88. Aus der zweiten Reihe jagt Rieke den Ball mittig aufs Tor. Repohl ist zur Stelle, lässt die Kugel einmal aufspringen und sichert sie dann.

85. Repohl springt am Ball vorbei! Eine Ecke von links unterschätzt Repohl komplett und lässt sie am ersten Pfosten über sich hinwegfliegen. Am langen Eck springt dann Enderle der Kugel entgegen, doch setzt das Ding mit dem Knie aus wenigen Zentimetern rechts vorbei!

84. Julie Jorde Leverkusen Gelbe Karte für Julie Jorde (Bayer Leverkusen)

Die 16-jährige Potsi nimmt rechtsaußen gleich zwei Gegenspielerinnen hoch, tunnelt die eine und zieht an der zweiten vorbei. Das will sich Jorde so nicht gefallen lassen, packt beherzt zu und reißt die junge Essenerin um.

83. Den fälligen Freistoß schießt Karólína Vilhjálmsdóttir mit einem Aufsetzer in die Arme von Winkler.

82. Beke Sterner SGS Essen Gelbe Karte für Beke Sterner (SGS Essen)

Das war kein taktisches Vergehen, sondern da kam Sterner schlicht zu spät. Dadurch tritt sie Kristin Kögel gegen den Knöchel und bringt sie zu Fall.

79. Katharina Piljic SGS Essen Gelbe Karte für Katharina Piljic (SGS Essen)

Das zweite taktische Foul der Partie führt zur zweiten Verwarnung. Piljic unterbindet einen Angriff bereits an der Mittellinie.

78. Nach kurzer Kühlung geht es weiter für Bragstadt. In der Wiederholung sah das alles auch halb so wild aus, trotzdem natürlich schmerzhaft.

77. Eine Kontermöglichkeit der SGS wird unterbrochen, weil Bragstad zuvor mit dem Ball im Gesicht getroffen wird. Vor allem die durchstartende Purtscheller regt sich da auf, doch die Entscheidung ist im Sinne der Sicherheit korrekt.

75. Die kurze Verschnaufpause durch die Verletzungsunterbrechung von Meißner scheint Leverkusen leicht aus dem Spiel gebracht zu haben. Zuletzt konnte Essen wieder etwas mehr Kontrolle ins Spiel bringen.

71. Bei der Grätsche von Winkler hatte sich Mitspielerin Meißner vermeintlich verletzt. Nach kurzer Behandlungspause geht es für sie weiter.

70. Kögel verpasst das leere Tor! Einen langen Pass will Meißner ihrer Torhüterin überlassen, doch Winkler kommt mit leichter Verspätung. Deshalb muss sie in den Ball grätschen, trifft Karczewska und die Kugel springt hinaus zu Kögel. Die ahnt aber nicht, wie viel Zeit sie hat, zieht aus 18 Metern direkt ab und setzt das Ding links vorbei!

69. Repohl nimmt einen zu langen Pass auf. Den Gastgeberinnen fehlen weiter Tempo und Präzision im Angriffsspiel.

66. Aktuell dringt die Werkself immer wieder in den Strafraum der Gegnerinnen ein. Ein 0:1 wäre inzwischen definitiv verdient.

64. Links im Strafraum hat Kögel etwas Platz, doch zieht ihren Schuss übers Tor!

61. Essen klärt auf der Linie! Diesmal findet eine der vielen Flanken Turányi am Fünfer, die eigentlich alles richtig macht, das Leder aufs linke Eck köpft, doch da an Lena Ostermeier hängenbleibt!

60. Noch vor der 60. Minute zieht de Pauw seinen dritten und vierten Wechsel, obwohl im zweiten Durchgang bereits deutlich mehr Zug im Spiel ist. Vielleicht geht ja noch mehr.

59. Nikola Karczewska Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nikola Karczewska

59. Estrella Merino Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Estrella Merino

59. Julie Jorde Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Julie Jorde

59. Sofie Zdebel Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Sofie Zdebel

56. Die erst 16-jährige Kassandra Potsi kommt ins Spiel. Als dann endlich die Ecke ausgeführt wird, ist Bragstad mit dem Kopf zur Stelle, um zu verteidigen.

55. Auch die SGS wird aktiver, bereitet darüber hinaus noch einen Wechsel vor. Unterdessen klärt Emilie Bragstad eine Hereingabe zur Ecke.

51. Fast das Eigentor! Beim Versuch, eine flache Flanke zu klären, tritt Pucks halb am Ball vorbei. Von ihrem Knöchel springt das Leder nur Zentimeter links am Tor vorbei!

49. Im Vergleich zum ersten Durchgang geht es munter hin und her, wobei die nächste Ecke von Natasha Kowalski an den Fünfer und dort in die Hände von Repohl fliegt.

48. Wenig später geht es über die rechte Seite von der ebenfalls eingewechselten Loreen Bender, die den Ball klug auf den zweiten Pfosten chippt. Siems läuft ein, doch vor ihr wird der Ball geblockt. Dadurch springt die Kugel zur aufmerksamen Sophia Winkler, die den Ball aufnimmt.

47. Die eingewechselte Caroline Siems dribbelt sich links in den Strafraum, ehe ihr Querpass abgefangen wird.

46. Zwei Wechsel nimmt Robert de Pauw vor. Die erste Chance des zweiten Durchgangs geht aber an Essen. Ein Schussversuch am Strafraumrand wird im letzten Moment geblockt.

46. Caroline Siems Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Caroline Siems

46. Janou Levels Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Janou Levels

46. Loreen Bender Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Loreen Bender

46. Synne Skinnes Hansen Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Synne Skinnes Hansen

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Pünktlich fast bis auf die Sekunde pfeift Miriam Schwermer die erste Halbzeit ab. Damit ist auch schon vieles gesagt, denn allzu viel hat die Partie nicht zu bieten. Während Leverkusen noch einige Abschlüsse verzeichnen konnte, prallt die SGS regelmäßig am Sechzehner der Rheinländerinnen ab. Die Schüsse der Werkself flogen aber auch allesamt am Tor von Sophia Winkler vorbei. Entsprechend wäre eine Führung auch nicht unbedingt verdient. Das 0:0 geht bis hierhin in Ordnung.

45. Ende 1. Halbzeit

44. Sofie Zdebel Leverkusen Gelbe Karte für Sofie Zdebel (Bayer Leverkusen)

Beim direkten Gegenangriff zieht Zdebel ein taktisches Foul und wird entsprechend bestraft.

44. Ein vielversprechender Angriff der Werkself geht verloren, als Kögel den Ball zu weit links hinausspielt. So muss Levels einen großen Bogen laufen, ehe sie ihren Zweikampf gegen Sterner verliert.

40. Nach einem Foul im Halbfeld schlägt Kowalski den Ball in den Strafraum, doch auch in diesem Fall behält die Abwehr die Oberhand. Leverkusen klärt.

37. Sophia Winkler darf sich mal auszeichnen. Bisher flog jeder Schuss am Tor vorbei. Diesmal darf sie zumindest eine Flanke fangen.

34. Eine weite Flanke auf den linken Pfosten verpasst Janou Levels nur um einen Schritt! Wenn sie da den Fuß ranbekommt, ist alles möglich.

33. Rechts hat Purtscheller etwas Platz, um bis zur Grundlinie hinunterzuziehen. Dabei wird sie aber noch eingeholt und wieder zur Ecke geblockt.

29. Turányi geht nach einem Zusammenprall zu Boden. Das Spiel wird zwar unterbrochen, aber glücklicherweise geht es ohne Behandlung weiter.

27. Einen Steilpass in die Spitze nimmt Repohl mühelos auf. Weiterhin wartet man bei Essen auf einen klaren Abschluss.

26. Da rauscht auch schon der nächste Schuss der Werkself am Tor der SGS vorbei. Wieder was es Kögel, die ihr Glück versucht.

24. In den letzten Minuten verlagert sich das Spiel wieder ins Mittelfeld. Obwohl sie bislang mehr Angriffe zum Abschluss bringen, wirkt es fast so, als wäre Leverkusen mit einem Unentschieden erstmal zufrieden. Vielleicht bringt das auch die nötige Sicherheit, um dieses Spiel letztendlich erfolgreich zu bestreiten.

20. Einmal mehr suchen die Gastgeberinnen den Weg in den Sechzehner, erneut macht Bayer 04 dicht. Wenig später fliegt eine Flanke über Freund und Feind hinweg. Da fehlt das Tempo, ein wenig Direktspiel, um die Abwehr zu knacken.

17. Den nächsten Abschluss nimmt sich Estrella Merino, die halblinks vor dem Strafraum zu viel Platz bekommt, doch das Leder über den rechten Winkel hinwegzirkelt.

14. Auf der anderen Seite zappelt das Außennetz! Kögel hebt einen Freistoß gefühlvoll links an den Fünfer, wo sich Sylwia Matysik absetzen kann und das Leder nur knapp links vorbeiköpft!

12. Jetzt bricht Essen durch! Rechtsaußen setzt sich Lilli Purtscheller gegen ihre Bewacherin durch und kann bis zum Fünfer ziehen. Ihr Querpass wird aber zur Ecke geblockt, die wiederum von Friederike Repohl aus der Luft gepflückt wird.

9. Die SGS erarbeitet sich zunehmend mehr Ballbesitz, ohne jedoch in die gefährlichen Zonen zu kommen. Spätestens am Strafraum machen die Rheinländerinnen dicht.

5. Ansonsten ist das hier ein ruhiger Start. Beide Teams suchen den Weg nach vorne, werden allerdings auch wiederholt ins Abseits gestellt. Alleine in den ersten fünf Minuten ging die Fahne dreimal hoch.

2. Erste Chance für die Werkself! Von rechts fliegt eine Flanke in den Sechzehner, die kurz geklärt werden kann. Aus der Drehung zieht dann Skinnes Hansen ab, doch setzt ihren Schuss übers Tor.

1. Die Kugel rollt in Essen. Die Gastgeberinnen stoßen an. Ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Beide Teams treten hinaus auf den Rasen des Stadions an der Hafenstraße. Begleitet werden sie vom munteren Applaus der Zuschauer. Es dauert nicht mehr lange.

Miriam Schwermer wurde für diese Partie als Schiedsrichterin angesetzt. Der 29-jährigen Offiziellen aus Rieder assistieren die Linienrichterinnen Jennifer Schubert und Celina Böhm.

Erst am Anfang des Monats trafen Essen und Leverkusen zuletzt aufeinander. Im Viertelfinale des DFB-Pokals unterlag die Werkself, obwohl sie das Spiel extra in die BayArena verlegt hatten. Ramona Maier und Laureta Elmazi sorgten für eine komfortable Pausenführung, die Verena Wieder im zweiten Durchgang nur verkürzen konnte. Auch in der Hinrunde reichte es für die Leverkusenerinnen nicht für einen Sieg. Am 6. Spieltag trennten sich beide Teams mit einem 0:0.

Auch Robert de Pauw wechselt nach dem erfolgreichen Derby gegen Köln auf einer Position. Mit Verena Wieder fällt die einzige Spielerin aus, die in dieser Saison für Leverkusen gegen Essen treffen konnte. Für sie rückt Estrella Merino in die erste Elf.

Die SGS Essen wechselt auf einer Position, wobei die Gründe hierfür rein taktischer Natur sind. Nach dem 0:0 in Bremen sitzt Angreiferin Annalena Rieke vorerst auf der Bank. Für sie kommt Mittelfeldspielerin Anja Pfluger aufs Feld, die vergangene Woche nur eingewechselt wurde.

Bayer Leverkusen kommt frisch aus einem Derbysieg über den 1. FC Köln. Mit dem Erfolg konnte die Werkself einerseits am heutigen Gegner vorbeiziehen und gleichzeitig den Vorsprung auf die Abstiegsränge vergrößern. Bei einem Vorsprung von nun zwölf Punkten dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Auf der anderen Seite sind es aktuell nur fünf Punkte zur frankfurter Eintracht. Im Duell mit Werder Bremen könnten sich zwei Konkurentinnen gegenseitig die Punkte nehmen. Umso wichtiger wäre ein Sieg für die Werkself, um heute ordentlich Druck auf das morgige Spiel aufzubauen.

Im Mittelfeld der Tabelle treffen die SGS Essen und Bayer Leverkusen aufeinander. Für beide Teams gilt, dass sie zu unkonstant sind, um wirklich oben anzugreifen. Mit einem Sieg können sie aber nochmal Druck auf die Eintracht Frankfurt aufbauen, da der vierte Platz ziemlich wahrscheinlich für den internationalen Wettbewerb genügen würde. Das große Plus der Gastgeberinnen ist die Heimstärke. Nur gegen die Alphatiere des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg verlor Essen in dieser Saison zu Hause. Ansonsten ist die SGS daheim ungeschlagen.