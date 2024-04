Fazit: Feierabend im Franz-Kremer-Stadion, der 1. FC Köln bezwingt den SC Freiburg verdient mit 2:0. Nachdem die Gastgeberinnen im ersten Durchgang gegen Ende schon das bessere Team waren, belohnte die zur Pause gekommene Cerci die Bemühungen ihrer Mannschaft mit dem 1:0. Auch im Anschluss waren die Rheinländerinnen wesentlich aktiver, obgleich das Spiel sich zunehmend durch Fouls und kleinere Unterbrechungen auszeichnete. Die Breisgauerinnen unternahmen nach vorne praktisch gar nichts mehr - und kassierten in der Schlussphase durch Cercis zweiten Treffer den K.O. Während sie damit auf dem achten Platz verharren, verschaffen sich die Geißböckinnen Luft im Abstiegskampf und schießen ganz nebenbei den MSV Duisburg in die 2. Liga. In rund zwei Wochen geht es beim VfL Wolfsburg weiter, der SCF hat die SGS Essen zu Gast.

Wilde an die Latte! Aus ganz spitzem Winkel von links zieht die Kölnerin einen Freistoß an den Querbalken.

Wamser! Die Angreifern vernascht nach schnellem Pass in die Spitze an der Strafraumkante Vobian. Ihren Rechtschuss aus 15 Metern pariert Borggräfe zur Seite weg. Bei der folgenden Ecke köpft Degen unter Bedrängnis links daneben.

Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Selina Cerci Die Geißböckinnen gehen in Führung - und die Jokerin sticht sofort! Einen weiten Schlag in den Freiburger Strafraum hebt Cerci hervorragend über ihre Gegenspielerin hinweg. Aus sieben Metern bleibt sie cool, mit rechts bezwingt sie Borggräfe eiskalt.

Pfosten! Meßmer setzt Zeller mit einem Pass aus dem Zentrum links im Strafraum in Szene. Die Ungarin wartet kurz, dann schleudert sie die Murmel aus 13 Metern an die linke Längsstange.

Nach einer knappen halben Stunde geht das Remis in Ordnung. Inzwischen werden auch die Rot-Weißen immer stärker und generieren ihrerseits Abschlüsse. Die Freiburgerinnen sind zunehmend in der Defensive gefordert.

Da Wamser mehr draus machen! Über rechts dringt die 20-Jährige nach Zuspiel von Garhardt in die Box ein. Statt in der Mitte eine Mitspielerin zu suchen, versucht sie es aus spitzem Winkel selbst. Dort ist Borggräfe zur Stelle und pariert.

...die sorgt für Gefahr! Eine weit gezogene Ecke macht Degen per Kopf scharf. Am Fünfer bugsiert Schasching die Pille unglücklich direkt zu Wamser, die sich zu weit nach rechts raustreiben lässt. Aus spitzem Winkel trifft sie nur das Außennetz.

Für die Breisgauerinnen geht es in der laufenden Spielzeit dagegen eigentlich nur noch um die Endplatzierung im Klassement. Aktuell belegen sie die achte Position, können aber mit einem Dreier heute an den siebtplatzierten Bremerinnen vorbeiziehen. Dafür muss aber der jüngste Sieglostrend gestoppt werden – aus den letzten vier Partien holten sie nur zwei Zähler, in den vergangenen beiden Matches gab es gegen die Top-Teams aus Hoffenheim (2:4) und Wolfsburg (1:4) zudem zwei Pleiten am Stück.