57. Dreifachwechsel bei den Gästen. Für Bühl, Schüller und Naschenweng kommen Belloumou, Baijings und Damnjanović aufs Feld.

55. Die Bayern machen mit dem vierten Treffer alles klar und werden ihre Tabellenführung weiter ausbauen. Der FC muss aufpassen, dass er hier nicht komplett unter die Räder zu kommen.

52. Georgia Stanway FC Bayern Tooor für Bayern München, 0:4 durch Georgia Stanway

Traumtor von Stanway! Bühl macht halblinks vor dem Strafraum den Ball fest und legt ihn mittig zu Stanway ab. Aus rund 25 Metern hält sie drauf und die Kugel schlägt oben rechts ein. Keine Chance für Hoppe!

49. Schüller und Dallmann wollen versuchen es auf der linken Seite mit einem schnellen Doppelpass. Allerdings bleibt das Leder bei einer Verteidigerin hängen und der FC kommt in Ballbesitz.

46. Die zweite Hälfte läuft! Bei den Bayern verlässt Gwinn den Platz und Hansen betritt das Feld.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der FC Bayern mit 2:0 gegen den 1. FC Köln. Der FC begann mutig und spielte mit Druck nach vorne, doch für die Defensive der Münchnerinnen war der schnelle Start kein Problem. Die Gäste brauchten ein paar Minuten um ins Spiel zu finden, doch nach rund 15 Minuten hatten die Favoritinnen hier alles im Griff. Zwei Standardsituationen reichten den amtierenden Meisterinnen aus um hier die Weichen auf Sieg zu stellen und kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Schüller sogar noch auf 3:0 und entschied damit wohl schon diese Partie.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Lea Schüller FC Bayern Tooor für Bayern München, 0:3 durch Lea Schüller

Die Bayern erhöhen! Stanway wird im linken Halbfeld alleingelassen und kann ungehindert vor den rechten Pfosten flanken. Dort kommt Schüller angerauscht, die den Ball im Rutschen aus kurzer Distanz über die Linie drückt.

45. +1 Kurz vor der Pause drückt der FC nochmal aufs Tor. Wamser kann sich aber Strafraum nicht entscheidend durchsetzen und der FCB kommt wieder in Ballbesitz.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Die Chance zum Anschluss! Beck lässt den Ball zentral vor dem Sechzehner abtropfen und Wilde versucht es aus der Distanz. Ihr Flachschuss wird zur Ecke abgefälscht, die nichts einbringt.

40. Weiterhin spielt sich die Partie hauptsächlich in der Hälfte der Kölnerinnen ab. Die Bayern sind aber nun nicht mehr so griffig wie in der Anfangsphase und gehen nicht jedem Ball hinterher.

37. Der FCB lässt es nun etwas ruhiger angehen und lässt die Kölnerinnen etwas kommen. Das Pressing der Gastgeberinnen funktioniert zwar recht gut, doch die Bayern verteidigen gut und lassen sie nicht durch.

34. Janina Hechler Köln Tooor für Bayern München, 0:2 durch Janina Hechler (Eigentor)

Wieder ein Tor nach Standard! Bühl bringt den Ball vor den Kasten, wo Vogt den Ball per Kopf hoch schlägt. Hoppe will die Kugel mit der Faust klären, trifft aber Hechler im Gesicht und das Leder springt ins eigene Tor.

33. Vogt foult Stanway direkt vor dem Sechzehner. Sehr gute Freistoßposition für die Bayern!

30. Nach rund einer halben Stunde hat der FCB hier alles in der Hand. Der FC kommt kaum aus der eigenen Hälfte raus und die Münchnerinnen legen sich ihre Gegnerinnen zurecht.

27. Die Favoritinnen aus München machen ihre Sache bisher gut und lassen die Kölnerinnen kaum ins Spiel. Der Underdog steht hinten drin und konzentriert sich aufs Verteidigen.

24. Wieder wird es nach einer Ecke gefährlich! Dieses Mal landet der Ball zentral vor dem Fünfer, wo Schüller sich hochschraubt und die Kugel knapp über die Querlatte köpft.

21. Der FCB macht weiter Druck. Wieder kommt Naschenweng über den linken Flügel und spielt die Kugel hoch an den langen Pfosten. Dort kommt aber keine Mitspielerin dran und der FC kommt in Ballbesitz.

18. Linda Dallmann FC Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Linda Dallmann

Und die Ecke sitzt! Der Eckstoß kommt von rechts und landet im rechten Strafraum. Dort leitet Harder die Kugel per Hacke zu Dallmann, die im zweiten Versuch die Keeperin aus kurzer Distanz überwindet.

18. Gwinn flankt von rechts ins Zentrum. Dort kommt Schüller mit dem Kopf an den Ball, doch Hoppe klärt zur Ecke.

16. Immer wieder versucht es der FCB über die linke Seite mit Naschenweng und Bühl. Der FC macht es aber bis jetzt gut und steht sehr engmaschig, sodass die Gäste kaum eine Lücke finden.

13. Nach einer kurzen Druckphase der Gastgeberinnen zu Beginn des Spiels, kontrollieren nun die Bayern mit ihrem Ballbesitz das Spielgeschehen. Ein richtiger Torschuss kam dabei aber noch nicht zu Stande.

10. Naschenweng bekommt den Ball auf der linken Seite und will sich im Zentrum gegen zwei Gegenspielerinnen durchsetzen. Dies gelingt ihr nicht und Köln kommt in Ballbesitz.

7. Der Fc Bayern kommt nun besser ins Spiel und erobert immer mehr Bälle. Richtig brenzlig wurde es für die Kölnerinnen aber noch nicht.

4. Die Gastgeberinnen starten mutig und gehen nach vorne. Bevor Beck in den Strafraum eindringen kann, wird sie von einer Verteidigerin aufgehalten.

1. Rein in die Partie! Der Ball rollt im Franz-Kremer-Stadion!

1. Spielbeginn

Das Hinspiel entschieden die heutigen Gäste für sich. Die Kölnerinnen hielten als Außenseiterinnen über lange Zeit gut mit, doch kurz vor der Halbzeit schoss Pernille Harder das 1:0. In der zweiten Hälfte machte Nationalspielerin Linda Dallmann dann den Deckel drauf und erzielte den zweiten Treffer für die Münchnerinnen.

Der FC Bayern liefert sich an der Spitze der Tabelle ein Rennen mit dem VfL Wolfsburg. Im Moment haben die Bayern mit 30 Punkten einen Zähler als die Wolfsburgerinnen und heute wollen die noch ungeschlagenen Gäste den Vorsprung weiter ausbauen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn von den letzten fünf Partien in der Liga gewannen die Münchnerinnen vier und eine endete unentschieden. Auch die Bilanz spricht für den amtierenden Meister. Elfmal begegneten sich die Kölnerinnen und der FCB bereits und jedes Mal gewann der FC Bayern.

Ein besonderes Duell wird die heutige Partie für Laura Donhauser, die im Sommer 2021 vom FC Bayern München zum 1. FC Köln wechselte. „Bayern hat einen sehr starken Kader mit Weltklasse-Spielerinnen. Sie sind leider in der Champions League ausgeschieden, haben aber eine gute Reaktion gezeigt und sind gut in die Rückrunde gestartet. Spiele, in denen wir Außenseiter sind, liegen uns eigentlich ganz gut. Da erinnere ich mich an die Partie in München und gegen Wolfsburg“, so die 22-Jährige.

Der 1. FC Köln befindet sich im Abstiegskampf und kämpft in dieser Spielzeit um den Verbleib in der ersten Liga. Mit zehn Punkten stehen die Kölnerinnen auf dem neunten Rang und haben lediglich zwei Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Auch die Formkurve ging in den letzten Wochen stets nach unten. Von den vergangenen fünf Spielen in der Bundesliga verloren die Rheinländerinnen vier und einmal spielten sie remis.