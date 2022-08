45. Halbzeitfazit:

45 torlose Minuten beim Schalker Bundesliga-Comeback gegen den 1. FC Köln sind vorbei, es steht 0:0 in Köln-Müngersdorf. Im Fokus der ersten Halbzeit dieses Westduells stand dabei der VAR, durch den zwei wichtige Entscheidungen gefällt wurden: In Minute zehn wurde der vermeintliche S04-Führungstreffer zurückgenommen, als bei Zalazars Schuss Yoshida im passiven Abseits stand und Effzeh-Keeper Schwäbe damit die Sicht nahm. Außerdem wies der Video Assistant Referee den Unparteiischen auf ein Foul von Drexler hin, das Schröder dadurch mit einer Roten Karte bestrafte - zumindest eine harte Entscheidung (35.). Ansonsten haben die Gäste aus dem Ruhrpott stark und mit hoher Intensität begonnen, doch die besseren Chancen hatte in der Folge der FC: Insbesondere Chabot (17.) und Dietz (25.) hätten den Führungstreffer für die Domstädter erzielen können. Seit dem Platzverweis haben sich die Knappen zurückgezogen und das Spiel wurde zäher, was als Ausblick auf Durchgang zwei dienen könnte.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Seit dem Platzverweis haben die Kölner noch mehr Ballbesitz als zuvor schon. Weil die Schalker sich infolge der Roten Karte aber auch weiter zurückgezogen haben und nicht mehr hoch pressen, führte das nicht wirklich zu mehr Strafraumaktionen.

45. Kainz' Eckball ist harmlos und wird vor den Sechzehner geklärt, über Umwege gelangt der Ball zu Thielmann. Der versucht es mit einem Flachschuss aus der zweiten Reihe aufs kurze Eck. Schwolow ist nicht wirklich gefordert.

45. Vier Minuten Nachspielzeit gibt es in Halbzeit eins. Aktuell suchen die Rheinländer eine Lücke im Defensivverbund der Gäste.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

43. Chabot spielt tief auf Dejan Ljubicic, der im Zentrum zu viel Platz hat und aufdrehen kann. Sein wuchtiger Schuss aus mehr als 25 Metern fliegt einen guten Meter links am von Schwolow gehüteten Kasten vorbei.

41. Köln arbeitet sich von der rechten Außenbahn ins Zentrum. Skhiri probiert es schließlich mit einem Linksschuss aus halbrechter Position, der von einem Mann in Königsblau geblockt wird.

40. Einen Freistoß nur ein paar Meter vor der Mittellinie wollen die Schalker schon weit ausführen. Ouwejans Hereingabe ist deutlich zu flach und wird mühelos verteidigt.

39. Kilian trifft bei einem Eckball den Kopfball nicht ganz richtig, sodass das Leder weit über das gegnerische Gehäuse fliegt.

37. Ljubicic schießt von rechts im Strafraum drauf, der Ball hat eine gefährliche Flugkurve. Schwolow ist aber mit einer Hand zur Stelle und lenkt den Ball über den Querbalken - stark!

35. Dominick Drexler Schalke Rote Karte für Dominick Drexler (FC Schalke 04)

Schalke zu zehnt! Und das ist eine vertretbare, aber doch sehr harte Entscheidung für die Knappen. Die offene Sohle von Drexler im Mittelfeld-Zweikampf und auf die Wade von Hector kann man als Rote Karte bewerten. Was aber klar dagegen spricht: Viel Tempo hat Drexler in diesen Zweikampf nicht mitgebracht, in der gesamten Aktion war nicht viel Geschwindigkeit vorhanden.

34. Der VAR wird bemüht! Drexler ist Hector mit offener Sohle auf die Wade gestiegen, es geht um eine Rote Karte. Beschwerden gab es jedoch nicht wirklich.

33. Das insgesamt sehr intensive Spiel nimmt sich in diesen Minuten eine kleine Ruhepause, aktuell ist die Intensität etwas niedriger.

31. ...bei dem jedoch die Kölner die Oberhand in der Luft behalten.

31. Dreimal darf sich Ouwejan mit Hereingaben probieren. Die erste Flanke ist scharf geschlagen, Chabot verteidigt sie mit dem Kopf. Die Knappen setzen sich fest und die nächsten beiden Flankenversuche des Linksverteidigers werden von der Kölner Hintermannschaft geblockt. Eckball...

29. Ein langer Einwurf von Brunner rutscht in einer etwas zu passiven Effzeh-Defensive durch, Mohr probiert es aus spitzem Winkel mit einem Volley und knallt die Kugel gegen das Außennetz.

27. Dietz ist aktuell der Aktivposten in der Kölner Offensive, wenn er auch die Chance vor einigen Sekunden besser hätte nützen müssen. Nun wird er aufgrund eines Offensivfouls zurückgepfiffen.

25. Dietz verzeichnet die bisher beste Chance der Partie: Eine klasse Flanke von Schmitz verwertet der Stürmer mit dem Kopf und nickt den Ball aus kurzer Distanz mit viel Wucht Richtung Tor. Nur zu mittig ist der Kopfball platziert, wodurch Schwolow mit starkem Reflex klasse parieren kann.

24. Insgesamt ist etwa zur Mitte der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel zu bilanzieren. Zu Beginn der Schalke-Rückkehr in die Bundesliga waren die Königsblauen enorm intensiv in den Zweikämpfen drin und haben hoch gepresst, in den letzten Minuten war aber eher der Gastgeber tonangebend.

21. Dietz beschäftigt die S04-Defensive nun! Von Ljubicic wird er mit einem hohen Pass in Szene gesetzt und hat hablinks viel Platz. Etwas zu wenig zielstrebig zeigt er sich in seiner Aktion, lässt sich etwas nach außen drängen, bis er aus spitzem Winkel schießt. Schwolow lenkt den Ball außen am Tor vorbei.

19. Die Kölner haben nun eine kurze Drangphase, können aber sowohl aus einem tiefen Lauf von Dietz als auch einem Halbfeld-Freistoß von der linken Seite keinen richtigen Torschuss produzieren.

17. Bei der folgenden Ecke liegt der Jubelschrei zum ersten Mal einigen Köln-Anhängern auf der Zunge! Am zweiten Pfosten kommt Chabot nach voriger Kopfballverlängerung zum Abschluss, drückt den Ball aus kürzester Distanz aber knapp am linken Pfosten vorbei.

17. Zalazar ist bisher der aktivste Mann in der Offensive, nun rackert er auch in der Verteidigung. Einen Fernschuss von Skhiri fölscht er entscheidend ins Toraus ab.

16. Die Emotionen kochen auf der Seitenlinie und den Rängen so natürlich früh hoch. Strafraumszenen bleiben in den ersten Minuten seit der Entscheidung aber aus.

14. Nachdem die Entscheidungsfindung der Video-Assistenten und von Schröder in der Review-Area sehr lange gedauert hat, kann es nun weitergehen. Freistoß für die Kölner.

10. Rodrigo Zalazar Schalke VAR-Entscheidung: Das Tor durch R. Zalazar (FC Schalke 04) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Lange hat es gedauert, bis die Entscheidung steht: Das Tor von Zalazar zöhlt nicht! Schade drum, denn es war ein schöner Treffer: Zalazar knallte den Ball von der Strafraumkante in den Winkel!Zuvor brachte Ouwejan die Kugel herein, Köln verteidigte den Ball vor die Füße von Zalazar. Der zieht per Dropkick ab und jagteihn mit toller Schusstechnik hoch rechts in die Maschen. Doch Yoshida hat in passiver Abseitsposition Schwäbe die Sicht verdeckt. Es bleibt beim 0:0.

9. Bei diesem kommt Schwolow von der Linie, verschätzt sich jedoch. Chabot kann das am zweiten Pfosten nicht ausnutzen, den etwas zu hohen Ball kann er nicht mehr genug drücken, sodass er rechts am Tor vorbeifliegt.

8. Der erste Halbfeld-Freistoß der Hausherren findet im Strafraum keinen Abnehmer, Polter klärt hinter dme zweiten Pfosten zur Sicherheit mit der Brust zum Eckball.

7. Obwohl der Effzeh den Ball nun einige Zeit lang ruhig in den Reihen hat laufen lassen, zeigt sich früh: Es könnte ein emotionaler Abend im Rhein-Energie-Stadion werden. Nicht nur von den Rängen kommt in diesem Westduell eine hohe Intensität, auch die Trainer - insbesondere Baumgart - können diese natürlich reinbringen.

5. Die ersten Minuten sind besonders intensiv geführt worden, nun beruhigen die Domstädter das Geschehen ein wenig.

4. Nach Ballverlust erstickt Cédric Brunner einen möglichen Gegenstoß der Kölner im Ansatz - mit einem Foul. Schröder nimmt ihn gleich mal zur Brust und ermahnt ihn mündlich.

2. Der Effzeh trägt die rot-weißen Trikots, Schalke läuft selbstverständlich in Königsblau auf. Die Knappen können auch die ersten Offensivaktionen verzeichnen: Zalazar setzt sich durch und lässt einen ersten Schuss in Richtung FC-Tor ab. Schwäbe hat noch keine Probleme mit diesem laschen Versuch.

1. Der Unparteiische Robert Schröder hat die Partie angepfiffen, Köln und Schalke starten in die Bundesligsaison!

1. Spielbeginn

Stichwort Transfers: Bei den Kölnern steht Modeste aufgrund des Wechsels nicht im Kader, dafür beginnt Neuzugang Kilian in der Innenverteidigung anstelle vom angeschlagenen Hübers. Schindler, Thielmann und Dietz laufen in der Offensive auf - statt eben jenem Modeste, dem verletzten Uth und Adamyan. Schwäbe kehrt zwischen die Pfosten zurück.

Auf der Seite der Neuzugänge sticht der ehemalige Mainzer Innenverteidiger Luca Kilian heraus, Sargis Adamyan und Steffen Tigges sollen die Offensive verstärken. Youngster Eric Martel soll ein Transfer für die Zukunft sein.

Auch beim Effzeh hat sich ein wenig getan: Auf Salih Özcan kann Steffen Baumgart nicht mehr setzen, den Mittelfeldmotor der vergangenen Saison hat es zum BVB gezogen. Louis Schaub und Jannes Horn verließen den Verein zudem ablösefrei. Die spannendste Verkündung gab es aber erst heute im Vorfeld der Partie: Auch Star-Stürmer Anthony Modeste verlässt den Effzeh in Richtung Dortmund, wo er als Haller-Ersatz gebraucht wird.

Anders sieht es bei Ouwejan und Zalazar aus, die beiden ehemaligen Leihspieler wurden fest verpflichtet. Auch ein paar ganz neue spannende Gesichter gibt es: Sebastian Polter soll den Sturm verstärken, auch Tobias Mohr und Florent Mollet könnten in der Offensive den Konkurrenzkampf anfachen. Königstransfer könnte bei Königsblau aber Tom Krauß werden, der zuletzt an Nürnberg ausgeliehene Leipziger kommt zunächst für ein Jahr als Leihgabe, wird im Falle des Klassenerhalts automatisch fest verpflichtet. In dem Jugend-Nationalspieler stecken auf Schalke viele Hoffnungen. Von diesen Neuzugängen spielt nur Mollet nicht von Beginn an, insgesamt ist es genau die gleiche Startelf wie beim 5:0-Sieg gegen den Bremer SV.

Im Transfersommer stand bei den Abgängen unter anderem im Vordergrund, die gut verdienenden Kabak und Matondo von der Gehaltsliste zu bekommen und ein paar Millionen mit den Abgängen einzustreichen. Bozdogan verließ neben den Beiden den Klub, bei Ko Itakura zog man die Kaufoption nicht - der Japaner spielt nun für Gladbach.

Etwa 10.000 Schalker Auswärtsfans, die dem Saisonauftakt in Bremen eine klasse Stimmung verliehen, haben für Vorfreude beim neuen Knappen-Trainer Frank Kramer gesorgte. „Es war ein Pokalspiel auswärts – und trotzdem war alles in blau und weiß“, freute er sich im Gespräch mit „WAZ“ und fügte selbstredend hinzu: „Es hat mehr gekribbelt als bei den Vorbereitungsspielen.“ Heute nun auch der Liga-Start!

Ein Vorteil, den Schalke gegenüber Köln hat: Die Erwartungshaltung im Umfeld ist nicht so hoch. Wie es auf Schalke so ist, gab es auch schon Stimmen, die schon die Rückkehr in obere Tabellenregionen ausgerufen haben. Doch diese waren vereinzelt, insgesamt erwartet man in Gelsenkirchen nichts anderes als den Klassenerhalt. Anders als beim heutigen Gegner ist die Saison in der ersten Pokalrunde zufriedenstellend gestartet, mit 5:0 setzte sich S04 souverän beim Bremer SV durch.

Einen möglichen Abstiegskampf will man diese Spielzeit natürlich klar verhindern, weshalb Baumgart trotz der starken Vorjahresplatzierung das Saisonziel bescheiden formulierte: „Den Verein aus allen Schwierigkeiten herauszuhalten, das ist unser erstes Ziel.“ Ist das geschafft, würde es dem FC darum gehen, „erfolgreich Fußball zu spielen“. Was genau das heißt? Interpretationsspielraum!

Doch anders als vor fünf Jahren ist die euphorische Stimmung zum Saisonbeginn etwas gehemmter, aus zweierlei Gründen: Einerseits hat Köln damals die Erfahrung gemacht, unter der Dreifachbelastung zu leiden und stieg am Saisonende mit deutlichem Abstand ab - diese Geschichte soll sich keinesfalls wiederholen. Auf der anderen Seite hat das Pokalaus bei Jahn Regensburg die Stimmung in der Millionenstadt getrübt, „richtig scheiße“ hat FC-Geschäftsführer Christian Keller die Stimmung deutlich beschrieben.

Beim Effzeh herrscht eigentlich Europa-Euphorie! Letzte Saison auf Rang sieben gelandet qualifizierten sich die Domstädter wie schon 2016/17 für den Europapokal, genau genommen müssen sie in den Playoffs erst noch in die Europa Conference League einziehen – es geht wahrscheinlich gegen den ungarischen Klub FC Fehervar.

Die beiden NRW-Vereine schließen den ersten Bundesliga-Spieltag ab. Für beide Klubs ist es eine Standortbestimmung vor einer Saison, die vieles mit sich bringen könnte. Während es für den 1. FC Köln nach der vergangenen Überraschungs-Spielzeit darum gehen soll, sich ohne Abstiegssorgen weiterhin zu festigen, zählt bei Schalke nach der Wiederkehr in die Bundesliga zunächst nur das Ziel Klassenerhalt.