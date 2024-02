31. Sarai Linder schickt Stürmerin Jill Janssens mit einem sehenswerten Steilpass auf der rechten Seite an die Grundlinie. Die Gefahr versandet im Anschluss zwar, doch trotzdem gilt es festzuhalten, dass die Außenverteidigerin der Gäste ein starkes Spiel macht.

28. In den letzten Minuten hat der Druck der Hoffenheimerinnen wieder ein wenig nachgelassen. Die Gäste lassen sich aktuell auch wieder etwas mehr in die eigene Hälfte fallen und lockt die Zebras dadurch aus der eigenen Deckung.

25. Den Hausherrinnen fehlt es momentan an entsprechender Entlastung. Das Team von Thomas Gerstner rennt aktuell fast nur hinterher und kommt kaum zu eigenen Ballbesitzphasen. Sollte das so weitergehen, können das noch verdammt lange zwanzig Minuten bis zum Pausenpfiff werden.

22. Hoffenheim bleibt weiterhin dran und macht aktuell den Eindruck, direkt den nächsten Treffer nachlegen zu wollen. Die TSG setzt sich momentan in der gegnerischen Hälfte fest und lässt den Zebras kaum Luft zum Atmen. Auf Seiten der Zebras ist die defensive Stabilität in dieser Phase besonders wichtig.

19. Gia Corley Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Gia Corley

Und so schnell ist es passiert - die TSG geht in Führung! Nach einer tollen Kombination wird Sarai Linder auf der rechten Seite freigespielt und hat viel Zeit für die Flanke. Die Hereingabe der Außenverteidigerin segelt maßgeschneidert an den Fünfmeterraum. Dort ist Gia Corley den Schritt schneller als Ingibjörg Sigurðardóttir und befördert den Ball per Direktabnahme mit der rechten Innenseite aus kurzer Distanz in die untere linke Ecke - Ena Mahmutovic ist ohne Chance.

19. Trotzdem haben die Gäste aus Hoffenheim in dieser Anfangsphase natürlich deutlich mehr Spielanteile. Das Team von Stephan Lerch hat circa 70% Ballbesitz und kontrolliert das Geschehen. Trotzdem fehlt es auf Seiten der Kraichgauerinnen bislang noch an den großen Tormöglichkeiten. Allerdings ist in dieser Partie ja auch noch ein ganzes Stück zu gehen.

16. Gia Corley kann sich gegen gleich zwei Gegenspielerinnen durchsetzen und zieht kurz vor dem Strafraum in zentraler Position mit ihrem starken rechten Fuß ab. Der Ball segelt allerdings etwa einen Meter über den rechten Giebel hinweg - kein schlechter Versuch.

15. Die Anfangsviertelstunde haben die Gastgeberinnen mittlerweile unbeschadet überstanden. Bislang kann Thomas Gerstner zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft sein. Die Zebras haben Stand jetzt wenig zugelassen und wagen auch selbst immer wieder Vorstöße ins gegnerische letzte Drittel.

12. Aber auch die Zebras wollen mitspielen! Die TSG bekommt eine Hereingabe von Außenverteidigerin Flach von der linken Seite nicht vernünftig geklärt. Aus kurzer Distanz in halbrechter Position im Strafrum kommt die offensichtlich überraschte Prvulović an die Kugel, kann den Abschluss aber nicht gefährlich aufs Tor bringen. Das Spielgerät kullert geradewegs in die Arme von Gäste-Keeperin Tufeković.

9. Die erste Torchance der Partie gehört den Hoffenheimerinnen! Nach einem schnellen Gegenstoß steckt Gia Corley wunderbar in die Sturmspitze durch. Dort erläuft Mara Alber die Kugel, verzögert kurz und sucht aus halblinker Position im Strafraum den Abschluss. Die Angreiferin scheitert mit ihrem Linksschuss allerdings am Außennetz.

8. Bei den Gästen läuft in den Anfangsminuten viel über die Außenbahnen. Gerade die Außenverteidigerinnen Kaut und Linder schalten sich immer wieder mit nach vorne ein und kommen ins letzte Drittel. Einzig und allein die Flankengenauigkeit lässt bislang noch zu wünschen übrig.

5. Zu diesem Zeitpunkt lag der MSV im letzten Spiel, ob man es glaubt oder nicht, schon mit 0:2 gegen den 1.FC Nürnberg zurück. Auch wenn die Kraichgauerinnen hier von Beginn an das Zepter in die Hand nehmen, verpennen die Zebras den heutigen Start offenbar nicht.

2. Nach nichtmal zwei Minuten gibt es schon die erste Ecke für die Gäste. Lisas Kaut bringt die Kugel mit Zug von der rechten Seite an den kurzen Pfosten. Allerdings ist die Defensive der Zebras auf dem Posten und kann die Situation bereinigen.

1. Der Ball rollt! Die Zuschauer in der Schauinsland-Reisen-Arena freuen sich auf die Partie zwischen dem MSV Duisburg und der TSG Hoffenheim.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichterin Christine Wiegelt. An den Seitenlinien wird sie von Jennifer Schubert und Jennifer Mangold assistiert.

Die TSG Hoffenheim tritt heute ebenfalls in einem 4-2-3-1-System an. Im Vergleich zur knappen Niederlage bei den Bayern vergangene Woche nimmt Trainer Stephan Lerch zwei personelle Änderungen vor. Im Mittelfeld ist Franziska Harsch heute nicht mit von der Partie und wird von Gia Corley ersetzt. In der Sturmspitze steht Nicole Billa ebenfalls nicht im Kader. Jill Janssens wird die Angreiferin ersetzen. Sechs Punkte trennen die Kraichgauerinnen aktuell von den internationalen Plätzen. Wenn heute alles nach Plan läuft, dann sind es nur noch drei...

Die Gastgeberinnen werden heute erneut in einem 4-2-3-1-System erwartet. Trainer Thomas Gerstner verzichtet weitestgehend auf personelle Veränderungen und wechselt im Vergleich zur knappen Niederlage gegen die Konkurrenz aus Nürnberg nur auf einer Position. Mittelfeldakteurin Vanessa Fürst muss sich heute zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen, für sie rückt Natalie Muth in die Startaufstellung. Die Zebras brauchen dringend eine Reaktion, wenn sie nicht alsbald den Gang in die zweite Liga antreten möchten. Gegen einen Gegner wie Hoffenheim spricht zwar eher wenig für die Gastgeberinnen, doch die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Langsam aber sicher wird es düster im Tabellenkeller. Der MSV Duisburg steht nach elf Spieltagen ohne Sieg mit mickrigen zwei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz und ist mittlerweile schon ganze Sechs Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Mit fünf Ligapleiten in Serie im Gepäck bekommen es die heutigen Gastgeberinnen nun auch noch mit dem Schreckgespenst aus der Hinrunde zu tun. Die TSG Hoffenheim überrollte den MSV nämlich am ersten Spieltag regelrecht und deklassierte die Zebras mit 9:0! Auch wenn die Kraichgauerinnen, die aktuell auf Platz vier der Tabelle rangieren, drei der letzten vier Ligapartien verloren haben, gehen sie als klarer Favorit in dieses Spiel. Ein ähnliches Torfestival wie im vergangenen September erwartet TSG-Coach Stephan Lerch vielleicht nicht, dennoch sind drei Punkte beim Kellerkind aus dem Ruhrpott fest eingeplant.