30. Der BVB hat den ersten Torschuss. Guerreiro bekommt an der linken Strafraumecke keinen Druck. Er könnte Bellingham im Rückraum anspielen, zieht aber stattdessen mit links auf den kurzen Winkel ab. Neuer wehrt den harten Schuss ab.

30. In den vergangenen Jahren gab es selten ein Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften mit so vielen technischen Fehlern. Die Anzahl der unforced errors ist schon bemerkenswert.

29. Bellingham verliert den Ball am eigenen Strafraum. Es wäre eigentlich Platz da für Bayern, aber Goretzka spielt einen überhasteten Fehlpass.

27. Der FC Bayern verliert den Ball zu häufig im Mittelfeld. Dortmund kann daraus bisher kein Kapital schlagen, weil die Gäste defensiv gut stehen, aber das ist trotzdem ziemlich riskant.

24. Brandt spielt von rechts eine tolle Hereingabe auf den zweiten Pfosten. Moukoko wäre einschussbereit, aber Upamecano klärt die Situation mit einer Grätsche.

23. Bisher gibt es kaum Torchancen, weil der letzte Pass nicht ankommt. Insgesamt sind die Hausherren aber leicht überlegen, weil sie im Mittelfeld die 50:50-Zweikämpfe häufiger für sich entscheiden.

21. Malen hat auf halbrechts ein wenig Platz. Er könnte zu Brandt auf den Flügel spielen, geht aber stattdessen allein auf den Strafraum zu und zieht ab. Sein Schuss wird abgefälscht und geht am langen Pfosten vorbei. Es gibt Ecke.

21. Dortmund hat im linken Halbfeld eine gute Freistoßposition für eine Flanke. Guerreiro schlägt den Ball in die Mitte. De Ligt klärt per Kopf.

18. Bayern hat eine Ecke von der rechten Seite. Sabitzer bringt den Ball hoch in den Strafraum, aber Meyer ist zur Stelle und fängt die Flanke ab.

16. Das erste Mal in diesem Spiel kommt ein weiter Ball an. Gnabry nimmt die Kugel nahe der Dortmunder Grundlinie an, aber Schlotterbeck bringt den Körper zwischen Ball und Gegenspieler. Er holt einen Einwurf für den BVB raus.

14. Jude Bellingham Dortmund Gelbe Karte für Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Bellingham unterbindet ein Dribbling von Musiala in der Bayern-Hälfte konsequent, in dem er von vorne in den Ball reinspringt. Er trifft zwar die Kugel, räumt aber auch Musiala ordentlich ab. Auch diese Gelbe Karte geht in Ordnung.

13. Die weiten Bälle der Dortmunder Innenverteidiger finden bisher keinen Mitspieler. Hummels spielt einen weiteren Pass ins Niemandsland.

11. Matthijs de Ligt Bayern Gelbe Karte für Matthijs de Ligt (Bayern München)

De Ligt war derjenige, der den Ball im Mittelfeld aufgrund eines Stockfehlers verloren und dann Bellingham gefoult hatte. Er bekommt nachträglich für das Foul die Gelbe Karte.

10. Bayern verliert den Ball im Mittelfeld. Dann spielt Bellingham auf Malen. Er wird beim Pass gefoult, aber der Vorteil läuft. Malen geht auf dem linken Flügel ins Laufduell gegen Pavard. Aber der Franzose packt ein gutes Tackling aus und erobert den Ball.

9. Es passiert bisher ziemlich wenig. Das ist ein klassisches Abtasten.

6. Auch Dortmund ist noch nicht sauber genug im Passspiel. Schlotterbeck schlägt zum Beispiel einen langen Ball ins Toraus.

4. Bayern hat zu Beginn noch einige technische Fehler im Spiel. Deshalb kommen die Gäste noch nicht mit dem Ball in die Dortmunder Hälfte.

2. Marcel Sabitzer Bayern Gelbe Karte für Marcel Sabitzer (Bayern München)

Malen entwischt Sabitzer auf dem rechten Flügel. Der Österreicher weiß sich nur mit einer Grätsche von der Seite zu helfen. Eine klare Gelbe Karte.

1. Das Spiel läuft und eines steht sofort fest: Der BVB spielt mit einer Viererkette. Niklas Süle startet als Rechtsverteidiger.

1. Spielbeginn

Auch Julian Nagelsmann nimmt in seiner Startaufstellung zwei Änderungen im Vergleich zum Erfolg in der Champions League vor. Benjamin Pavard startet anstelle von Noussair Mazraoui in der Rechtsverteidigung. Außerdem bekommt Marcel Sabitzer im zentralen Mittelfeld den Vorzug vor Ryan Gravenberch.

Im Vergleich zum souveränen Sieg gegen Sevilla baut Edin Terzić seine Startaufstellung auf zwei Positionen um. Mats Hummels startet in der Innenverteidigung. Thomas Meunier ist heute nicht im Kader. Das bedeutet, dass entweder Niklas Süle hinten rechts startet oder der BVB mit einer Dreierkette beginnt. Außerdem startet Donyell Malen anstelle von Karim Adeyemi in der Offensive.

Über die Krise des FC Bayern wurde in den vergangenen Wochen mehr als genug gesprochen. Vor allem die Chancenverwertung ließ in diesen Spielen zu wünschen übrig. Doch in den vergangenen zwei Partien gegen Leverkusen in der Bundesliga und gegen Pilsen in der Champions League ist die Tormaschine des FCB wieder angelaufen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann gewann mit 4:0 und 5:0. Der BVB ist gewarnt. Denn trotz der kleinen Schwächephase haben die Münchener die beste Offensive der Liga und in den vergangenen Spielzeiten bekam die Borussia regelmäßig drei oder mehr Tore von den Bayern eingeschenkt.

Beim BVB sind die Leistungen in der Bundesliga aktuell wenig zufriedenstellend. In den vergangenen drei Spielen gab es zwei Niederlagen. Zuletzt verloren die Schwarz-Gelben mit 2:3 beim 1. FC Köln. Durch derartige Leistungen ist man in der Tabelle nur auf Platz fünf. Und auch das Torverhältnis von 11:10 spricht Bände. Im Gegensatz dazu läuft es in der Champions League bisher gut. Mit zwei Siegen aus drei Spielen und einem starken Auftritt gegen Manchester City kann Dortmund zufrieden sein und schon am nächsten Spieltag den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Am Mittwoch gewann die Borussia mit 4:1 beim FC Sevilla.