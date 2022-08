42. Obwohl sich der FC im Laufe dieser ersten Halbzeit klar gesteigert ist, kommt der aktuelle Zwischenstand wegen der klaren Chancenvorteile der Gäste schmeichelhaft daher. In Sachen Rückzugsverhalten offenbart Köln heute große Mängel.

39. Silas mit der nächsten hundertprozentigen Möglichkeit! Nach Führichs halbhohen Pass in die halbrechte Tiefe hat der Kongolese freie Bahn in Richtung Heimkasten. Er läuft alleine auf Schwäbe zu und will aus zwölf Metern unten rechts einschieben. Schwäbe pariert mit dem linken Bein.

37. ... der FC probiert es mit einer Variante! Duda passt flach in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Fünferkante. Dort will der völlig freie Hector mit dem linken Innenrist direkt abnehmen, verfehlt aber den Ball und damit eine sehr gute Chance.

36. Hector wird auf dem tiefen linken Flügel kurz vor dem Sechzehner durch Vagnoman zu Boden gedrückt und holt einen Freistoß in guter Flankenlage heraus...

33. Stuttgart bekommt mittlerweile deutlich mehr Gegenwehr im Mittelfeld und findet gegen eine geordnete Kölner Mannschaft viel seltener Wege in die Nähe des Hoheitsgebiets von Schwäbe. Im Falle einer Pleite würde der VfB auf Rang 14 abrutschen.

30. Der VfB fährt einen weiteren schnellen Gegenstoß über Führich und Silas. Ersterer verstolpert den Ball aber unweit der zentralen Strafraumkante. Es kommt nur noch zu einem Schuss durch Silas von der rechten Sechzehnerseite. Aus sehr spitzem Winkel fliegt der Ball gegen das Außennetz.

28. Die Geißböcke bauen ihre Spielanteile in den letzten Minuten deutlich aus und sind sogar in der Lage, sind am gegnerischen Strafraum festzusetzen. Noch kommen sie nicht über nur im Ansatz gefährliche Flanken hinaus.

26. Nach kurzer Ausführung ihrer Premierenecke kommen die Rheinländer von der linken Sechzehnerseite durch einen Volleyversuch Hector zu einer ersten Annäherung. Anton steht aber im Weg und verhindert ein erstes Eingreifen von Keeper Müller.

23. Silas mit der Riesenchance zum 0:1! Führich bedient den Kongolesen gegen aufgerückte Hausherren mit einem Steilpass in den halblinken Offensivkorridor. Bei dichter Verfolgung durch Kilian tankt sich Silas in den Sechzehner und schießt aus 15 Metern auf die halbrechte Ecke. Schwäbe ist schnell unten und pariert mit dem linken Oberschenkel.

21. Sosa gelingt über seinen linken Flügel ein weiterer Durchbruch. Mit seiner halbhohen Hereingabe, die für Pfeiffer bestimmt ist, bleibt der Kroate aber an Chabot hängen.

18. Für Olesen ist der Arbeitstag bereits zu diesem frühen Zeitpunkt verletzungsbedingt beendet. Der Luxemburger wird auf der Spielmacherposition durch Duda ersetzt.

17. Ondrej Duda Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Ondrej Duda

17. Mathias Olesen Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Mathias Olesen

14. Infolge einer hohen Verlagerung auf die tiefe rechte Außenbahn gibt Vagnoman auf Höhe der Fünferkante direkt nach innen. Nachdem Pfeiffer am ersten Pfosten verpasst hat, befördert Kilian den Ball aus der Gefahrenzone.

11. Die Baumgart-Auswahl sucht noch noch ihrem Einstieg in den Nachmittag, hat weiterhin keinen Zugriff auf das Mittelfeld der Schwaben. Sie wartet noch auf ihren ersten zu Ende gespielten Angriff.

8. Auch bei der nächsten Ecke von der linken Fahne wirken die Brustringträger vor dem Kasten gedankenschneller. Aus der Drehung und acht Metern produziert Mavropanos eine Bogenlampe, die Schwäbe sicherheitshalber mit der rechten Hand über seinen Kasten befördert.

6. Chabot ist im Luftduell mit Mavropanos zusammengestoßen und hat sich eine Platzwunde an der Stirn zugezogen. Er muss auf dem Feld behandelt werden und scheint einen Kopfverband angelegt zu bekommen.

5. ... und auch die hat es in sich! Mavropanos nickt nach der Ausführung von links aus mittigen acht Metern zentral auf den Heimkasten. Kölns Keeper Schwäbe lenkt den Ball mit der rechten Hand über das Gehäuse.

4. Die ersten Momente gehören nicht nur wegen des frühen Abschlusses den Gästen. Stuttgart beginnt äußerst druckvoll, schnürt den FC weit in dessen Hälfte ein. Ein abgefälschter Distanzschuss Silas' sorgt für eine weitere Ecke...

1. Nach 22 Sekunden hat der VfB die erste Chance! Kapitän Endo taucht auf halbrechts direkt vor der gegnerischen Abwehrlinie auf und zieht aus 18 Metern mit dem rechten Spann ab. Der noch leicht von einem Verteidiger berührte Schuss rauscht nicht weit an der linken Stange vorbei.

1. Köln gegen Stuttgart – die erste Bundesligasonntagspartie ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften bei bester Stimmung den Rasen betreten.

Bei den Schwaben, die sich durch den in der Nachspielzeit geschafften 2:1-Heimerfolg im jüngsten Vergleich mit dem FC am 34. Spieltag den direkten Klassenerhalt sicherten und die seit Dezember nicht mehr in der Fremde gewinnen konnten, stellt Pellegrino Matarazzo nach der 0:1-Niederlage gegen den SC Freiburg einmal um. Der wegen eines möglichen Transfers freigestellte Kalajdžić wird durch Startelfdebütant Pfeiffer ersetzt.

Auf Seiten der Rheinländer, die erstmals seit sechs Jahren nach drei Bundesligapartien ohne Niederlage sind und die heute mit einem Sieg auf zwei Zähler an die Tabellenspitze heranrücken würden, hat Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zum 3:0-Auswärtssieg beim Fehérvár FC fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Pedersen, Hübers, Ljubicic, Kainz und Maina (allesamt auf der Bank) beginnen Hector, Schindler, Chabot, Thielmann und Olesen.

Der VfB Stuttgart wartet nach 270 Saisonminuten noch auf seinen ersten dreifachen Punktgewinn, folgte den beiden Unentschieden gegen den RB Leipzig (1:1) und bei Aufsteiger SV Werder Bremen (2:2) doch eine 0:1-Heimniederlage gegen den Europa-League-Vertreter SC Freiburg. Im Baden-Württemberg-Duell leisteten sich die Brustringträger einen gröberen Abwehrschnitzer, der prompt bestraft wurde. Zudem kamen sie mit ihren Angriffen viel zu harmlos daher.

Der 1. FC Köln möchte heute eine perfekte Woche krönen, nachdem er am Donnerstag durch einen 3:0-Auswärtsieg im Rückspiel der Playoffs zur Europa Conference League beim Fehérvár FC die bittere 1:2-Pleite aus den ersten 90 Minuten umgebogen hat. In der Bundesliga sind die Geißböcke nach dem Auftaktsieg gegen den FC Schalke 04 (3:1) sowie den Unentschieden bei den Champions-League-Teilnehmern RB Leipzig (2:2) und SG Eintracht Frankfurt (1:1) noch ungeschlagen.