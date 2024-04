60. Paulina Krumbiegel fasst sich aus gut und gerne 25 Metern ein Herz und hält mit dem rechten Vollspann drauf. Dem Abschluss der Außenverteidigerin fehlt es aber sowohl an Zug als auch an der nötigen Präzision, um Jasmin Pal vor ernsthafte Probleme zu stellen.

58. Dóra Zeller Köln Gelbe Karte für Dóra Zeller (1. FC Köln)

Dóra Zeller zieht Paulina Krumbiegel in der Gegenbewegung am Trikot und holt sich dafür völlig zu Recht die erste Verwarnung in einer ansonsten sehr fairen Partie ab.

57. Nach einem Foul von Franziska Harsch an Carlotta Wamser entscheidet Schiedsrichterin Katrin Rafalski auf Freistoß. Aus dem rechten Halbfeld schlägt Alena Bienz die Kugel in den Strafraum, bleibt aber an der Verteidigung der Gastgeberinnen hängen.

54. Köln hingegen erwischt einen ordentlichen Start in den zweiten Durchgang. Die Gäste laufen die TSG momentan auch etwas höhe an als noch in Halbzeit eins - getreu dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung.

51. Noch scheint die Kabinenansprache von Stephan Lerch keinen Anklang gefunden zu haben. Die TSG tut sich weiterhin schwer und schafft es aktuell nicht, die Kölnerinnen wirklich unter Druck zu setzten. Das passt dem Hoffenheimer Coach, der sich an der Seitenlinie lauthals beschwert, überhaupt nicht.

48. Die Wetterverhältnisse haben sich zum Leidwesen der Spielerinnen nicht wirklich verbessert. Noch immer pfeift ein starker Wind durch Das Dietmar-Hopp-Stadion. Diesmal sind es allerdings die Gastgeberinnen, die gegen den Wind spielen. Hohe Bälle sind da wohl eher nicht das Mittel der Wahl.

46. Mara Alber Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Mara Alber

46. Ereleta Memeti Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ereleta Memeti

46. Vanessa Diehm Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Vanessa Diehm

46. Fabienne Dongus Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Fabienne Dongus

46. Weiter gehts! Die Gäste kommen unverändert aus der Kabine, bei Hoffenheim sind nun Diehm und Alber für Dongus und Memeti im Spiel.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Pause in Sinsheim, nach 45 Minuten deutet der Spielstand auf eine große Überraschung hin – das Kellerkind aus Köln führt beim Champions-League-Aspiranten aus Hoffenheim mit 1:0! Nachdem die TSG eigentlich den besseren Start in die Partie erwische, kam in der Offensive lange Zeit zu wenig von den Gastgeberinnen. Die Räume, die sich in der Hintermannschaft der Kölnerinnen boten, konnten kaum genutzt werden. Im Gegenzug ging das Team von Daniel Weber mit der ersten wirklich gefährlichen Aktion in Führung. Begünstigt durch starke Windverhältnisse und ein astreines Luftloch von Caroline Specht hatte Meike Meßmer zehn Minuten vor der Pause freie Bahn zum Führungstreffer. Somit geht der Außenseiter mit einem Vorsprung in die Kabine und ist „nur noch“ 45 Minuten von drei echten Big Points im Abstiegskampf entfernt. Die Kraichgauerinnen müssen im zweiten Durchgang bei starkem Gegenwind nun ein anderes Gesicht zeigen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Lediglich eine Minute wird in diesem ersten Durchgang nachgespielt. Anlass für mehr haben die Akteurinnen auf dem Rasen dem Unparteiischen-Gespann allerdings auch nicht geliefert.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Ob die Gastgeberinnen hier noch vor der Pause zurückschlagen können? Mit dem Wind im Rücken könnte man meinen, dass die TSG einen Vorteil hätte. Allerdings bleiben die Offensivbemühungen der Kraichgauerinnen weiterhin zu unstrukturiert.

40. Alena Bienz probiert es in zentraler Position vor dem gegnerischen Strafraum aus der Drehung. Allerdings trifft die Stürmerin des Effzeh die Kugel beim Rechtsschuss nicht vernünftig und der Ball kullert in die Arme von Hoffenheim Torhüterin Martina Tufeković.

39. Die TSG sucht nach der Antwort. Im Anschluss an den ersten Eckball der Gastgeberinnen schlägt Jana Feldkamp eine Flanke von der rechten Seite an den zweiten Pfosten. Dort kann sich Lisa Doorn im Luftduell mit Celina Degen durchsetzten, bekommt aber nicht genügend Druck hinter den Kopfball -Jasmin Pal packt sicher zu.

36. Meike Meßmer Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Meike Meßmer

Der Außenseiter geht in Führung! Ein Befreiungsschlag der Kölnerinnen springt an der Mittellinie auf. Dort verschätzt sich Hoffenheims Innenverteidigerin Specht aufgrund des Winds völlig und schlägt ein Luftloch. So kann Meßmer plötzlich völlig allein auf Tufeković zulaufen und vollendet mit einem Flachschuss in die untere rechte Ecke - Riesenjubel auf Seiten der Gäste. Da sah Specht nicht gut aus...

35. Das Spielgeschehen findet aktuell vermehrt zwischen den beiden Strafräumen statt. Hoffenheim hat zwar deutlich mehr Ballbesitz, dringt aber nicht entscheidend ins letzte Drittel vor. Köln kommt beim heftigen Gegenwind nur selten aus der eigenen Hälfte heraus.

32. Zum heftigen Wind haben sich mittlerweile noch starke Regenschauer hinzugesellt. Zu beneiden sind die Akteurinnen auf dem Feld aktuell wahrlich nicht. Auch der Spielfluss leidet momentan ein wenig unter den Witterungsbedingungen.

29. Memeti ist inzwischen schon seit mehreren Minuten auf dem Platz. Die Offensivspielerin läuft zwar noch ein wenig unrund, wird aber wohl weitermachen können. Im ersten Moment sah es wohl schlimmer aus, als es letztendlich war.

26. Die TSG tut sich aktuell schwer, in der Offensive für Gefahr zu sorgen. Auch wenn sich auf Seiten der Gäste die ein oder andere Lücke offenbart, dringen die Hoffenheimerinnen momentan nicht wirklich durch. Es bahnt sich ein Geduldsspiel an.

23. Nach einem Pressschlag bleibt Ereleta Memeti im Sechzehner der Kölnerinnen liegen. Die kosovarische Nationalspielerin hat sich im Duell mit Celina Degen offensichtlich am Sprunggelenk wehgetan und muss behandelt werden. Die medizinische Abteilung begleitet sie zunächst an die Seitenlinie. Bleibt abzuwarten, ob sie weiterspielen kann.

20. Es scheint so, als wären die Kölnerinnen langsam aber sicher in dieser Partie angekommen. Die Gäste können in den letzten Minuten öfter eigene Ballbesitzphasen verzeichnen und wagen sich gelegentlich auch in die gegnerische Hälfte. So richtig gefährlich wird es dort allerdings noch nicht.

17. Na bitte, man muss also nur nett fragen. Die Kölnerinnen kommen ein erstes Mal über die rechte Seite. Von dort schlägt Carlotta Wamser eine Hereingabe in den Sechzehner. Allerdings rutscht die Kugel der Außenspielerin ein wenig vom Fuß, fliegt dadurch aber gefährlich Richtung Tor. Das Spielgerät touchiert sogar noch leicht die Latte, bevor es im Toraus landet!

15. Die erste Viertelstunde haben die Gäste aber zumindest unbeschadet überstanden. Das Team von Daniel Weber steht tief und versucht, die Räume möglichst kompakt zu halten. In der Offensive sind die Kölnerinnen bislang noch nicht in Erscheinung getreten.

12. Den Erwartungen entsprechend sind die Gastgeberinnen die spielbestimmende Mannschaft. Das Team von Stephan Lerch hat deutlich mehr Ballbesitz und schnürt die Kölnerinnen tief in der eigenen Hälfte ein. Auch die ersten Abschlüsse haben nicht allzu lange auf sich warten lassen - guter Beginn der TSG.

9. Der nächste Abschluss von Memeti! Zeller geht im eigenen Strafraum ins Dribbling und verliert die Kugel an Kössler, die umgehend eine Flanke an den zweiten Pfosten schlägt. Dort steht Memeti völlig blank, setzt den Kopfball aus etwa zehn Metern aber mitten in die Arme von Pal.

7. Bereits in den Anfangsminuten machen sich die Unsicherheiten in der Kölner Hintermannschaft bemerkbar. Die Gäste lassen oft zu große Abstände. Das kann gegen eine spielstarke Mannschaft wie Hoffenheim schnell nach hinten losgehen.

4. Die erste Möglichkeit geht an die Gastgeberinnen! Erelena Memeti wird in zentraler Position vor dem Strafraum nicht angegangen und zieht ansatzlos mit dem rechten Fuß ab. Der Abschluss der kosovarischen Nationalspielerin zischt nur knapp an der oberen rechten Ecke vorbei!

3. Es pfeift ein böiger Wind über den Hoffenheimer Rasen. Gerade bei hohen Zuspielen macht sich der Luftwiderstand direkt schon bemerkbar. Bleibt abzuwarten, wer damit besser umgehen wird.

1. Der Ball rollt! Die Zuschauer im Dietmar-Hopp-Stadion freuen sich auf die Partie zwischen Hoffenheim und Köln.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichterin Katrin Rafalski. An den Seitenlinien wird sie von Melissa Joos und Anne Uersfeld assistiert.

Die Kraichgauerinnen werden heute im gewohnten 4-3-3-System erwartet. Personell tauscht allerdings auch Stephan Lerch ein wenig aus und bringt drei neue Spielerinnen im Vergleich zum Auswärtssieg beim SC Freiburg. In der Innenverteidigung rückt Doorn für Cazalla in die Startformation, im Zentrum macht Alber Platz für Harsch. Außerdem startet Hickelsberger heute auf dem rechten Flügel, folglich muss Janssens sich vorerst mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen. Die TSG könnte heute mit einem Heimsieg ganze vier Punke zwischen sich und die Konkurrenz aus Frankfurt bringen - ein wichtiges Spiel in der Endphase der Saison. Mit dem fünften Sieg in Folge könnten die Gastgeberinnen der Königsklasse also einen großen Schritt näher kommen.

Die Kölnerinnen werden das heutige Auswärtsspiel aller Voraussicht nach in einem 4-2-3-1-System angehen. Im Vergleich zur bitteren Niederlage gegen die Konkurrenz aus Nürnberg nimmt Trainer Daniel Weber insgesamt drei Wechsel vor. Im Tor steht heute überraschenderweise wieder Jasmin Pal und verdrängt Paula Hoppe auf die Ersatzbank. Außerdem kommen in der Offensive Meike Meßmer und Alena Bienz für Manjou Wilde und Marleen Schimmer. Die Kölnerinnen konnten nur eines der letzten neun Spiele gewinnen und warten seit Wochen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf - ob es den heute beim Champions-League-Anwärter geben wird bleibt abzuwarten. Mit einem Punkt wären die Gäste sicherlich schon mehr als zufrieden.

Zum Abschluss des 18. Spieltags treffen heute Champions-League-Ambitionen auf Abstiegssorgen. Die Gastgeberinnen stehen aktuell auf Rang drei der Tabelle und haben bereits vor dem Spiel einen Punkt Vorsrprung auf die Verfolgerinnen aus Frankfurt, die sich am Samstag in Leverkusen geschlagen geben mussten. Somit hat die TSG heute die Möglichkeit, den dritten Platz, der für die Königsklasse ausreichen würde, zu sichern. Da kommt das Kellerkind aus dem Rheinland eigentlich wie gerufen, sollte man meinen. Die Kölnerinnen trennen derzeit nur noch zwei Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Das Positive aus Sicht der Gäste: sowohl Duisburg als auch Nürnberg haben verloren - verschlechtern kann sich die Lage des Effzeh also wenigstens nicht. Der ein oder andere Punkt täte dem kriselnden Team von Daniel Weber sicherlich trotzdem gut...