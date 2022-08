39. Wieder trifft Mane, doch wieder zählt der Treffer nicht! Dieses Mal jedoch ist das Ganze etwas klarer, denn als Müller einen Schuss von Sane zu Mane gespitzelt hatte, stand dieser eindeutig im Abseits.

37. Alassane Pléa M'gladbach Gelbe Karte für Alassane Pléa (Bor. Mönchengladbach)

Plea muss hinten aushelfen und grätscht seinen Gegenspieler um. Dafür gibt es die erste Gelbe Karte der Partie.

34. Sadio Mané Bayern VAR-Entscheidung: Das Tor durch S. Mané (Bayern München) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Nun zappelt die Kugel im Netz! Sane bekommt die Kugel und geht in Richtung Grundlinie. Er dreht ab und spielt Müller an. Dieser hebt die Kugel halbhoch auf den zweiten Pfosten, wo Mane nur noch einschieben muss. Zunächst zählt der Treffer, wird nach Ansicht der Wiederholung aber zurückgenommen. Sane hatte sich bei der Flanke von Müller im Abseits befinden und war dem Ball gerade noch ausgewichen. So hatte er die Abwehr wohl irritiert. Eine vertretbare Entscheidung!

33. Die Bayern kommen dem Treffer immer näher! Sane bekommt die Kugel von der linken Seite und setzt sich mit etwas Glück im Zentrum durch. Aus kurzer Distanz zieht der Nationalspieler ab, scheitert aber an Itakura, der sich in höchster Not in den Schuss wirft.

30. Sane zieht im Zentrum das Tempo an und spielt einen Doppelpass mit Müller. Die Kugel kommt halbhoch zurück zu Sane, der es einfach Mal volley versucht. Es fehlt auch hier noch die nötige Präzision, doch wir notieren einen weiteren guten Abschluss der Hausherren.

28. Mittlerweile suchen die Gastgeber auch immer mal wieder den Weg über Außen. Für die Flanken besetzen die Bayern den Strafraum eigentlich auch gut, Gladbach bekommt aber immer wieder einen Fuß dazwischen.

25. Gladbach hat in dieser Phase nicht mehr die Umschaltmomente, die es noch zu Beginn der Partie gegeben hatte. Bayern wird immer stärker und dominanter, auch wenn sie aus dem Spiel noch verhältnismäßig ungefährlich agieren.

22. Tolle Einzelaktion von Coman, der sich auf der rechten Seite gegen die mehrere Gladbacher durchsetzt und in den Strafraum zieht. Der Franzose hätte hier wohl auch eine Flanke versuchen können, schließt aber selber ab. Sein Schuss geht einen knappen Meter über das Tor, Applaus vom Publikum gibt es für diese Aktion dennoch.

19. Sportlich wird es nun mal wieder gefährlich und wieder ist ein Standard von Kimmich verantwortlich. Mit viel Zug fliegt die Kugel in die Mitte, wo Mane nur ganz knapp am möglichen 1:0 vorbeispringt.

17. Nun ist die Partie unterbrochen, weil gleich zwei Flitzer auf dem Rasen sind und sich an die Torpfosten binden wollen. Auf den Shirts der beiden steht "Stoppt den fossilen Wahnsinn". Was man von dieser Botschaft auch halten mag, diese Art der Aufmerksamkeit ist sicherlich der falsche Weg.

14. Die Bayern beherrschen hier in der Anfangsviertelstunde erwartungsgemäß das Spiel und versuchen es immer wieder durch das Zentrum. Noch ist dort aber nicht viel zu holen und so warten die Zuschauer auf die erste echte Torchance aus dem Spiel heraus.

11. Guter Ball nun von Plea, der Thuram auf die Reise schicken will. Der Pass ist jedoch etwas zu tief und prallt an den Hinterkopf des Franzosen, der ansonsten ein Laufduell gegen Hernandez gehabt hätte.

8. Bei eigenem Aufbau gelingt es Gladbach, die Kugel nicht zu schnell zu verlieren, allerdings ist die Kugel nach Ballgewinnen zu früh weg. Das schnelle Umschalten, das sicherlich eines der Mittel der Fohlen sein dürfte, funktioniert noch nicht.

5. Bayern versucht mit hohem Pressing viel Stress bei den Gladbachern hervorzurufen. Die Gäste bleiben aber vorerst cool und kombinieren gut. Es dürfte wichtig sein, den Bayern die Kugel nicht zu schnell und zu leicht zu überlassen.

1. 53 Sekunden sind gespielt und beinahe steht es schon 1:0 für die Bayern! Nach einem Eckball von Kimmich kommt Upamecano an die Kugel, scheitert mit seinem Kopfball aber am stark reagierenden Yann Sommer.

1. Auf geht's! München stößt an und das im gewohnt roten Dress. Gladbach spielt ebenfalls traditionell und zwar in Weiß mit grünen Akzenten.

1. Spielbeginn

Auch bei Gladbach gibt es lediglich einen Wechsel gegenüber der Vorwoche zu vermelden. Im Vergleich zum 1:0 gegen die Hertha ist Youngster Luca Netz neu mit dabei. Er ersetzt Ramy Bensebaini, der heute ausfällt.

Nach einem 7:0 gibt es eigentlich wenig Grund für einen Wechsel. Personell gibt es daher auch nur eine Veränderung: Davies rückt für de Ligt in die Startelf. Vermutlich werden die Bayern heute also wieder mit einer Viererkette agieren.

Doch auch die Gladbacher gehen mit Selbstvertrauen in das heutige Top-Spiel. In dieser Saison sind die Fohlen noch ungeschlagen, zeigen sich vor allem deutlich kompakter, als in der Vorsaison. Das wird es auch heute brauchen gegen die variable Offensive der Bayern. Dass man den Rekordmeister ärgern kann, zeigte die jüngere Vergangenheit. In der Vorsaison beispielsweise luchste man dem FCB ein Remis zum Liga-Auftakt ab und auch an das denkwürdige 5:0 im Pokal hat man beste Erinnerungen.

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hatten viele Leute spekuliert, ob Bayern nun Offensiv nun etwas fehlen wird. Die Antwort nach drei Spieltagen ist ganz klar "Nein" 15:1 Tore und neun Punkte ist die Ausbeute des Rekordmeisters, nachdem man in der Woche den VfL Bochum mit 7:0 abschoss. Die ohnehin breite Brust der Bayern dürfte also noch breiter sein vor dem Duell mit Gladbach.