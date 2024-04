46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit beendet Breier den ersten Durchgang! Mit einem torlosen 0:0 gehen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen in die Kabine. Die Partie hatte viele schwache Phasen und plätscherte in vielen Teilen vor sich hin. Während von den Gastgeberinnen nur wenig nach vorne präsentiert wurde, kamen die Gäste nach knapp einer halben Stunde besser ins Spiel. Vorher war von diesen auch wenig zu sehen. Die beste Torchance hatte Siems nach 31 Minuten, als diese an der überragend agierenden Herzog scheiterte. Ansonsten ist in Halbzeit zwei ganz viel Luft nach oben. Wir bleiben optimistisch. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Victoria Krug RB Leipzig Gelbe Karte für Victoria Krug (RB Leipzig)

Doch die erste Gelbe Karte kassiert eine Leipzigerin. Gegen Karczewska langt die Verteidigerin viel zu hart hin und trifft die Polin unglücklich von hinten. Die Verwarnung geht in Ordnung.

42. Breier knüpft sich Elisa Senß nach einem Foul im rechten Mittelfeld vor und spricht wohl eine letzte Ermahnung aus. Ansonsten ist diese Partie aber relativ fair.

40. Die letzten fünf Minuten von Halbzeit eins sind angebrochen. Weiter warten die Fans am Cottaweg auf Tore. Während Leverkusen jedoch langsam am ersten Treffer arbeitet, ist von Rasenballsport kaum etwas zu sehen.

37. Keine 60 Sekunden später und schon gibt es den nächsten Freistoß im Zentrum für Bayer 04. Diesmal räumt Fudalla ihre Gegenspielerin ab. Den folgenden Freistoß, etwas weiter vorne als zuvor, tritt Senß direkt mit rechts auf das Tor. Dieses verfehlt sich allerdings und so geht der Ball links am Gehäuse vorbei.

36. Siems bekommt nach einem Foul von Larsson im Mittelfeld einen Freistoß zugesprochen. Diesen Standard tritt Senß in Richtung Tor, doch Siems steht bei Ballabgabe im Abseits. Das erkennt die Assistentin und hebt die Fahne.

34. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen werden in dieser Phase etwas aktiver und spielen etwas mutiger nach vorne. Leipzig muss aufpassen, dass es sich nicht zu tief fallen lässt und damit weitere Angriffe begünstigt.

31. Glanztat von Herzog! Über die linke Seite findet Bender die im Zentrum durchstartende Siems. Leipzig ist völlig offen und wird dabei überrumpelt. Die Leverkusenerin nimmt den Ball einmal mit und schließt aus 15 Metern mit links ab. Doch Herzog ahnt die Ecke, taucht ab und kratzt die Kugel aus dem Eck. Eine starke Parade!

29. Vor rund 1.000 Zuschauenden wird das Wetter immer schlechter in Leipzig. Der Regen wird immer heftiger und sorgt dafür, dass der Rasen immer schmieriger und der Ball schneller wird. Währenddessen passiert auf dem Spielfeld weiter wenig Spannendes.

26. Und der Eckball wird gefährlicher! Wieder tritt Kögel das Leder in Mitte. Diesmal kommt Lilla Turányi am Fünfmeterraum frei zum Kopfball und verfehlt das Tor überraschend deutlich. Das war die beste Torchance bislang!

25. Karczewska erarbeitet sich über den rechten Flügel den zweiten Eckstoß für die Gäste. Diesen bringt Kögel vor das Tor. Zwar können die Leipzigerinnen zunächst klären, doch der Ball kommt umgehend wieder in den Strafraum. Dort endet der Ball erneut im Toraus und es gibt den nächsten Eckstoß für Bayer 04.

23. Weiterhin tasten sich beide Teams ab und gehen kein Risiko ein. So stehen auch nach 23 Minuten keine Torchancen auf dem Zettel.

20. Leverkusen fordert einen Elfmeter! Nach einem Seitenwechsel wird Bender von Siems in die Box geschickt und dribbelt sich gegen zwei Gegenspielerinnen durch. Dabei kommt sie nach einem Starke-Check im Sechzehner zu Fall. Die Unparteiische zeigt aber direkt an, dass die Partie weiterlaufen wird. Das kann man so entscheiden.

17. Die Ballverluste von Leverkusen im Spielaufbau häufen sich. Im eigenen Strafraum muss Turányi den Ball schlagen, doch das missglückt gewaltig. Das Leder landet bei Lydia Andrade, welche es allerdings nicht schafft, den Ball an der Strafraumkante sauber anzunehmen. Sonst wäre das eine riesige Chance für Leipzig geworden.

16. Wenn es Bayer 04 mal über die Mittellinie schafft, dann zumeist über lange Bälle von hinten in die Spitze. Doch auch diese finden kaum ihr Ziel und landen bei den Sächsinnen.

14. Die Gastgeberinnen haben aktuell viel vom Ball und lassen diesen in den eigenen Reihen laufen. Die Zielstrebigkeit in Richtung Leverkusen-Tor fehlt bei den Leipzigerinnen allerdings auch noch und so plätschert das Geschehen eher nur vor sich hin.

11. Die Bayer 04-Spielerinnen tun sich äußerst schwer mit dem hohen Pressing von RB. Oftmals verlieren die Gäste den Ball bereits früh und schaffen es so kaum in die Offensive.

8. Mimmi Larsson wird per Flankenball aus dem linken Halbfeld von Vanessa Fudalla bedient. Die Stürmerin bekommt den etwas zu lang geschlagenen Ball kurz vor der Grundlinie und kommt im Zweikampf mit Keeperin Repohl zu Fall. Für Schiedsrichterin Breier jedoch kein Grund, um auf Elfmeter zu entscheiden.

6. Ansonsten tut sich in der Anfangsphase ziemlich wenig. Beide Teams warten ab, lassen den Ball laufen und beobachten das Verhalten auf der Gegenseite.

3. Caroline Siems setzt sich am rechten Flügel gegen Pollak durch und legt zurück an die Strafraumgrenze zu Sofie Zdebel. Diese setzt den ersten Abschluss und schlenzt die Kugel auf das linke Eck. Im Tor kann Herzog den zu zentral getretenen Ball allerdings parieren.

1. Der Ball rollt! Die Gäste aus Leverkusen spielen ganz in weiß, während die Leipzigerinnen in hellblau auflaufen.

1. Spielbeginn

Schiedsrichterin Naemi Breier führt die beiden Teams soeben auf den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es dann endlich los gehen!

Die zuletzt viermal in Folge ungeschlagenen Frauen von Bayer 04 Leverkusen wollen nicht nur ihren bisherigen Punkterekord in der Bundesliga übertreffen. Mit einem Sieg heute kann dies bereits der Fall sein. Bislang ist die Punktemarke von 31 Punkte aus der Vorsaison das Maß aller Dinge. Bei drei Punkten heute stehen 32 Zähler auf der Habenseite. Doch auch die Chance auf die Qualifikationsspiele für die kommende Champions League-Spielzeit sind noch das Ziel der Bayer-Kickerinnen. Auf Platz fünf liegend beträgt der Rückstand auf diesen Platz sechs Punkte. Am vergangenen Spieltag gab es gegen Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt einen 2:0-Sieg. Beide Treffer fielen durch Joker-Spielerinnen. Nämlich durch Loreen Bender und Nikola Karczewska. Beide werden von Trainer Robert de Pauw mit einem Startelfeinsatz heute belohnt.

Die Leipzigerinnen wollen nach zwei ungeschlagenen Spielen (3:0 gegen Duisburg und 1:1 gegen Bremen) weiter den Abstand zu den Abstiegsrängen ausbauen. Im Debütjahr in der Bundesliga liegen die Frauen von RB aktuell auf Rang neun und haben einen Vorsprung von fünf Punkten auf die rote Zone. Aktuell besteht sogar noch die Chance, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu finden. Doch dafür müssen weitere Siege her, um an Freiburg oder Bremen nochmals ranzukommen. Doch der Fokus wird ganz klar auf dem Klassenerhalt liegen.

Vorab ein Blick auf die Startformationen. Bei Rasenballsport gibt es in der Startelf zwei Wechsel im Gegensatz zum Remis gegen Bremen: Sandra Starke und Lydia Andrade starten anstelle von Gianna Rackow und Jenny Hipp. Bei Bayer 04 gibt es ebenfalls zwei Änderungen im Vergleich zum Sieg gegen Frankfurt: Nikola Karczewska und Loreen Bender ersetzen Estrella Merino und Karólína Vilhjálmsdóttir (beide auf der Bank). Die Isländerin musste gegen Frankfurt mit Schmerzen am Knöchel früh raus und steht nicht von Beginn an zur Verfügung.

In der Fußball-Akademie am Cottaweg wollen die Fußballerinnen von RB Leipzig den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Nach einem 3:0 gegen Kellerkind Duisburg und einem 1:1 gegen Bremen stehen die Chancen für den Aufsteiger und Zweitligameister der vergangenen Saison gut auf eine weitere Spielzeit in der Bundesliga. Mit Punkten heute kann ein weiterer Schritt in diese Richtung gemacht werden. Doch auf der Gegenseite warten heute Leverkusenerinnen, die in den vergangenen vier Spielen ungeschlagen blieben und noch den Sprung auf Platz drei schaffen wollen. Dieser würde für die Qualifikationsspiele in der Champions League berechtigen. So geht es heute also für beide Mannschaften um wichtige Zähler!