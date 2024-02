Die Gastgeberinnen werden heute aller Voraussicht nach in einem 3-4-2-1-System agieren. Im Vergleich zum letzten Spiel, einem knappen Auswärtssieg beim Kellerkind aus Nürnberg, wechselt Trainer Robert de Pauw allerdings auf gleich vier Positionen. In der Innenverteidigung fehlt Friedrich verletzt und wird von Turányi vertreten. Außerdem rückt Matysik in die Dreierkette und verdrängt Ostermeier auf die Ersatzbank. Selbiges gilt für Siems, für die Zdebel in die Startelf rückt und sich im Mittelfeld einreiht. Auf der linken Schienenposition spielt heute außerdem Bender von Beginn an, während Wieder zunächst von draußen zusehen muss. Ob diese Elf reif für den Kampf um Europa ist, wird sich in den kommenden 90 Minuten herausstellen.