19. Essen sammelt Eckstöße im Minutentakt. Natasha Kowalski bringt den Ball von der rechten Seite ins Zentrum und findet den Kopf von Laura Pucks. Diese köpft das Leder aber deutlich über das Tor.

17. Nürnberg kann sich nur mit Fouls helfen. Erneut steht Kowalski beim ruhenden Ball bereit und erneut hat Nürnberg enorme Probleme damit, das Leder entscheidend zu klären. Alles spielt in der Nürnberger Hälfte ab.

15. Essen bleibt am Drücker. Erneut gibt es einen Eckball, den Natasha Kowalski nun von der linken Seite ins Zentrum befördern kann. Die Nummer 10 der SGS bringt den Ball wieder in die Gefahrenzone, woraufhin sich der Klub nicht richtig befreien kann. Laureta Elmazi hat 18 Meter vor dem Tor die Abschluss-Chance, jedoch zieht sie zu zentral auf das Tor. Die Sicht für Torhüterin Lea Paulick ist ein wenig versperrt, weshalb diese den Ball unsauber nach vorne abprallen lässt. Es ist jedoch keine Essenerin zur Stelle.

12. Lilli Purtscheller erobert für die SGS einen Eckball, der von Natasha Kowalski in die Mitte gebracht wird. Diesmal kommt der Ball zwar nicht so gut, jedoch verteidigen die Nürnbergerinnen nicht weit genug. Dies eröffnet Meißner zwölf Meter vor dem Tor eine Abschluss-Chance. Die Essenerin trifft den Ball jedoch unsauber.

10. Beim 1. FC Nürnberg läuft wenig zusammen. Die Gäste aus Essen wirken nach der frühen Führung deutlich gefestigter und lassen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren.

7. Annalena Rieke SGS Essen Tooor für SGS Essen, 0:1 durch Annalena Rieke

Der erste Freistoß der Partie führt auch schon zum 1:0. Natasha Kowalski bringt den Ball von der rechten Seite punktgenau ins Zentrum und findet dort Annalena Rieke, die sich im Kopfballduell gegen die zu passiveLara Schmidt durchsetzen kann und den Ball aus sieben Meter halbhoch in das rechte Eck köpft.

7. Die Gastgeberinnen stehen bei Ballbesitz der SGS auffällig hoch und gehen auf einen schnellen Ballgewinn. Bislang kann sich Essen aus diesen Situationen aber gut lösen. Weiter geht es nach einem gewonnenen Laufduell von Sterner mit einem Freistoß von der rechten Seie, nahe der Eckfahne.

5. Die SGS Essen wird nach einem Fehler in der Nürnberger Abwehr erstmals gefährlich. Ramona Maier erobert rechts im Strafraum den Ball und versucht, Kowalski in der Mitte zu bedienen. Die Hereingabe ist jedoch etwas zu ungenau.

3. Der 1. FC Nürnberg ist in den ersten Minuten leicht balldominant, jedoch konnten sich beide Teams noch nicht an das gegnerische Tor annähern.

1. Die Partie läuft. Der Nürnberg laufen in den dunkelrot-schwarz-gestreiften Trikots auf. Die SGS Essen spielt gänzlich in Blau.

Die beiden Teams befinden sich bereits auf dem Rasen und treffen letzte Vorbereitungen auf die anstehenden 90 Minuten. Das für dieses Spiel wohl etwas überdimensionierte Max-Morlock-Stadion ist ziemlich, wenngleich die Nürnberg-Fans trotzdem für gute Stimmung sorgen. In wenigen Momenten kann es an einem herrlichen Frühlingstag in Franken bei besten Fußball-Bedingungen losgehen.

Die beiden Teams treffen am heutigen Tage erst zum zweiten Male in einem Pflichtspiel aufeinander. Das erste Duell, das am 7. Spieltag der diesjährigen Saison ausgetragen wurde, gewann die SGS Essen klar und souverän mit 5:0. Mit einem ähnlich einseitigen Match ist heute aber nicht zu rechnen. Dies liegt schon alleine daran, dass es für den Club ums Überleben in Liga eins geht, während Essen die Saison fast schon ein wenig ausklingen lassen kann.

Die SGS Essen verbringt eine Saison im stabilen Mittelfeld und hat als Tabellen-Sechster weder nach vorne Chancen noch nach hinten Gefahren zu befürchten. So wirklich rund lief es für die SGS in den letzten Wochen allerdings nicht. Nach einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Duisburg folgten zwei torlose Remis gegen Werder und Leverkusen, ehe das Pokal-Spiel gegen den VFL Wolfsburg mit 0:9 gründlich daneben ging. Dieses wird heute sicherlich noch ein wenig in den Hinterköpfen der Spielerinnen sein.

Der 1. FC Nürnberg belegt aktuell mit nur zwölf Zählen den elften Tabellenplatz. Der Club muss dringend Punkte sammeln, um dem Abstiegsplatz zu entkommen. Aktuell haben die Nürnbergerinnen zwei Punkte Rückstand auf Köln und vier Zähler Rückstand auf Leipzig. Nach nur einem Zähler aus fünf Spielen hat sich der Verein durch den spektakulären 4:3-Sieg in Köln zurückgemeldet. Weitere Schritte werden im Abstiegskampf werden folgen müssen.