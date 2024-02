83. Mit Taryn Ries steht aber immerhin inzwischen auch die Spielerin auf dem Platz, die letzte Woche in Freiburg noch getroffen hatte. Beim aktuellen Spielstand reicht auch eine einzige Aktion, um die Entscheidung herbeizuführen. Vielleicht erwischt sie ja wieder einen ähnlichen Moment wie vergangene Woche.

80. Von Duisburg geht hier trotz komplett neu formatierter Offensive noch immer überhaupt keine Torgefahr aus. Der MSV hat im zweiten Durchgang im Angriff noch überhaupt nicht stattgefunden. Ein Tor der Gäste wirkt in dieser Schlussphase deutlich wahrscheinlicher.

80. Carlotta Imping Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Carlotta Imping

80. Laura Donhauser Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser

79. Lotta Cordes Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Lotta Cordes

79. Laura Vogt Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Laura Vogt

77. Marleen Schimmer hält mit dem rechten Fuß aus zentraler Position etwa 23 Meter vor dem Tor drauf und verfehlt die obere rechte Ecke nur knapp! Aufgrund der Vielzahl an Chancen hätten sich die Kölnerinnen den Führungstreffer sicherlich verdient.

75. Zum Ende hin wird die Partie immer fahriger. Der Ballbesitz wechselt rasch hin und her, die Abspielfehler häufen sich. Man merkt beiden Teams an, dass dieses Spiel Kräfte gekostet hat.

73. Dóra Zeller Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Dóra Zeller

72. Natalia Padilla-Bidas versucht sich aus halbrechter Position mit einem Schuss aus der Distanz, verfehlt den Kasten von Ena Mahmutovic aber deutlich. Auch von den Gästen sieht es in Sachen Torgefahr relativ mager aus.

70. Gute zwanzig Minuten sind in dieser Partie noch zu gehen. Besonders von den Gastgeberinnen kommt in Anbetracht der Tabellensituation eindeutig zu wenig. Die Kölnerinnen würden den MSV mit diesem Ergebnis zumindest weiterhin auf Distanz halten, auch wenn ein Unentschieden sicherlich nicht das Wunschergebnis von Daniel Weber ist.

67. Marleen Schimmer Köln Gelbe Karte für Marleen Schimmer (1. FC Köln)

Marleen Schimmer schubst ihre Gegenspielerin direkt vor den Augen der Unparteiischen auf den Boden - keine Tätlichkeit, aber eine klare Gelbe Karte.

67. Der Druck der Kölnerinnen hat in den letzten Minuten wieder ein wenig nachgelassen. Zwischenzeitlich lag der Führungstreffer für das Team von Daniel Weber in der Luft, jetzt ist der MSV wieder besser im Spiel.

64. Nach über einer Stunde gibt es nun auch den ersten Eckball auf Seiten des MSV Duisburg. Paula Flach tritt die Ecke von der rechten Seite, allerdings ist Kölns Defensive rechtzeitig zur Stelle.

61. Inzwischen segelt Eckball Nummer fünf in den Strafraum der Gastgeberinnen. Wiankowksa zieht den Eckball von der rechten Seite scharf auf den ersten Pfosten, trifft allerdings nur das Außennetz.

58. Beim MSV Duisburg braucht es dringend neue Impulse, um wieder mehr Kontrolle in das Spiel zu bringen. Vielleicht ist es jetzt auch an Thomas Gerstner, durch Einwechslungen für neue Stabilität zu sorgen. Der Effzeh ist am Drücker und kommt dem Führungstreffer immer näher.

55. Köln macht langsam ernst! Marleen Schimmer zieht aus zentraler Position in etwa 22 Metern Torentfernung mit dem rechten Fuß ab. Der Abschluss ist zwar zentral, dafür aber äußerst wuchtig. Ena Mahmutovic kann den Ball mit den Fingerspitzen an die Latte lenken!

54. Padilla-Bidas verpasst um Haaresbreite! Nach einem langen Ball auf die linke Seite kommt Wiankowska an die Kugel und schlägt eine flache Hereingabe an den Fünfmeterraum. Am ersten Pfosten läuft Padilla-Bidas eigentlich im perfekten Moment ein, tritt danach aber unbedrängt am Ball vorbei - die Riesenchance zur Führung!

51. Die Gäste erwischen den etwas besseren Start in diesen zweiten Abschnitt. Dennoch bleiben konkrete Toraktionen zunächst noch Mangelware. Duisburg sieht sich aktuell etwas mehr in die eigene Hälfte gedrängt.

48. Die Zuschauer im Stadion dürfen gespannt sein, was sich die Teams für die zweite Hälfte vorgenommen haben. Da ein Remis vor allem aus Sicht der Duisburgerinnen deutlich zu wenig ist, wäre ein wenig mehr Risiko sicherlich angebracht.

46. Weiter gehts! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Pause in der Schauinsland-Reisen-Arena, nach 45 Minuten steht es im Abstiegskracher zwischen Duisburg und Köln torlos Unentschieden! In einer erwartungsgemäß nicht gerade hochklassigen Partie dauerte es etwa eine halbe Stunde, ehe es den ersten Aufreger gab. Da ging der 1.FC Köln nämlich eigentlich in Führung. Lediglich die eingeschränkte Sicht der Unparteiischen sowie die fehlende Torlinientechnologie wussten das zu verhindern. Somit kann man nach 45 Minuten nach einem schmeichelhaften Ergebnis für die Gastgeberinnen sprechen. Im zweiten Durchgang werden beide Teams wohl etwas mehr in die Offensive gehen, da ein Unentschieden niemandem wirklich weiterhelfen würde.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Gerade über links werden die Kölnerinnen häufiger gefährlich. Das Zusammenspiel von Natalia Padilla-Bidas und Martyna Wiankowska ist einer der Lichtblicke in der Kölner Offensivabteilung.

42. Carlotta Wamser Köln Gelbe Karte für Carlotta Wamser (1. FC Köln)

Carlotta Wamser schießt vor Ausführung eines Duisburger Freistoßes den Ball weg und sieht dafür berechtigterweise die Gelbe Karte.

42. Die technisch eigentlich so beschlagene Sharon Beck ist bislang auch noch überhaupt kein Faktor in der Partie. Wenn beim Effzeh etwas geht, dann aktuell eher über lange Bälle oder die Außenbahnen. Das Zentrum wird häufig überspielt.

39. Ob sich hier vor der Pause noch etwas tut? Von den Duisburgerinnen geht aktuell ziemlich wenig Gefahr aus. Das Team von Thomas Gerstner fokussiert sich eher auf die Abwehrarbeit. Köln hat in den letzten Minuten ebenfalls etwas nachgelassen - gut denkbar, dass es mit diesem Ergebnis in die Pause geht.

36. Der Effzeh ist nach dem nicht gegebenen Treffer nun angestachelt und geht auf die Führung. Nach einer Flanke von Wiankowska von der linken Seite kommt Wamser am zweiten Pfosten zum Abschluss, scheitert aus kurzer Distanz aber an Mahmutovic. Duisburg lebt gefährlich!

33. Da hat der MSV mächtig Dusel gehabt. Beim Wiederholen der Szene wird klar, dass der Ball die Linie eindeutig überquert hat. Die Sicht der Schiedsrichterin war zwar verdeckt, doch zumindest die Linienrichterin hätte das Tor erkennen können.

30. Die Kölnerinnen jubeln, doch die Pfeife bleibt stumm! Im Anschluss an eine Ecke von der linken Seite hebt Wiankowska die Kugel an den zweiten Pfosten, wo Vogt die Kugel aus kurzer Distanz einnickt. Mahmutovic kratzt die Kugel hinter der Linie noch raus, die Kölnerinnen beschweren sich lautstark. Die Torlinientechnologie gibt es hier nicht, also steht die Entscheidung: kein Tor. Extrem bitter für die Gäste!

29. Die bislang wohl beste Gelegenheit in Durchgang eins! Natalia Padilla-Bidas geht mit Tempo auf die letzte Kette des MSV zu und legt rechts in den Strafraum zu Marleen Schimmer rüber. Die hingegen sucht aus spitzem Winkel den Abschluss auf die kurze Ecke, den Ena Mahmutovic aber ins Toraus abwehren kann. Die anschließende Ecke bleibt zunächst folgenlos.

27. Aktuell scheint es so, als wollten die beiden Teams noch nicht allzu viel riskieren. Beide Trainer wissen, was hier alles auf dem Spiel steht und sind daher eher in einer abwartenden Rolle. Eine verständliche Herangehensweise, die sich natürlich auf den Unterhaltungswert dieser Partie auswirkt.

24. Auch wenn die Aktion von Schimmer vor wenigen Minuten nicht besonders gefährlich war, scheint es so, als würden die Kölnerinnen nun aktiver werden. Das Team von Daniel Weber setzt sich phasenweise in der gegnerischen Hälfte fest und verlagert das Spiel dadurch etwas mehr in Richtung Duisburger Tor.

21. Marleen Schimmer verarbeitet einen langen Ball von der rechten Seite mit dem Rücken zum Tor, dreht sich blitzschnell und zieht anschließend mit dem rechten Fuß ab. Der Flachschuss der Kölner Angreiferin verfehlt die linke untere Ecke aber um mehrere Meter.

18. Die Duisburgerinnen erwischen hier einen ganz ordentlichen Start in die Partie. Der MSV steht hinten gut sortiert und bietet dem Effzeh wenig Räume, sich in der Offensive zu entfalten. Allerdings fehlt es im eigenen Angriffsspiel auch oftmals an der nötigen Präzision.

15. Die Anfangsviertelstunde verläuft hier relativ ausgeglichen. Keines der beiden Teams hat nennenswerte Vorteile. Im letzten Drittel fehlt es auf beiden Seiten noch an der nötigen Konsequenz, folglich fehlt es auch noch an klaren Torchancen.

12. Nach einem Foulspiel von Vogt an Cin bekommen die Gastgeberinnen einen Freistoß am linken Strafraumeck zugesprochen. Die Gefoulte tritt selbst an, entscheidet sich gegen die Flanke und zieht mit dem rechten Fuß an der Mauer vorbei ab. Allerdings ist der Abschluss zu zentral und daher kein Problem für Hoppe. Und trotzdem: der erste Torschuss der Partie geht an Duisburg.

9. Martyna Wiankowska schlägt einen ersten Eckball von der rechten Seite in den Duisburger Strafraum. Allerdings kann die Hintermannschaft des MSV schon am ersten Pfosten klären. Standardsituationen können heute trotzdem ein enorm wichtiges Mittel werden.

6. Der Rasen in der Schauinsland-Reisen-Arena nicht gerade im besten Zustand. Das lässt auf ein Duell mit vielen Zweikämpfen und vielen Ballwechseln schließen. Die technisch feine Klinge ist heute also wohl eher nicht zu erwarten.

3. Schon in den ersten Minuten werden die Mittel der Gäste sichtbar. Die Kölnerinnen wählen bereits zu Beginn oftmals den langen Ball und gehen im Falle eines Ballverlustes sofort ins Gegenpressing. Duisburg wartet eher ab und fokussiert sich auf die defensive Stabilität.

1. Der Ball rollt! Die Zuschauer in der Schauinsland-Reisen-Arena freuen sich auf die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1.FC Köln.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichterin Karoline Wacker. An den Seitenlinien wird sie von Maria Steinmann-Scholz und Sonja Reßler assistiert.

Der MSV Duisburg setzt heute ebenfalls auf das 4-2-3-1-System. Letzte Woche konnten die Zebras tatsächlich ein Erfolgserlebnis feiern: nämlich einen Auswärtspunkt beim SC Freiburg. Zweimal wechselt Trainer Thomas Gerstner im Vergleich zum Remis im Breisgau. Lisa Josten beginnt für Sarah Freutel, Haley Thomas rückt für Antonia-Johanna Halverkamps in die Startelf und bearbeitet die rechte Abwehrseite. Zweifelsohne stehen die Zebras momentan mit dem Rücken zur Wand. Der MSV ist zum Punkten verdammt und könnte mit einem Dreier heute bis auf vier Zähler an die Kölnerinnen heranrücken. Geht auch das vierte Heimspiel in Folge heute verloren, rückt der Klassenerhalt in weite Ferne. Eine durchaus knifflige Ausgangslage für das Team von Thomas Gerstner...

Die Kölnerinnen werden heute im gewohnten 4-2-3-1-System erwartet. Im Vergleich zum Debakel gegen die Bayern vor einer Woche nimmt Trainer Daniel Weber überraschenderweise lediglich eine personelle Veränderung vor. Auf der rechten Abwehrseite steht Anna Gerhardt heute nicht im Aufgebot und wird von Laura Donhauser ersetzt. Ansonsten bleibt die Startelf des Effzeh vollkommen unverändert. Es steht außer Frage, dass die Gäste heute mit mächtig Druck nach Duisburg reisen. Gleichzeitig bietet sich heute die Chance für einen gewaltigen Befreiungsschlag. Bei einem Sieg könnten die Kölnerinnen nämlich ganze fünf Punkte zwischen sich und einen Abstiegsplatz bringen. Das dürfte Motivation genug sein, heute alles in die Waagschale zu werfen.

Es knistert im Tabellenkeller. Mit dem MSV Duisburg und dem 1.FC Köln treffen heute zwei absolute Krisen-Clubs aufeinander. Der Effzeh wartet seit sage und schreibe sieben Spielen auf einen Sieg und hat zuletzt sogar ganze fünf Pleiten in Folge hinnehmen müssen. Folglich befindet sich das Team von Daniel Weber mit zehn Zählern lediglich zwei Punkte über dem Strich und muss abermals um den Klassenerhalt bangen. Beim heutigen Gegner läuft in dieser Saison sogar noch weniger zusammen. Die Zebras stehen nach 13 Spielen mit mageren drei Punkten sieglos am Tabellenende. Eine Niederlage heute könnte den Abstieg in die Zweitklassigkeit schon mehr oder minder besiegeln. Es steht also enorm viel auf dem Spiel - viel mehr Abstiegskampf geht eigentlich gar nicht.