Schmidt erobert einen Ball in der eigenen Hälfte und findet Dešić an der Strafraumgrenze. Die Stürmerin dreht sich und feuert direkt drauf - weit links daneben.

4.

Latte! Der FC hat die erste Ecke von links, die scharf in den Strafraum fliegt. Dort steigt Degen am höchsten und köpft wuchtig in Richtung linkes Eck, doch der Ball springt nur an die Latte - Glück für Nürnberg.