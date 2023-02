40. Malen bekommt auf dem rechten Flügel den Arm von Dárdai ins Gesicht. Dafür gibt es Freistoß.

39. Die Hertha hat Chancen im Minutentakt. Ciğerci zieht aus der zweiten Reihe ab. Kobel fängt den Ball und regt sich danach über seine Hintermannschaft auf.

38. Nach der Ecke zieht Richter aus der Distanz ab. Der Ball geht einen halben Meter drüber.

37. Nächste gefährliche Aktion der Berliner. Richter bringt von der rechten Strafraumecke eine Mischung aus Schuss und Flanke auf den zweiten Pfosten. Kobel ist noch mit den Fingerspitzen am Ball. Serdar verpasst knapp. Es gibt Ecke.

37. Die Gäste sind immer noch gut im Spiel. Diesmal zieht Ciğerci von der Strafruamgrenze ab. Kobel fängt den Ball. Danach geht die Fahne hoch.

35. Karim Adeyemi Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

34. Hertha hat mal wieder einen guten Abschluss. Nach einer Ecke von Plattenhardt von der linken Seite kommt Uremović zum Kopfball. Der Abschluss kommt zu zentral. Kobel fängt den Ball.

34. Adeyemi muss ausgewechselt werden. Das ist sehr schade, weil der Nationalspieler in absoluter Top-Form ist. In dieser Verfassung kann er Spiele alleine entscheiden.

32. Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Donyell Malen

Adeyemis Tempo ist schon fast unfair! Der Dortmunder Angreifer läuft auf dem linken Flügel Uremović davon. Dann spielt er den perfekten Pass auf den zweiten Pfosten, wo Malen einläuft und den Ball über die Linie drückt. Schon vor dem Pass fasst sich Adeyemi an den Oberschenkel. Er hat sich bei dieser Aktion leider verletzt.

30. Der BVB mit dem nächsten Abschluss. Malen zieht von links in die Mitte und schießt mit rechts aufs kurze Eck. Der Ball geht ins Außennetz.

27. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Karim Adeyemi

Adeyemi zaubert den Ball ins Tor! Reus hat Platz im Zentrum. Er geht auf den Strafraum zu und zieht aus 16 Metern ab. Der Schuss wäre daneben gegangen, aber Adeyemi steht in der Schussbahn und befördert den Ball wunderschön mit der rechten Hacke neben den linken Pfosten ins Netz. Ein Traumtor!

25. Beste Chance für den BVB! Brandt bringt von links eine gute Flanke in die Mitte. Zentral vor dem Tor kommt Reus frei aus sieben Metern zum Kopfball. Er setzt den Ball aber rechts daneben.

25. Nach einer Ecke von der linken Seite kommt Wolf zum Abschluss. Der Ball wird geblockt.

24. Die Freistoßflanke von Brandt findet keinen Mitspieler.

23. Adeyemi holt einen langen Ball an der linken Außenlinie und wird dann von Richter geschubst. Es gibt Freistoß für den BVB.

21. Doppelchance für Hertha! Schlotterbeck verliert den Ball gegen Niederlechner. Der Stürmer geht auf den Strafraum zu und zieht aus 20 Metern wuchtig ab. Kobel wehrt den Ball nach rechts ab. Dort steht Richter genau richtig. Er zieht in die Mitte und schießt aufs lange Eck. Diesmal hält Kobel den Ball fest.

19. Die Hausherren verschieben das Spiel immer mehr in die Hälfte der Hertha. Der BVB wird besser.

16. Der BVB hat eine erste Ecke. Im Jahr 2023 ist das ja eine Spezialität der Schwarz-Gelben. Die Hereingabe von Brandt wird aber von Kempf geklärt.

15. Dortmund hat einen ersten aussichtsreichen Angriff nach einem Berliner Fehlpass, aber Adeyemi rutscht im Strafraum aus und verliert den Ball.

14. Berlin macht bisher ein richtig gutes Spiel. Die Gäste stehen gut, sodass Dortmund offensiv noch nicht stattfindet.

12. Hertha hat den ersten Abschluss des Spiels. Wolf spielt einen katastrophalen Fehlpass am eigenen Strafraum genau in die Füße von Ngankam. Der Hertha-Stürmer fackelt nicht lange. Sein Schlenzer geht knapp über das Tor.

10. Dárdai schlägt einen Ball aus dem Rückraum vor das Tor. Die Hereingabe segelt in die Arme von Kobel.

9. Hertha macht das Zentrum eng und dem BVB so das Aufbauspiel schwer. Die üblichen Anspielstationen, Can und Brandt, haben keinen Platz und keine Zeit.

7. Das Spiel ist noch ziemlich zerfahren. Viele kleine Unterbrechungen und Ballverluste stören den Spielfluss.

5. Der Ball rollt wieder.

4. Der Rauch ist in den vergangenen zwei Minuten nur stärker geworden. Die Unterbrechung dauert an.

2. Es wird langsam etwas nebelig im Westfalenstadion. Die Hertha-Fans haben ein wenig gezündelt. Das Spiel ist kurz unterbrochen.

1. Spielbeginn

Sandro Schwarz verfährt heute frei nach dem Motto "never change a winning team". Er schickt die gleiche Startelf wie gegen Gladbach auf das Feld.

Zum Personal: Edin Terzić rotiert nach dem Erfolg in der Königsklasse. Er baut seine Startaufstellung auf vier Positionen um. Hummels startet für Süle in der Innenverteidigung. Ryerson ersetzt Guerreiro hinten links. Außerdem beginnt Reus für Bellingham in der Zentrale und Malen startet anstelle von Haller im Sturm.

Für die Hertha lief das neue Jahr bisher alles andere als rund. In den ersten vier Spielen gab es vier Niederlagen. Doch am vergangenen Sonntag konnte dieser Negativtrend endlich gestoppt werden. Die alte Dame gewann mit 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Durch diesen Sieg ist die Mannschaft von Sandro Schwarz in der Tabelle wieder an den Nichtabstiegsplätzen dran. Mit einem heutigen Sieg würde Berlin auf Rang 14 klettern.

Dortmund ist weiterhin perfekt unterwegs im Jahr 2023. Die Schwarz-Gelben holten sieben Siege in sieben Pflichtspielen. Am Mittwoch sicherte man sich durch einen 1:0-Sieg gegen Chelsea eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Heute könnte der BVB durch einen Sieg in der Tabelle mit den Bayern gleichziehen. Im Pokal steht die Mannschaft von Edin Terzić schon im Viertelfinale. Es sind also noch mehrere Titel möglich in dieser Saison.