57. Mahmoud geht rechts im Strafraum ins direkte Duell mit Wiankowska und dabei trifft die Verteidigerin die Bremerin leicht am Fuß. Die Schiedsrichterin gibt Abstoß und Mahmoud beschwert sich auch nicht, scheinbar war der Kontakt nur minimal.

55. Zeller verpasst das 2:0! Wiankowska zieht den Eckball von rechts in den Fünfmeterraum und dort steht Zeller komplett blank, trifft die Kugel aber nicht richtig und köpft vorbei - den hätte sie ohne Gegnerdruck zumindest aufs Tor bringen müssen!

54. Die Gäste beißen sich aktuell am gegnerischen Strafraum fest und Köln weiß sich zunehmend nur mit Fouls zu helfen. Erneut führt Lührßen den ruhenden Ball aus, doch sie setzt ihn in die Mauer.

52. Lührßen zieht das Leder mit ihrem linken Fuß direkt aufs Tor, doch der Distanzschuss aus knapp 23 Metern ist leichte Beute für die Keeperin.

51. Janina Hechler Köln Gelbe Karte für Janina Hechler (1. FC Köln)

Hechler stellt sich im Laufduell mit Weidauer nicht clever genug an, kann die Kugel nicht festmachen und zieht nach dem Ballverlust wenige Meter vor dem eigenen Strafraum mit dem taktischen Foul auf Nummer sicher.

48. Bremen steigt direkt wieder mit einem Standard ein, doch diese Ecke von Lührßen kommt ungewollt halbhoch in den Strafraum und kann vom FC recht zügig verteidigt werden.

46. Der zweite Durchgang läuft und die Gäste nehmen vor dem Wiederanpfiff gleich direkt mal einen Doppelwechsel vor!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln führt zur Halbzeit verdient mit 1:0 gegen Werder Bremen und hätte die Führung zum Ende hin sogar noch erhöhen können! Die Anfangsphase gehört den Gäste aus dem Norden, Hahn scheiterte zunächst an Hoppe (10.) und nur wenig später verhinderte Degen kurz vor der Linie den Rückstand (12.). Danach kamen die Gastgeberinnen immer besser ins Spiel und suchten auch Abschlüsse aus der Distanz. Die Führung besorgte dennoch ein Standard: Peng legte Schimmer im Strafraum, weil diese den Ball zuvor von Németh geklaut hatte. Die Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher (30.). Der FC wirkte durch die Führung beflügelt, denn Wilde (44.) und Wamser (45.). verpassten kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar das 2:0.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Nach einem Freistoß von links kommt Degen im Zentrum unter Bedrängnis zum Kopfball. Die Innenverteidigerin verfehlt das Bremer Tor um gute zwei Meter.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Wamser kommt einen Schritt zu spät! Erneut ist es ein Kölner Gegenstoß, der gefährlich wird: Beck zieht links das Tempo an und spielt scharf flach auf den zweiten Pfosten. Wamser rutscht rein, ihr fehlt aber ein halber Meter zum 2:0.

44. Wilde prüft Peng! Aus über 25 Metern zieht die Kölnerin den Ball direkt aufs Tor und Bremens Torhüterin kann das Spielgerät gerade noch an die Latte lenken - der Abschluss hatte mächtig Drall, wie die Wiederholung zeigt!

43. Köln kontert im eigenen Stadion! Durch mehrere Pässe in die Tiefe verschaffen sich die Gastgeberinnen viel Raum, am Ende wird Beck beim Versuch einen Steckpass zu spiele gefoult.

40. Degen verschafft sich beim Standard mit ihren Armen zu viel Raum gegen Németh, daher entscheidet die Unparteiische auf Foul.

40. Beck entzieht sich im Mittelfeld ihrer Bewacherin und verlagert mit einem tollen Diagonalball links raus auf Zeller. Die Außenspielerin holt zumindest den nächsten Eckball für den FC heraus.

37. Die Gäste leisten sich jetzt doch auffällig viele leichte Fehler im Passspiel, sodass sich Köln mehrmals in der gegnerischen Hälfte festsetzen kann. Zu weiteren Torchancen führen die Bremer Fehler bisher aber noch nicht.

35. Wie reagiert Werder auf den Rückstand? Walkling will halbrechts die gestartete Mahmoud in Szene setzen, doch der Pass ist viel zu steil gespielt und unerreichbar für Bremens Nummer zehn.

32. Marleen Schimmer Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Marleen Schimmer

Die gefoulte Schimmer tritt selbst an und verwandelt das Leder sicher halblinks neben dem Pfosten. Peng hat die richtige Ecke, aber der Schuss ist zu hart und platziert - das Kölner Stadion jubelt!

31. Livia Peng Werder Bremen Gelbe Karte für Livia Peng (Werder Bremen)

Peng wird für das Foul mit der Gelben Karte bestraft.

30. Elfmeter für Köln! Németh ist bei einer Ballannahme am eigenen Strafraum nicht konzentriert genug und Schimmer geht drauf, erobert die Kugel. Die Stürmerin zieht in den Sechzehner ein und legt den Ball an der herausgelaufenen Keeperin vorbei, wird dabei zu Fall gebracht und sofort zeigt die Schiedsrichterin auf den Punkt.

27. Das Spielgeschehen findet aktuell ausschließlich zwischen den Strafraum statt, denn Bremen tut sich offensiv aus dem Spiel heraus schwer und der FC hält mit einer disziplinierten Grundordnung gut dagegen. Ein Spiel auf Augenhöhe!

24. Tolle Einzelaktion von Wilde! Kölns Mittelfeldspielerin lässt mit einer Körpertäuschung zwei Verteidigerinnen in deren Strafraum stehen und zieht rechts aus spitzem Winkel ab - ihr strammer Schuss prallt vom Außenpfosten ins Aus.

22. Die Partie ist von beiden Seiten hart geführt, aber bisher hat die Schiedsrichterin das gut im Griff und musste noch keine Verwarnung aussprechen.

20. Hoppe greift bei einem hohen Eckball daneben, ist beim Abschluss von Németh aus kürzester Distanz aber zur Stelle und macht das kurze Eck zu.

18. Nach einem Kölner Freistoß aus dem Halbfeld stimmt die defensive Zuteilung bei den Gästen aus Bremen überhaupt nicht und Zeller kommt nahe des Fünfmeterraums frei zum Kopfball. Die Außenspielerin verfehlt den Kasten von Türhüterin Peng nur knapp, Glück für Werder!

15. Die ersten 15 Minuten sind durchaus unterhaltsam, weil beide Teams nach vorne spielen. Bremen war in der Anfangsphase die etwas aktivere Mannschaft, mittlerweile ist aber auch der FC voll da und hält die Kugel mal länger in den eigenen Reihen.

12. Degen klärt kurz vor der Linie! Bremen macht einen scheinbar ungefährlichen Ball noch mal scharf und Hahn am ersten Pfosten ist hellwach, scheitert mit ihrem Abschluss aber an Hoppe. Beim Abpraller ist die Keeperin geschlagen, doch Degen steht vor der Linie goldrichtig und verhindert, dass die Bremerin im Nachschuss die Führung erzielen kann.

10. Hahn wird nicht am Schuss gehindert! Bremens Linksaußen zieht mit Ball am Fuß in den Strafraum und wird nicht attackiert. Flach will sie das Leder im kurzen Eck unterbringen, Hoppe ist schnell genug unten und wehrt zur Seite ab.

7. Doppelchance für den 1. FC Köln! Zuerst fährt Peng gegen Schimmer rechtzeitig den Fuß aus und wenig später zieht Wilde von der Strafraumkante ab, die Keeperin greift über und lenkt den Ball über die Latte.

5. Erneut kümmert sich Lührßen um Werders Eckball, doch diesmal steigt Hoppe hoch und pflückt das Leder sicher aus der Luft.

4. Die Gäste suchen immer wieder gut die Tiefe: Weidauer wird halbrechts in den Strafraum geschickt, die Stürmerin verzögert kurz und spielt flach in die Mitte. Sternad ist auf Höhe des Elfmeterpunks eingelaufen, doch Gerhardt rückt rechtzeitig ein und klärt zur Ecke.

2. Bremen sorgt per Standard für Chaos im FC-Sechzehner! Lührßen zieht den Eckball von rechts hoch auf den zweiten Pfosten, wo sich eine Bremerin auch durchsetzen kann und nach innen ablegt. Dort bekommen es die Gastgeberinnen im Kollektiv geklärt.

1. Vor einer tollen Kulissen rollt die Kugel!

1. Spielbeginn

Der FC gab vor dem Spiel bekannt, dass im Vorverkauf bereits mehr als 27.000 Tickets für die Partie verkauft wurden. Dadurch wird der Saisonrekord aus dem Hinspiel in Bremen auf jeden Fall geknackt werden. An Kölns Coach Daniel Weber und dem gesamten Team geht so eine Nachricht natürlich nicht spurlos vorbei: "Wir sind wahnsinnig fokussiert und gut aufgestellt, die Vorfreude ist speziell. Jede Spielerin will dabei sein, aber im Vordergrund stehen die drei Punkte." Sein Trainerkollege auf der anderen Seite will es den Gastgeberinnen auf dem Feld so schwer wie möglich machen: "Wir wollen ihnen unser Spiel aufdrücken und uns dort festbeißen, wo wir gerade stehen. Dafür müssen wir weiter Punkte sammeln."

Der Blick auf Tabelle verrät: Köln befindet sich mit elf Punkten und nur drei Zählern Abstand auf die Konkurrenz im Abstiegskampf pur. Werder hingegen steht komfortabel auf Rang sechs und hat 20 Punkte auf dem Konto, mit einem Auswärtssieg würde Werder sogar wieder auf Platz fünf springen. Im Hinspiel gelang Bremen mit einem verdienten 3:0 gegen den FC der erste Heimsieg der Saison - auch damals wurde die Partie im großen Stadion ausgetragen und über 21.000 Fans strömten ins Weserstadion.

Einen besseren Start hat dagegen Werder hingelegt, denn mit zuletzt sieben Punkten aus vier Spielen hat sich das Team aus Norddeutschland im gesicherten Mittelfeld etabliert. Vor der Länderspielpause gab es aber einen empfindlichen Dämpfer, denn zuhause unterlag man dem SC Freiburg recht deutlich mit 0:3. Noch dazu verletzte sich Spielführerin Hausicke schwer am Knie und wird ihrer Mannschaft in der restlichen Saison fehlen. Bremens Trainer Thomas Horsch nimmt gleich mehrere Anpassungen in der Startelf vor: Brandenburg, Wirtz, Dieckmann (alle Bank) und Hausicke (Kreuzbandriss) machen Platz für Walkling, Bernhardt, Matheis und Hahn.

Die FC-Frauen sind mit drei Niederlagen in Serie ins Fußballjahr 2024 gestartet und konnten den Negativtrend vor der Länderspielpause zumindest mit einem 0:0 beim MSV Duisburg beenden. Im Vergleich zu dieser Partie gibt es drei personelle Wechsel in der Startelf der Gastgeberinnen: Degen, Zeller und Gerhardt sind neu im Team - Agrež, Padilla-Bidas und Donhauser müssen sich dagegen zunächst mit der Ersatzbank anfreunden.