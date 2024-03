45. Ende 1. Halbzeit

44. Frankfurt wird in den Schlussminuten des ersten Durchgangs wieder etwas griffiger und will hier offensichtlich noch vor der Pause nachlegen. Allerdings ist die Defensive der Zebras inzwischen besser organisiert und lässt deutlich weniger Räume als noch zu Beginn der Partie.

41. Duisburg schenkt sich fast noch selbst den nächsten Treffer ein! Thomas geht kurz vor dem eigenen Strafraum ins Dribbling und verliert die Kugel an Dunst, die sogtot für Prašnikar durchsteckt. Die sucht aus halblinker Position im Sechzehner den Abschluss, scheitert aber an einer starken Fußabwehr von Mahmutovic, die rechtzeitig aus ihrem Kasten geeilt war!

40. Ob sich hier vor der Pause noch etwas tut? Frankfurt dominiert diese Partie weiterhin nach Belieben, hält sich in der Offensive aber aktuell ein wenig zurück. Niko Arnautis kann sicherlich zufrieden sein und wäre mit diesem Zwischenstand zur Halbzeit sicherlich glücklich.

37. Die Frankfurterinnen fordern einen Foulelfmeter! Barbara Dunst geht im Duell mit Vanessa Fürst zu Boden und beschwert sich lautstark bei der Schiedsrichterin. Die Pfeife von Laura Duske bleibt jedoch stumm. Durchaus glücklich für den MSV, da die Außenverteidigerin Dunst doch relativ deutlich am Sprunggelenk getroffen hatte.

34. Auch im eigenen Ballbesitz bleibt es dabei. Dem Duisburger Spiel fehlt es sowohl an Tempo als auch an Präzision. So landet die Kugel immer wieder beim Gegner und die Gastgeberinnen laufen ständig hinterher.

31. Weiterhin bleibt der MSV im Angriffsspiel vollkommen ungefährlich. Noch immer hat das Team von Thomas Gerstner keinen einzigen Torschuss abgegeben. Ehrlicherweise deutet bereits jetzt schon wenig darauf hin, dass die Zebras heute noch etwas mitnehmen können.

28. Die aktive Verena Hanshaw schlägt mittlerweile den vierten Eckball von der rechten Seite in den Strafraum. Diesmal ist die Defensivabteilung der Gastgeberinnen aber zur Stelle und kann in Person von Nathalie Muth am kurzen Pfosten klären.

25. Die Eintracht hat die Partie fest im Griff und lässt die Gastgeberinnen noch überhaupt nicht ins Spiel kommen. Das Team von Niko Arnautis ist in allen Belangen überlegen und verwaltet den Vorsprung aktuell geschickt. Auch die Vorstöße ins letzte Drittel bleiben weiterhin gefährlich und lassen vermuten, dass es heute wohl nicht bei zwei Toren bleibt...

22. Gerade bei Eckstößen hat der MSV bis zu diesem Zeitpunkt massive Probleme. Wie schon beim 0:1 segelt die Kugel von Hanshaw in den Fünfmeterraum, wo Mahmutovic nur unzureichend links vor den Fünfmeterraum klären kann. Dort steht Prašnikar bereit, befördert das Spielgerät per Direktschuss aber knapp über den Kasten.

19. Auf einen Torschuss der Gastgeberinnen wartet der heimische Anhang in der Schauinsland-Reisen-Arena nach guten zwanzig Minuten noch vergeblich. Die Duisburgerinnen kommen in der Offensive noch überhaupt nicht zum Zuge und sind bislang auch noch nicht in die Nähe des gegnerischen Strafraums gekommen. Das sollte sich demnächst ändern, wenn heute noch etwas gehen soll.

16. Lara Prašnikar pflückt einen langen Ball von Verena Hanshaw auf die linke Seite schön aus der Luft und setzt umgehend zum Heber an, weil Ena Mahmutovic weit vor ihrer Torlinie steht. Der Versuch der Frankfurterin geht allerdings relativ deutlich links am Tor vorbei. Duisburg darf kurz durchatmen.

13. Auch in eigenem Ballbesitz wirken die Duisburgerinnen in dieser Anfangsphase teilweise heillos überfordert. Selbst wenn die Zebras den Ball erobern, dauert es meist nicht lange, ehe die Kugel wieder in den Reihen der Eintracht landet. Das kann Thomas Gerstner bislang nicht gefallen.

10. Die Frankfurterinnen bemerken die Nervosität der Gäste und pressen dementsprechend relativ hoch. Bei der verunsicherten Defensive des Tabellenschlusslichts sicher keine schlechte Idee. In den letzten Minuten haben sich die Zebras aber ein wenig besser in der Partie zurechtgefunden.

7. Ein Start zum Vergessen für das Team von Thomas Gerstner. Die Duisburgerinnen sind gefühlt noch nicht in diesem Spiel angekommen und laufen nur hinterher. Die Eintracht hat in diesen Anfangsminuten Blut geleckt und spielt weiter munter nach vorne.

4. Barbara Dunst E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Barbara Dunst

In den Anfangsminuten deutet sich ein Debakel an! Laura Freigang wird zentral vor dem Sechzehner nicht vernünftig angegangen und weicht auf die rechte Seite aus. Die deutsche Nationalspielerin legt sich die Kugel vielleicht ein bisschen weit nach außen, kann aber trotzdem noch eine flache Hereingabe an den Fünfmeterraum spielen. Dort hat die Defensivateilung der Zebras die völlig freistehende Barbara Dunst nicht auf dem Zettel, die aus kurzer Distanz in die untere linke Ecke abschließt.

1. Nicole Anyomi E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Nicole Anyomi

Die kalte Dusche für die Duisburgerinnen! Nach nicht einmal einer Minute bekommen die Gäste auf der rechten Seite einen ersten Eckball zugesprochen. Verena Hanshaw schlägt die Kugel an den zweiten Pfosten, wo Nicole Anyomi völlig unbedrängt einlaufen kann und die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie befördert. Womöglich hat sich die deutsche Nationalspielerin die Kugel selbst an die Hand geköpft. Aber wie dem auch sei, da es hier keinen VAR gibt, wird dieser Treffer zählen. Ein Start aus dem Bilderbuch für die Eintracht!

1. Der Ball rollt! Die Zuschauer in der Schauinsland-Reisen-Arena freuen sich auf die Partie zwischen Duisburg und Eintracht Frankfurt.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichterin Laura Duske. An den Seitenlinien wird sie von Julia Boike und Janna Poppen assistiert.

Der MSV Duisburg bleibt sich ebenfalls treu und setzt heute auf das bewährte 4-3-3-System. Im Vergleich zur Niederlage bei der SGS Essen vor einer Woche nimmt Trainer Thomas Gerstner allerdings zwei personelle Änderungen vor. In der Defensive ist Paula Flach heute nicht mit von der Partie und wird auf der linken Abwehrseite von Kara Bachmann vertreten. In der Offensive steht Antonia-Johanna Halverkamps ebenfalls nicht im Kader und wird von Nathalie Muth ersetzt. Kann mit dieser Elf vielleicht der erste Saisonsieg gelingen? Für die Zebras, die mit der Eintracht in dieser Saison schon zweimal unliebsame Bekanntschaft machen mussten, bleibt zunächst zu hoffen, dass heute nicht die nächste Klatsche winkt. In den zwei Duellen mit den Frankfurterinnen mussten die Duisburgerinnen gleich neun Gegentore schlucken.

Die Gäste aus Frankfurt werden heute aller Voraussicht nach im gewohnten 4-2-3-1-System antreten. Auch was die Personalien anbelangt, bleibt sich Trainer Niko Arnautis treu und schickt genau dieselben elf Spielerinnen auf den Rasen, die vergangene Woche knapp mit 1:2 gegen die Bayern verloren haben. Heute muss dringend eine Reaktion her, um weiterhin an den Champions-League-Plätzen dran zu bleiben. Allerdings leistete sich die Eintracht auch in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Patzer gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Zuletzt musste man sowohl gegen Freiburg als auch gegen den Aufsteiger aus Leipzig eine Niederlage hinnehmen. Um ähnliches beim Tabellenschlusslicht zu erleben, müsste hier aber sicherlich Einiges zusammenkommen.

Die Champions-League-Aspirantinnen aus Frankfurt haben aktuell mit einer Krise zu kämpfen. Zuletzt setzte es für das Team von Niko Arnautis, das sich momentan "nur" auf Platz vier der Tabelle befindet, drei Ligapleiten hintereinander. Um an der Konkurrenz aus Hoffenheim, die momentan vier Punkte Vorsprung vor der Eintracht hat dranzubleiben, muss heute ein Schritt aus der Krise gegangen werden. Und wo, wenn nicht hier? Der MSV Duisburg steht nämlich noch immer sieglos am Tabellenende und kommt dem Gang in die Zweitklassigkeit Woche für Woche näher. Das Team von Thomas Gerstner hat ganze elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und benötigt dementsprechend ein Wunder, um noch irgendwie die Klasse halten zu können. Gegen die Frankfurter Eintracht gelten die Zebras in jedem Fall als klarer Außenseiter.