75. Die Schlussviertelstunde bricht an und mit dem 3:0 durch Hipp ist das Spiel nun wohl endgültig für die Gastgeberinnen entschieden. Auch die Duisburgerinnen wirken nicht mehr so, als ob sie noch einmal zum Anschlusstreffer kommen. Mit einer Niederlage heute wird es mehr als schwierig in der Frauen-Bundesliga noch den Klassenerhalt zu schaffen.

74. Die Duisburgerinnen wechseln noch einmal. Hess geht, Josten kommt rein.

70. Jenny Hipp RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 3:0 durch Jenny Hipp

Was für ein Tor! Den Eckball tritt Hipp von der linken Seite direkt selbst aufs Tor. Ihre Hereingabe fliegt hoch und scharf direkt aufs Tor und segelt hinten lang ins rechte Ecke. Es ist der dritte direkt verwandelte Eckball an den letzten beiden Spieltagen.

68. Starke Aktion von Larsson! Nach einem Steilpass auf die linke Seite kurz vor den Sechzehner, setzt sich die Schwedin gegen drei Gegenspielerinnen durch und läuft auf Mahmutovic zu. Aus spitzem Winkel scheitert sie an der Torhüterin und es gibt Eckball.

66. Michela Croatto RB Leipzig Gelbe Karte für Michela Croatto (RB Leipzig)

Für ein Foulspiel kurz vor dem Sechzehner auf der rechten Seite sieht die Leipzigerin die nächste Verwarnung.

66. Die Torschützin zum 2:0, Andrade, hat Feierabend und lässt sich von den Fans feiern. Sie wird durch Mia Werner ersetzt.

65. Duisburg wechselt nun auch weiter durch. Für Zielinski kommt nun Durkin ins Spiel.

62. Lydia Andrade RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Lydia Andrade

Das ist wohl die Vorentscheidung! Die Leipzigerinnen kontern und machen das Spiel schnell über die linke Seite über Larsson. Sie sieht in ihrem Rücken Andrade starten und legt die Kugel von der linken Seite des Sechzehners flach an Mahmutovic vorbei auf die rechte Seite. Andrade läuft am zweiten Pfosten ein und drückt das Leder mit rechts zum 2:0 über die Linie.

61. Erneut setzt sich Kurg auf der linken Außenbahn durch und flankt die Kugel lang und halbhoch an den Fünfer. Mahmutovic ist vor Larsson dran.

58. Julia Pollak RB Leipzig Gelbe Karte für Julia Pollak (RB Leipzig)

Nach einem Foulspiel an Bathmann sieht Pollak ihre dritte Gelbe Karte in der Saison.

58. Noch einmal Freistoß für die Gäste! Flach bringt die Kugel aus rund 23 Metern hoch und lang an den Fünfer. Rund zehn Meter vor dem Kasten schraubt sich Ries hoch, verpasst die Kugel aber knapp.

57. Nach fast einer Stunde ist Leipzig weiter die spielbestimmende Mannschaft. Sie haben mehr Ballbesitz und kreieren immer wieder Aktionen um den Sechzehner. Von Duisburg ist in der Offensive bisher noch nichts zu sehen.

54. Andrade bekommt nach einem Pass ins Zentrum kurz vor dem Sechzehner den Ball. Sie legt sich den Ball auf den rechten Fuß und schießt aus rund 18 Metern aufs Tor. Sie visiert das untere rechte Eck an, doch ihr Schuss fliegt knapp am Kasten vorbei.

52. Die Gäste kommen nun mal mit Tempo über Flach über die linke Seite durch. An der Grundlinie verliert sie dann aber die Kugel und es gibt Abstoß für die Sächsinnen.

50. In den ersten fünf Minuten kommen die Duisburgerinnen nun mit mehr Schwung aus der Kabine und holen gleich mal eine Ecke heraus, doch der Eckball bleibt folgenlos und Leipzig kontert über Larsson, doch ihre Hereingabe fängt Mahmutovic ab.

47. Beide Teams wechseln und bei Leipzig ist nun Brecht für Rackow im Spiel. Außerdem ersetzt Bathmann, Muth auf dem Feld und für Freutel kommt Prvulović ins Spiel.

46. Weiter geht's! Duisburg und Leipzig sind zurück und der MSV stößt wieder an. Beide Teams wechseln.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

RB Leipzig führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen den MSV Duisburg. Die Gastgeberinnen sind von Beginn an die bessere Mannschaft und kommen immer wieder durch Larsson gefährlich vors Tor. Die Schwedin holt dann kurz vor der Pause nach einem Foulspiel an ihr auch den Foulelfmeter raus und Hipp verwandelt vom Punkt zum 1:0 für die Sächsinnen. Vom Schlusslicht aus Duisburg ist in diesem wichtigen Spiel vorne kaum etwas zu sehen. Sie müssen sich eindeutig steigern, um hier noch etwas Zählbares mitzunehmen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Nochmal Larsson! Nach einem Fehler in der Verteidigung der Gäste erläuft Larsson den Ball und zieht aus rund 20 Metern ab. Sie will die Kugel oben mittig ins Tor schießen, doch Mahmutovic ist erneut da und verhindert das 0:2!

44. Und nochmal die Zebras! Erneut setzt sich Zielinski auf der linken Seite durch und flankt das Leder scharf an den zweiten Pfosten. Die Hereingabe ist dann etwas zu spitz für Freutel.

42. Jenny Hipp RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Jenny Hipp

Da ist die verdiente Führung! Hipp legt sich das Leder hin und läuft an. Sie schießt das Leder mit rechts unten links ins Tor. Mahmutovic ahnt die Ecke, erwischt die Kugel aber nicht.

41. Thomas Gerstner MSV Duisb. Gelbe Karte für Thomas Gerstner (MSV Duisburg)

Zudem sieht auch noch Cheftrainer Gerstner die Gelbe Karte wegen Meckerns.

41. Elfmeter für Leipzig! Nach einem tiefen und flachen Pass auf die linke Seite lauft Larsson in den Sechzehner. Mahmutovic kommt raus und will ihr den Ball vom Fuß klären, doch sie trifft auch die Schwedin und die Unparteiische zeigt direkt auf den Punkt!

39. Die letzten Minuten im ersten Durchgang laufen. Duisburg traut sich nun mal in die gegnerische Hälfte und nach einem langen Ball von der linken Seite läuft Freutel am Fünfer ein. Sie nimmt die Kugel mit rechts mit leichter Rücklage direkt und schießt das Leder klar mittig über die Querlatte.

36. Die Gäste kommen nun mal in die gegnerische Hälfte! Freutel bekommt nach einem tiefen Pass auf die rechte Außenbahn den Ball. Sie zieht nach innen und will sich das Leder auf den rechten Fuß legen. Das dauert aber zu lang und dann blockt Krug den Schuss von der zentralen Strafraumgrenze.

34. Glanzparade von Mahmutovic! Nach einem Steckpass von der rechten Seite steht Larsson rund acht Meter vor dem Kasten plötzlich frei. Aus halbrechter Position aus rund acht Metern nimmt die Schwedin das Leder direkt und visiert das obere rechte Eck an, doch die Duisburger Torhüterin reißt die Arme nach oben und pariert den Schuss aus kurzer Distanz klasse.

33. Larsson geht nach einem Zweikampf auf der rechten Seite des Strafraums zu Boden und will einen Elfmeter, doch die Unparteiische sieht kein Foulspiel und lässt weiterspielen.

32. Wieder flankt Fudalla den Ball von rechts etwas zu kurz an den ersten Pfosten und Duisburg klärt das Leder per Kopf aus dem Strafraum. Fudalla setzt nach und setzt sich mit ihrem Tempo gegen ihre Gegenspielerin durch und legt das Leder von der rechten Grundlinie hinter die Kette. Cin klärt vor der eingelaufenen Rackow.

30. Eine halbe Stunde ist um. Das Spiel findet nun hauptsächlich noch im Mittelfeld und in der Hälfte der Duisburgerinnen statt. Larsson holt erneut einen Eckball heraus.

27. Es bleibt ein Geduldspiel für die Gastgeberinnen. Leipzig ist weiter die dominantere Mannschaft und hat eindeutig mehr Spielanteile als das Tabellenschlusslicht. Doch immer wieder bekommen die Zebras noch ein Bein dazwischen und verhindern den letzten entscheidenden Pass.

24. Duisburg versucht nun immer wieder über die linke Seite durchzubrechen. Diesmal hat Krug aber aufgepasst und fängt das Leder vor Flach ab.

21. Gute Idee von Fudalla sieht aus dem Zentrum auf der linken Seite die freie Rackow. Sie passt das Leder tief auf links in den Sechzehner. Die Spielerin mit der Nummer acht legt das Leder an den zweiten Pfosten noch einmal quer, doch Thomas klärt vor der einschussbereiten Andrade. Jedoch hätte der Treffer wohl wegen einer Abseitsposition von Rackow nicht gezählt.

19. Die Gäste kommen nun mal über die linke Seite durch. Zielinski setzt sich mit ihrem Tempo auf der Außenbahn durch und flankt die Kugel hoch an den ersten Pfosten. Croatto köpft vor der eingelaufenen Ries das Leder aus dem Sechzehner.

18. Leipzig ist weiter die spielbestimmende Mannschaft. Sie setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest, finden in den letzten Minuten aber nicht mehr so gut die Räume wie noch zu Beginn des Spiels.

15. Nächster Eckball für die Leipzigerinnen. Erneut flankt Fudalla den Ball von der rechten Seite scharf und hoch an den zentralen Fünfer. Mahmutovic passt auf und pflückt sich die Kugel sicher aus der Luft.

14. Weiter spielen hier nur die Gastgeberinnen. Sie kombinieren sich ohne Probleme durch das Mittelfeld, doch bis jetzt ist der letzte Pass noch zu unpräzise oder Duisburgs Torhüterin Mahmutovic steht im Weg.

12. Erneut Fudalla! Andrade lässt für die Spielerin mit der Nummer zehn tropfen. In leichter Rücklage probiert es Fudalla erneut mit einem Distanzschuss aus rund 22 Metern zentraler Position. Erneut ist Mahmutovic da!

10. Nächster Distanzschuss! Fudalla bekommt auf der rechten Seite den Ball und legt sich das Leder auf den rechten Fuß. Sie zieht ab und visiert das rechte obere Eck an, doch Mahmutovic ist da und fischt sich die Kugel sicher aus der Luft.

9. Erneut setzt sich Müller auf der rechten Seite durch und spitzelt die Kugel an die rechte Grundlinie zu Andrade. Ihre flache Hereingabe an den Fünfer, können die Zebras aber erlaufen und versuchen zu kontern.

8. Leipzig macht weiter das Spiel und setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest. Das Schlusslicht lässt sie gewähren und lauert auf Konter.

5. Erster Eckball für die Sächsinnen. Hipp bringt die erste Ecke von der linken Seite scharf an den Fünfer, Muth klärt zum nächsten Eckball. Diesen Standard bringt dann Fudalla von der linken Seite scharf und hoch an den ersten Pfosten. Duisburg köpft das Leder unbedrängt aus dem Strafraum.

4. Erster Abschluss für die Gastgeberinnen! Nach einem Pass aus dem zentralen Mittelfeld auf die rechte Seite des Sechzehners läuft Larsson in den Sechzehner und zieht mit rechts flach unten aufs kurze Eck. Torhüterin Mahmutovic ist da und hat das Leder im Nachfassen sicher.

3. Die ersten Minuten laufen. Leipzig macht das Spiel und die Gäste gehen früh ins Pressing und erzwingen so im Mittelfeld immer wieder den Ball, können aber noch keinen Profit daraus schlagen.

1. Los geht's! Leipzig stößt an.

1. Spielbeginn

Cheftrainer Thomas Gersthner nimmt nach der 1:2-Niederlage gegen Frankfurt am vergangenen Wochenende drei Änderungen in seiner Startelf vor. Für Bathmann, Josten und Prvulovic (alle Bank) starten heute Ries, Zielinski und Flach.

Leipzigs Chefcoach Saban Uzun ändert nach der 0:5-Niederlage gegen den FC Bayern München seine Anfangsposition dreimal. Für Räcke, Janez (beide Bank) und Starke (Gelbsperre) bekommen heute Rackow, Croatto und Hipp die Chance von Beginn an.

Der MSV Duisburg ist in dieser Saison noch ohne Sieg und ist mit vier Punkten das Schlusslicht der Liga. Auf das rettende Ufer hat das Team von Cheftrainer Thomas Gerstner schon neun Zähler Rückstand. Nach zwei Remis gegen Freiburg (1:1) und Köln gab es zuletzt zwei Niederlagen gegen die SGS Essen (1:4) und Eintracht Frankfurt (1:2). Zudem schieden die Zebras im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 1:4 gegen die Adlerträgerinnen aus Frankfurt aus.

RB Leipzig steht mit 13 Punkten auf dem zehnten Platz in der Frauen-Bundesliga und hat nur einen Punkt Vorsprung vor einem direkten Abstiegsplatz. Für die Mannschaft von Saban Uzun holte aus den letzten sechs Liga-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und unterlag dreimal. Unter anderem feierten die Aufsteigerinnen gegen Köln (2:1) und Frankfurt (2:1) zwei Erfolge und holten ein 4:4-Unentschieden gegen die SGS Essen. Zuletzt verloren die Sächsinnen aber mit 0:4 gegen den VfL Wolfsburg und mit 0:5 gegen die Meisterinnen aus München.