorwärtsgang überhaupt nichts zustande brachte. Richtig deutlich wurde es dann in der Schlussphase: Silva (44.) und Werner (45.+2) konnten den Vorteil der Sachsen verdoppeln. Bis gleich!

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Dominick Drexler Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Dominick Drexler

45. +3 Tom Krauß Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Tom Krauß

45. +2 Timo Werner Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:4 durch Timo Werner

Leipzig deklassiert Schalke! Infolge einer hohen Verlagerung auf die rechte Strafraumseite passt Olmo flach und hart an die Fünferkante. Werner hält den rechten Innenrist hin und lässt so das Netz hinter Schwolow zappeln.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Durchgang eins in der Veltins-Arena soll um 240 Sekunden verlängert werden.

44. André Silva Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch André Silva

Leipzig schießt das dritte Tor noch vor der Pause! Nachdem Brunner den Ball in der Defensive vertändelt hat, schießt Olmo von der Strafraumkante. Schwolow lässt nach vorne abklatschen, so dass Silva aus fünf Metern nur noch in die linke Ecke einschieben muss.

42. Nach einem gegnerischen Flugball will Uronen zu Torhüter Schwolow köpfen. Das Anspiel ist ziemlich kurz geraten; Silva will dazwischengehen. Schwolow klärt an der Sechzehnerkante per Kopf auf die linke Abwehrseite.

40. Latza taucht als erster S04-Akteur unmittelbar vor der gegnerischen Abwehrkette auf. Er probiert sich aus gut 21 Metern mit einem Linksschuss. Dem stellt sich aber Orban in den Weg. Gästekeeper Blaswich wartet noch auf seine erste Prüfung.

37. Nach einem Zusammenprall zwischen Krauß und Szoboszlai müssen beide Akteure auf dem Rasen behandelt werden. Sie scheinen aber ihren Arbeitstag fortsetzen zu können.

35. Schalke verzeichnet einen leichten Aufwärtstrend, hält die Sachsen seit gut zehn Minuten etwas weiter weg vom eigenen Kasten. Nennenswerte Vorstöße in das offensive Drittel gelingen den Gastgebern aber weiterhin nicht.

32. Laimer nimmt im halbrechten Offensivkorridor an Fahrt auf. Er will einen Doppelpass mit Werner spielen, um hinter die Kette zu kommen. Dessen Ablage hat aber ein schlechtes Timing, so dass der Ball ins Toraus kullert.

29. Eine längere, ziemlich ambitionslose Ballbesitzphase der Hausherren führt zu ersten Pfiffen auf den Rängen. Im schlechtesten Fall wächst Schalkes Rückstand auf den Relegationsplatz an diesem 17. Spieltag auf neun Punkte.

26. Leipzig hat die Partie kurz vor der Halbstundenmarke komplett im Griff und müsste eigentlich schon deutlicher vorne liegen. Bisher sehen die Zuschauer in Gelsenkirchen-Erle einen Klassenunterschied zugunsten der Rose-Truppe.

23. Nach einer Ecke von der linken Fahne, die Kapitän Orban vom Elfmeterpunkt vor den rechten Pfosten nickt, drückt Olmo den Ball aus zwei Metern in die Maschen. Die Fahne des Assistenten geht aber prompt nach oben - der Spanier hat knapp im Abseits gestanden.

21. Silva mit der Riesenchance zum Doppelpack! Laimers halbhohe Hereingabe vom rechten Flügel lässt den Portugiesen auf der linken Strafraumseite frei vor Schwolow auftauchen. Nach einer etwas lässigen Annahme donnert er den Ball aus sieben Metern gegen dessen Brust.

18. Aus königsblauer Sicht steht also aller Voraussicht nach ein unangenehmer Abend bevor. Schalke hat es den Sachsen sehr einfach gemacht, hier sehr froh für klare Verhältnisse zu sorgen.

15. Benjamin Henrichs Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Benjamin Henrichs

Leipzig lässt die Veltins-Arena früh verstummen! Infolge eines Einwurfs im linken Mittelfeld verlagert der Gast über Szoboszlai und Olmo schnell in den halbrechten Offensivkorridor. Aus gut 14 Metern schießt der unbewachte Henrichs präzise in die flache linke Ecke.

14. Viel geht bei den Roten Bullen über die rechte Außenbahn. Nachdem Henrichs flacher Querpass vom Strafraumeck durch Matriciani abgefangen worden ist, flankt Laimer viel zu hoch nach innen, so dass der unbedrängte Silva einen Kopfball aus bester Lage verpasst.

13. Die Reis-Truppe kommt in dieser Anfangsphase immer wieder ziemlich naiv daher, was das Aufrücken während der eigenen, meist kurzen Ballbesitzphasen angeht. Leipzig darf auf einen schnellen zweiten Treffer hoffen.

10. Szoboszlai verlangt Schwolow alles ab! In den Nachwehen einer Ecke produziert der Ungar aus zentralen 22 Metern mit dem rechten Spann einen wuchtigen Schuss, der flatternd auf die halbrechte Ecke rauscht. Nur mit großer Mühe kann Schwolow den Einschlag verhindern.

7. André Silva Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch André Silva

Silva schießt die Roten Bullen früh in Führung! Gegen aufgerückte Hausherren ist Werner Adressat eines Flugballs aus der Leipziger Hälfte. Er überlässt seinem portugiesischen Kollegen den Ball, der zwar die gegnerischen Innenverteidiger vor sich hat, aber aus mittigen 18 Metern trocken per rechtem Spann in die flache linke Ecke vollendet.

6. Wenig überraschend übernimmt der Königsklassen-Achtelfinalist von Beginn an das Kommando und hält den Schwerpunkt des Geschehens jenseits der Mittellinie. Der Tabellen-18. ist zunächst fast nur in der Arbeit gegen den Ball gefordert.

3. Gleich in den ersten Momenten befördern die Gäste von ihrer rechten Außenbahn zwei Bälle vor den heimischen Kasten. Beide sind für Silva unerreichbar.

1. Schalke gegen Leipzig – der letzte Spieltag der Bundesligahinrunde ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben verlassen und den Rasen betreten.

Bei den Sachsen, die im Falle des dritten Auswärtssieges in Serie mindestens bis morgen Abend auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken würden und die sechs der zehn Bundesligavergleiche mit S04 für sich entschieden (zwei Remis, zwei Pleiten), stellt Coach Marco Rose nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen den FC Bayern München zweimal um. Simakan (muskuläre Probleme) und Forsberg (Bank) werden durch Henrichs und Werner ersetzt.

Auf Seiten der Gelsenkirchener, denen die bisher einzigen zwei Saisonsiege im Ligabetrieb vor heimischer Kulisse gelangen und die in fünf ihrer letzten acht Bundesligaeinsätze ohne eigenen Treffer blieben, hat Trainer Thomas Reis im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage bei der SG Eintracht Frankfurt eine personelle Änderung vorgenommen. Winterneuzugang Frey (Royal Antwerp FC, Leihe) verdrängt Terodde auf die Bank. Der gestern doch noch mindestens für ein halbes Jahr vom 1. FC Union Berlin verpflichtete Skarke gehört noch nicht zum Aufgebot.

Der RB Leipzig hat seine gute Form seit der Verpflichtung Marco Roses über die lange Winterpause anscheinend konserviert, trotzte er Spitzenreiter FC Bayern München am Freitag vor eigenem Publikum nach Pausenrückstand dank des Treffers Halstenbergs (doch ein 1:1-Unentschieden ab. Die Roten Bullen sind seit Mitte September wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und holten in der nationalen Eliteklasse seitdem 21 von 27 möglichen Zählern.

Der FC Schalke 04 hat den Negativlauf aus dem Herbst, in dem er neun seiner letzten zehn Bundesligapartien verlor, in den ersten 90 Pflichtspielminuten des Kalenderjahres 2023 nicht zu stoppen vermocht. Bei Champions-League-Achtelfinalist SG Eintracht Frankfurt präsentierten die Königsblauen zwar eine gute Stunde lang eine sehr ordentliche Leistung, mussten sich letztlich aber doch deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Die Punkte für den Klassenerhalt müssen sie gegen Teams eines kleineren Kalibers holen – die Trauben hängen allerdings auch heute hoch.