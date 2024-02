45. +7 Ende 1. Halbzeit

45. +7 Halbzeitfazit:

Dieses Fußballspiel sollte jeden neutralen Beobachter begeistern. Sechs Tore in einer Halbzeit sind eine treffende Beschreibung des Geschehens auf dem Rasen. RB Leipzig gleicht zwei Mal in Folge einen Rückstand aus und geht danach sogar mit 4:2 in Führung. Sowohl die SGS als auch die RBL-Frauen lassen ihr Herz auf dem Feld, versprühen Spielfreude und Intensität. Hoffentlich geht der zweite Durchgang so weiter.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

45. +4 Kurz vor der Pause verletzt sich Lena Ostermeier an der Hand und muss behandelt werden.

45. +1 Wieder erobern die Leipzigerinnen einen Ball in der gegnerischen Hälfte. Andrade schleppt die Kugel einige Meter in Richtung SGS-Sechzehner und soielt dann auf Vanessa Fudalla, die es nochmal mit einem Fernschuss probiert. Dieser ist jedoch ungefährlich und landet in den Händen von Pia Lucassen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Mehrfach werfen sich die Sächsinnen in die versuchten Abschlüsse der Essenerinnen und verhindern damit einen weiteren gefährlichen Abschluss.

43. Elvira Herzog liegt quer in der Luft und packt eine Glanzparade aus, als sie einen Schuss von Lilli Purtscheller abwehren muss, den die Offensivspielerin nach einem Dribbling von der linken Seite am Strafraumrand ablässt.

39. Frederike Kempe RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 2:4 durch Frederike Kempe

Kaum zu fassen, aber die Leipzigerinnen erhöhen noch vor der Pause auf 4:2, Jenny Hipp spielt von der linken Seite einen Freistoß in Richtung des zweiten Pfostens. Ihre Hereingabe wird immer länger und landet dann mitten auf der Stirn von Frederike Kempe, die staubtrocken aus fünf Metern Entfernung einköpft.

38. Andrade spielt einen simplen, aber gut abgestimmten Doppelpass mit Vanessa Fudalla an der linken Seite. Fudalla holt mit ihrer Flanke eine weitere Ecke für die Gäste raus.

36. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist im Kasten und die Spielerinnen lassen sich keine Sekunde Zeit zum durchatmen. Immer noch bleiben sowohl die SGS als auch die Leipzigerinnen ihrer Linie treu, laufen in der Verteidigung hoch an und bewegen sich in Ballbesitz zielstrebig nach vorne. Das ist beste Werbung für die Frauen-Bundesliga.

34. Lara Marti RB Leipzig Gelbe Karte für Lara Marti (RB Leipzig)

Wieder führt ein zu intensiver Textil-Test zur Gelben Karte.

31. Was in den ersten Minuten noch für reichlich Probleme in der Hintermannschaft der RBL-Frauen gesorgt hat, wird mittlerweile den Gastgeberinnen des Öfteren zum Verhängnis. Die SGS verliert im Aufbauspiel zu oft die Nerven und erlaubt dem Aufsteiger viel zu einfache Ballgewinne.

28. Vanessa Fudalla RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 2:3 durch Vanessa Fudalla

Jeder Schuss ist aktuell ein Treffer! Jacqueline Meißner versucht ein Zuspiel in die Spitze zu verhindern, lenkt die Kugel allerdings direkt in die Füße von Vanessa Fudalla, die sich nicht lange umschaut, sondern die Kugel zwei Schritte nach vorne mitnimmt und kurz hinter dem Strafraumrand mit dem linken Fuß ihr sechstes Saisontor erzielt.

26. Vanessa Fudalla RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 2:2 durch Vanessa Fudalla

Wahnsinn, was in dieser ersten Hälfte passiert. Die Leipzigerinnen gleichen mit ihrem nächsten Angriff aus. Lydia Andrade kommt auf der rechten Seite bis zu Grundlinie durch und spielt eine Flanke. Etwas glücklich wird diese auf den zweiten Pfosten verlängert, wo Vanessa Fudalla die Kugel kurz annimmt und mit ihrem linken Fuß aus zehn Metern Entfernung in die Maschen drischt.

25. Natasha Kowalski SGS Essen Tooor für SGS Essen, 2:1 durch Natasha Kowalski

Die gefoulte Tritt selbst an und bleibt abgezockt. Halbhoch feuert sie das Leder in die linke Ecke.

24. Für den neutralen Zuschauer ist diese kurzweilige Begegnung extrem gut anzuschauen. Jetzt gibt es sogar einen Elfmeter für die Gastgeberinnen. Natasha Kowalski marschiert auf der linken Seite das Feld herunter und zieht dann mit der Kugel am Fuß in den Sechzehner. Dort legt sie sich das Spielgerät auf den rechten Fuß und zieht an ihrer Gegenspielerin vorbei, die sie am Fuß trifft und einen Strafstoß verursacht.

21. Marlene Müller RB Leipzig Gelbe Karte für Marlene Müller (RB Leipzig)

Ein Klassiker: Um einen Konter zu unterbrechen, wird das gegnerische Trikot getestet.

21. Die Essenerinnen streben ein schnelles Umschaltspiel an und halten sich nicht lange mit Ballgeschiebe in der eigenen Hälfte auf. Das funktionierte in den ersten Minuten noch deutlich besser als nach dem Ausgleich. Seither haben die RBL-Frauen mehr Kontrolle.

17. Die Intensität beider Teams ist bemerkenswert. Auf beiden Seiten herrscht die nötige Laufbereitschaft, um ein hohes Pressing über das gesamte Feld zu spielen, womit der Spielaufbau früh gestört wird.

14. Mimmi Larsson RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Mimmi Larsson

Die RBL-Frauen melden sich durch einen Treffer von Mimmi Larsson zurück in der Partie! Victoria Krug marschiert mit dem Ball durchs Mittelfeld und spielt dann einen Steck-Pass zwischen die Innenverteidigerinnen, direkt in die Bewegung ihrer Stürmerin. Larsson genügt ein Blick in die lange Ecke, ehe sie die Kugel aus zwölf Metern Entfernung mit dem linken Fuß einschiebt.

12. Der Aufsteiger versucht dennoch die Spielkontrolle zu übernehmen und erarbeitet sich nach einem abgefälschten Fernschuss von Jenny Hipp den dritten Eckball.

9. Die Partie benötigt keinerlei Anlaufzeit. Beide Mannschaften sind sofort auf Temperatur. Leipzig hat noch größere Probleme mit dem intensiven Pressing der Gastgeberinnen. Erneut gewinnt die SGS einen Ball, tief in der Hälfte der Leipzigerinnen. Dieses Mal bleibt Torhüterin Herzog die Siegerin im Duell mit Laureta Elmazi und hält ihren Abschluss von der linken Sechzehnerkante fest.

6. Auf der anderen Seite zeigt Vanessa Fudalla ihre enorme Power und hämmert einen Freistoß aus 30 Metern in Richtung linkes, oberes Toreck. Das gibt Pia Lucassen die erste Chance, sich auszuzeichnen. Die junge Torhütern lenkt satten Abschluss über den Querbalken.

3. Laureta Elmazi SGS Essen Tooor für SGS Essen, 1:0 durch Laureta Elmazi

Nur wenig später klingelt es bereits das erste Mal im Kasten der Gäste. Ramona Maier wird auf der rechten Seite mit einem schönen, flachen Zuspiel in den Strafraum geschickt. Dort behält die Stürmerin den Überblick, linst kurz ins Zentrum und spielt dann einen Querpass, den Elmazi ungehindert aus neun Metern einschiebt. Ein fantastischer Start für die Lila-Weißen.

3. Die Gastgeberinnen sind von Anfang an präsent, laufen die RBL-Frauen schon am eigenen Sechzehner an und kommen über Natasha Kowalski direkt zum ersten Ballgewinn. Daraus resultiert jedoch nicht mehr als eine verunglückte Hereingabe

1. Das Spiel beginnt mit einem Anstoß für die SGS Essen.

1. Spielbeginn

Die Defensive beider Mannschaften ist der größte Unterschied in dieser Saison. Während die Essenerinnen erst elf Gegentore zuließen, schlug das Leder bereits 24 Mal im Kasten der RBL-Frauen ein.

Gäste-Trainer Saban Uzun vertraut derselben Startelf wie beim Sieg am vergangenen Wochenende gegen die Kölnerinnen. Damit steht auch Vanessa Fudalla in der Startelf, die schon im Hinspiel gegen die SGS Essen einen Doppelpack schnürte.

Unbegründet ist die Botschaft an seine Mannschaft nicht. Die Essenerinnen verloren nicht nur das Hinrunden-Duell am zweiten Spieltag (2:3) sondern kassierten auch beim letzten Aufeinandertreffen im Pokal-Viertelfinale eine empfindliche 1:6-Niederlage gegen die Sächsinnen. Zudem waren die bisherigen Saison-Ergebnisse im eigenen Stadion noch verbesserungswürdig - die SGS gewann nur zwei von sechs Heimspielen.

Die Frauen von RB Leipzig fuhren am vergangenen Wochenende einen enorm wichtigen Dreier gegen Köln ein (2:1) und verließen dadurch die Abstiegszone. Das ist auch SGS-Trainer Högner nicht verborgen geblieben: "Die werden mit ordentlich Schwung kommen und das bestätigen wollen. Deshalb erwarte ich von der Mannschaft die gleiche Stabilität wie in den letzten beiden Spielen."

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit hat die SGS zwei Ligaspiele in Folge verloren. Beide Niederlagen kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Högner jedoch gegen Top-Teams (Wolfsburg, Frankfurt). Für den heutigen Abend ist die Chance auf weitere Zähler wieder deutlich höher. Nach zwölf absolvierten Begegnungen haben die Gastgeberinnen 17 Punkte auf dem Konto, die Gäste aus Leipzig hingegen erst neun.