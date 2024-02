90. +8 Fazit:

Dann ist Schluss, Freiburg und Duisburg trennen sich mit 1:1. Ein aufregender zweiter Durchgang entschädigte für eine verschlafene erste Halbzeit. Freiburg war die klar bessere Mannschaft, die Zebras gingen jedoch aus dem Nichts in Führung und schnupperten am ersten Ligasieg der Saison. Der Schlussakt hielt jedoch noch ein Drama inklusive spätem Ausgleich und Platzverweis für uns bereit. Für den SCF ist auch dieser verdiente Punkt zu wenig, so bleibt man im Mittelfeld hängen, weiter geht es bei Bremen. Der MSV muss den nächsten Nackenschlag verkraften, so ist man unverändert abgeschlagen Tabellenletzter. Vielleicht wird es nächste Woche gegen Köln etwas mit einem Dreier. Das war es dann auch schon von dieser Partie, einen schönen Abend noch.

90. +8 Spielende

90. +7 Mahmutovic rettet erneut! Vobian zieht den Freistoß aus 25 Metern zentraler Position über die Mauer, die Kugel senkt sich gefährlich am linken Pfosten. Die Keeperin ist wach und klärt per Parade zur Seite.

90. +6 Natalie Muth MSV Duisb. Gelb-Rote Karte für Natalie Muth (MSV Duisburg)

Die eingewechselte Muth muss mit Gelb-Rot vom Platz. In zentraler Position vor dem eigenen Strafraum tritt sie Vobian auf den Fuß und sieht dafür die zweite Gelbe Karte binnen kurzer Zeit.

90. +5 Wieder hat diese Paarung einen späten Ausgleich zu bieten, doch das muss es noch nicht gewesen sein. Freiburg bleibt dran, wirft weiter alles nach vorne, will den Dreier.

90. +4 Janina Minge Freiburg Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Janina Minge

Und dann fällt doch noch der Ausgleich, was für ein Drama für Duisburg. Vobian bringt eine Ecke von rechts an den zweiten Pfosten. Die Kugel wird lang und länger und landet so bei Minge, die ungedeckt ist und aus vier Metern und spitzem Winkel per Aufsetzer an Mahmutovic vorbei einnetzt.

90. +3 Mahmutovic rettet die Zebras! Vobian zieht aus 205 Metern zentraler Position ab, das Leder segelt auf das rechte Kreuzeck. Die Keeperin streckt sich und kann das Spielgerät toll noch aus dem Winkel fischen, was für eine Aktion.

90. +1 Im Nachgang eines Freistoßes bringt Vobian eine Flanke aus dem rechten Halbfeld in die Mitte. Der daraus resultierende schwache Kopfball ist etwas für Mahmutovic, die das Leder locker aufnimmt.

90. Sechs Minuten gibt es obendrauf, sechs Minuten muss Duisburg noch überstehen. Freiburg wirft alles nach vorne, niemanden hält es in der eigenen Hälfte.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90. Annabel Schasching Freiburg Gelbe Karte für Annabel Schasching (SC Freiburg)

Zunächst läuft der Ball gut, dann verspringt dieser im Mittelfeld jedoch Schasching. Diese muss daraufhin ein taktisches Foul begehen, für das sie verwarnt wird. Noch mehr als das nehmen die Duisburgerinnen aber die Zeit, die dabei herausspringt.

88. Es ist ein Spiel auf ein Tor, aber seit geraumer Zeit kann der SCF nicht mehr gefährlich werden. Die Gäste machen das gut, stehen kurz vor einer großen Erleichterung.

87. Die Minuten verrinnen, die Zebras sind wieder vollzählig. Thomas ersetzt die verletzte Bathmann.

85. Nach einem Angriff bleibt Bathmann im eigenen Sechzehner liegen. Für sie scheint es nicht weitergehen zu können, zunächst muss Duisburg mit zehn Spielerinnen weitermachen.

84. Merk bringt ihre letzte Patrone. Kolb ersetzt die ausgepumpte Gudorf.

84. Lisa Kolb Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Lisa Kolb

84. Allie Hess MSV Duisb. Gelbe Karte für Allie Hess (MSV Duisburg)

Es gibt gleich die nächste Verwarnung hinterher. Hess kommt im Mittelfeld zu spät und sieht die Gelbe Karte.

83. Die Gäste schaffen es, das Spiel zu beruhigen und im Mittelfeld zu halten, so gerät man nicht sonderlich in Bedrängnis. Bei Freiburg macht sich langsam aber sicher Verzweiflung breit.

82. Natalie Muth MSV Duisb. Gelbe Karte für Natalie Muth (MSV Duisburg)

Muth hält gegen Steuerwald den den Fuß drauf. Dafür wird sie verwarnt.

80. Die Zebras verteidigen leidenschaftlich, stehen nun fast komplett in der eigenen Hälfte und machen den eigenen Strafraum dicht. Für Freiburg ist es natürlich schwer, da durchzukommen.

78. Aus dem rechten Halbfeld bringt Vobian einen Freistoß in die Mitte, dort herrscht viel Betrieb. Sigurðardóttir kann die Flanke wegköpfen.

75. Freiburg führt zentral einen Freistoß schnell aus, so hat Hoffmann links viel Platz für eine Flanke. Diese findet am Elfmeterpunkt die eingelaufene Punsar, die unter Bedrängnis jedoch einen Meter rechts vorbeiköpft.

74. Ein Freistoß von Vobian aus dem linken Halbfeld springt zu Minge, die aus halbrechter Position abzieht. Dabei trifft sie das Leder nicht richtig, weshalb dieses nur langsam rechts vorbeikullert.

73. Das Spiel ist nun wilder, denn der SCF macht gleich viel nach vorne, will unbedingt den Ausgleich. Schafft der MSV hier und heute endlich den ersten Ligasieg der Saison?

71. Es gibt den nächsten Tausch, dieses Mal sind es wieder die Gastgeberinnen. Axtmann ersetzt Zicai.

71. Alina Axtmann Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Alina Axtmann

71. Cora Zicai Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Cora Zicai

70. Antonia-Johanna Halverkamps MSV Duisb. Gelbe Karte für Antonia-Johanna Halverkamps (MSV Duisburg)

Halverkamps räumt im Mittelfeld Vobian um. Dafür sieht sie die erste Gelbe Karte der Partie.

69. Hoffmann schickt Steuerwald links in den Sechzehner. Aus spitzem Winkel scheitert sie mit ihrem Schuss an Mahmutovic.

68. Duisburg wechselt doppelt. Jerabek und Muth kommen für Freutel und Cin in die Partie.

67. Das ist eine ganz kalte Dusche für den SCF, das Gegentor ist denkbar unglücklich, auch in der Entstehung. Nun bleiben den Gastgeberinnen etwas mehr als 20 Minuten, um das noch zu korrigieren.

65. Taryn Ries MSV Duisb. Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Taryn Ries

Aus dem Nichts geht der MSV in Führung. Von rechts flankt Freutel, die Kugel wird abgefälscht und landet so bei Fürst rechts am Sechzehner. Diese sucht den Abschluss, doch kommt ebenfalls nicht durch. Dadurch kommt Ries am Elfmeterpunkt, wo das Spielgerät hingesprungen ist, ins Spiel und taucht alleine vor Borggräfe auf. Unhaltbar für die Torhüterin schiebt sie dieses links unten ein.

63. Es ist eine wesentlich bessere Vorstellung von den Gastgegeberinnen nun. Duisburg kommt kaum noch konstruktiv hinte heraus, der Druck nimmt zu.

61. Eine flache Hereingabe von Vobian von rechts landet am vorderen Fünfmeterraumeck bei Hoffmann, die es mit der Hacke versucht. Das Leder geht knapp einen Meter links vorbei, dennoch, die beiden eingewechselten Spielerinnen sind gleich voll da.

59. Freiburg wechselt dreifach, das Pokalspiel unter der Woche hat viele Körner gekostet. Kayikci, Karl und Campbell machen Platz für Hoffmann, Punsar und Vobian.

59. Milla Punsar Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Milla Punsar

59. Eileen Campbell Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Eileen Campbell

59. Giovanna Hoffmann Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Giovanna Hoffmann

59. Lisa Karl Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Lisa Karl

59. Selina Vobian Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Selina Vobian

59. Hasret Kayikci Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Hasret Kayikci

58. Das Spiel ist munter aus der Pause gekommen, vor allem die Freiburgerinnen machen nun mehr Tempo. Der Druck auf das MSV-Gehäuse nimmt so zu.

57. Eine Flanke von rechts von Gudorf kommt in der Mitte zu Kayikci, die das Spielgerät unter Bedrängnis aber nicht richtig drücken kann. Die Bogenlampe geht so deutlich rechts vorbei, Sigurðardóttir geht auch noch auf Nummer sicher und hält den Kopf rein.

56. Zum Glück kann es nach einer kurzen Pause für Campbell weitergehen. Sie wird auch gleich links im Sechzehner angespielt, ihr Schussversuch kann jedoch geblockt werden.

54. Im Anschluss an eine Kayikci-Ecke von links bleibt Cmapbell liegen. Die Amerikanerin muss behandelt werden.

52. Aus der zweiten Reihe sucht Halverkamps den Abschluss. Das Geschoss aus 25 Metern zentraler Position ist mal ein guter Versuch, allerdings kommt es zu mittig und so kann Borggräfe sicher zupacken.

51. Nach einer Gudorf-Flanke von rechts kann Sigurðardóttir nicht richtig klären, weshalb etwas Chaos entsteht. Karl traut sich den Abschluss nicht selbst zu und gibt deshalb weiter zu Campbell, die aber abgeblockt wird.

48. Über rechts erläuft Freutel einen langen Ball und sucht dann aus 20 Metern und spitzem Winkel sofort den Abschluss. Der überhastete Schuss geht weit vorbei.

46. Das Spiel läuft wieder. Bei Duisburg ersetzt Ries die etwas unglückliche Prvulović.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Pünktlich ist dann Pause, zwischen dem SC Freiburg und dem MSV Duisburg steht es in einer ereignisarmen Partie 0:0. Zunächst haben die Gastgeberinnen gut reingefunden und vergaben eine Hunderprozentige. Anschließend bauten die Breisgauerinnen jedoch arg ab und enttäuschten. Die Zebras hingegen haben sich reingekämpft und sind inzwischen gut drin, wenngleich sie sich doch große Probleme beim Herausarbeiten von Chancen haben. So ist ein Spiel, das in Durchgang zwei nur besser werden kann, eigentlich auch muss angesichts der Tabellensituation vor allem der Gäste. Bis gleich.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Da ist nochmal eine gute Chance! Ein Einwurf von rechts wird in den Sechzehner geworfen, dort kommt Zicai nicht richtig hin, weshalb Schasching das Spielgerät direkt nehmen kann. Der Versuch aus elf Metern halbrechter Position saust zentral knapp drüber, Mahmutovic wäre aber wohl auch zur Stelle gewesen.

44. Der SFC schnürt den Gegner durch eine lange Ballbesitzphase mal in der eigenen Hälfte ein. Die Flanke von Karl von der rechten Seite kann geklärt werden.

41. In der nahenden Pause müssen beide Mannschaften sich neu sortieren, denn das ist doch eher schwach was derzeit geboten wird. Vor allem die Freiburgerinnen sind arg enttäuschend, wohingegen sich die Gäste immerhin bemühen und nach und nach langsam reinarbeiten.

39. Bei einem schlampigen Ball im Aufbau kann Prvulović dazwischengehen. Im Anschluss ist sie jedoch auf sich alleine gestellt und verliert so das Spielgerät.

37. Aus dem linken Halbfeld bringt Cin einen Freistoß in den Sechzehner. Mit ihrer Flanke bleibt sie jedoch gleich an der ersten Gegenspielerin hängen.

36. Der SCF hat minütlich abgebaut, weshalb wir inzwischen eine sehr ausgeglichene Partie erleben. Bei doch dürftigem Wetter wird den Zuschauern im Stadion doch einiges abverlangt, was die Leidensfähigkeit angeht.

33. Mit etwas Glück erläuft Gudorf einen steilen Ball rechts in den Sechzehner, weil Sigurðardóttir nicht richtig klärt. Anschließend kommt ihr aber Fürst zur Hilfe und bereinigt die Situation.

31. Zum wiederholten Male versucht sich Hess aus großer Distanz, nun aus 30 Metern. Die Kugel geht, wie bisher immer, weit vorbei.

29. Was man immerhin sagen kann, ist, dass der MSV aktiver wird, wenngleich es doch viel Stückwerk ist. Karich grätscht im eigenen Strafraum gut gegen Prvulović und kann klären, ein tolles Tackling.

27. Torchancen sind aktuell Mangelware, die Partie spielt sich größtenteils im Mittelfeld ab. So gibt es aktuell nicht viel zu berichten. Fürst schickt Cin rechts in den Strafraum, doch Borggräfe ist vor ihr an der Kugel und kann klären.

24. Duisburg versucht es immer wieder mit langen Bällen Richtung Hess oder auch Prvulović. Diese können das Spielgerät aber meist nicht festmachen und so wird ein Nachrücken unmöglich.

22. Die Zweikämpfe sind intensiv, das ist das, was man vom MSV erwarten konnte. Insgesamt sind die Gastegberinnen dabei die klar spielbestimmende Mannschaft, denn die Zebras kommen einfach nicht gefährlich in Strafraumnähe.

20. Das war nun mal wieder ein guter Angriff des SCF. Kayikci spielt einen tollen langen Pass aus dem rechten Halbfeld an das linke Fünfmeterraumeck. Dort ist Schasching eingelaufen, traut sich jedoch nicht, das Spielgerät direkt zu nehmen, sondern versucht es zuerst zu stoppen. Das misslingt und so springt kein Abschluss heraus, sonst wäre das eine ganz dicke Möglichkeit gewesen.

17. Die Gastgeberinnen versuchen das Spiel immer wieder breit zu machen, um über die Außen vorstoßen zu können. Zicai holt so über links eine Ecke heraus, die jedoch keine Gefahr bringt.

14. Aus halbrechter Position bringt Kayikci einen Freistoß an den Fünfmeterraum. Aus dem Getümmel heraus gibt es da auch einen Kopfball, dieser hoppelt aber klar links vorbei, ohne das Mahmutovic eingreifen muss.

12. Eine Ecke von der rechten Seite bringt Schasching in die Mitte, dort rutscht die Kugel zunächst durch, kann dann aber von den Gästen geklärt werden. Die Partie ist etwas eingeschlafen nach dem doch schnellen Start.

10. Nun gibt es auch den ersten Torschuss der Gäste, gefährlich ist dieser jedoch nicht. Borggräfe kann den zentralen Versuch aus 25 Metern von Hess locker aufnehmen.

9. Bei einer Ecke von links bekommt Kayikci die Chance für insgesamt drei Flanken. Ein Versuch wird abgeblockt, die anderen beiden kann die MSV-Defensive ohne Probleme klären.

6. Da hat man gleich mal die Probleme der beiden Mannschaften gesehen. Bei Duisburg hat die Zuordnung, vor allem im eigenen Strafraum, gar nicht gestimmt, praktisch alle beteiligten Freiburgerinnen konnten schalten und walten, wie sie wollen. Beim SCF auf der anderen Seite ist es die Chancenverwertung.

4. Das muss die Führung für Freiburg sein! Über rechts zieht Gudorf in den Strafraum und gibt wenige Meter zu Campbell weiter, die umgehend flach an den zweiten Pfosten spielt. Dort ist Zicai überrascht, weshalb das Leder von ihrem Schienbein zu Karl springt. Diese muss das Spielgerät aus sieben Metern halblinker Position eigentlich nur im leeren Tor unterbringen, schießt jedoch unerklärlicherweise neben das Gehäuse. Wahnsinn.

2. Im Mittelfeld hat Zicai etwas Platz und sucht die rechts einstartende Gudorf. Der Ball kommt jedoch in den Rücken und so hat sie keine Chance, das Leder zu erreichen.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Duisburg hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichterin Naemi Breier den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Der Blick auf die Statistik macht dabei nicht zwangsweise Mut, denn den letzten Sieg der Duisburgerinnen gegen Freiburg gab es im Oktober 2018. Die folgenden neun Spiele verloren die Breisgauerinnen dann nicht mehr gegen die Zebras. Es gibt jedoch ein großes Aber, denn einen der zwei Punkte, die der MSV aktuell auf dem Konto hat, holte man im Hinspiel gegen die Freiburgerinnen. Damals glich Halverkamps tief in der Nachspielzeit zum 2:2 aus, vielleicht kann man irgendwie heute daran anknüpfen.

Das gilt auch für den heutigen Gegner, denn die Duisburgerinnen haben nach wie vor als einziges Team bisher keinen Sieg in der Liga erringen können. Mit mageren zwei Punkten ist das rettende Ufer bereits acht Zähler entfernt, wenn man demnach nicht bereits vorzeitig den Gang in Liga zwei antreten möchte, muss so langsam aber sicher ein Dreier her. Der letzte Punktgewinn gelang Anfang November gegen Leipzig, zwar ist Freiburg heute großer Favorit, dennoch kann es für die Zebras nur in eine Richtung gehen, soll der Klassenerhalt noch Realität werden.

Uns steht eine richtungsweisende Partie bevor, denn für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Die Freiburgerinnen belegen mit 15 Zählern aktuell Rang acht der Tabelle, das ist dann doch zu wenig für die Ansprüche im Breisgau. Nur mit einem Dreier kann man an Mannschaften wir Hoffenheim, Bremen oder auch Essen dranbleiben. Zuletzt schied der SCF durch ein 1:2 gegen Frankfurt aus dem Pokal aus, davor verloren die Breisgauerinnen mit 0:4 in der Liga gegen Bayern München. Demnach muss heute dringend die Wende gelingen.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Freiburg nimmt Trainerin Theresa Merk im Vergleich zum letzten Pflichtspiel lediglich eine Veränderung vor. Für Kolb kommt Zicai in die Angriffsreihe. Nuding, Fellhauer, Felde, Bouziane und Fölmli fehlen allesamt unverändert verletzt. Auf der anderen Seite rotiert auch MSV-Coach Thomas Gerstner, allerdings auf vier Positionen. Thomas, Muth, Josten und Ries werden durch Bathmann, Fürst, Cin und Hess ersetzt. Zielinski und Emmerling stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Durch die Wechsel rotieren mit Thomas, Ries und Josten gleich drei Winterneuzugänge auf die Bank. Fürst macht ihre 100. Partie für den MSV.