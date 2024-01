45. +3 Halbzeitfazit:

67 Prozent Ballbesitz, 7:1 Schüsse und 6:2 Ecken sprechen eine deutliche Sprache und zeigen die Dominanz der Wölfinnen. Und trotzdem ist der Spielstand hier weiterhin 0:0. Denn einerseits schmeißen die Esseninnen sich komplett rein und andererseits sind die Gäste nicht zwingend genug. Die größte Chance neben dem Freistoß recht früh in der Partie war der Schuss von Popp in der Nachspielzeit. In neun von zehn Fällen schießt die Nationalspielerin da wohl das 0:1. Hier allerdings eben nicht und so ist Essen weiterhin im Spiel, obwohl sie überwiegend mit dem Verteidigen beschäftigt sind. Es darf erwartet werden, dass die Niedersachsinnen in der zweiten Halbzeit noch weiter aufdrehen und da werden die Gastgeberinnen gegenhalten müssen!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Die Schiedsrichterin entscheidet bei einem Zweikampf an der Eckfahne auf Abstoß. Das ist bitter für die SGS, denn das hätte wohl Ecke sein müssen.

45. +2 Popp mit der Großchance! Von außen wird sie am Strafraum in Szene gesetzt, windet sich um Ostermeier und visiert die lange Ecke an. Ihr Flachschuss geht dann doch ein Stück daneben, aber da war von einer Stürmerin mit ihrer Qualität deutlich mehr drin.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Die Essenerinnen werfen sich in alles, was Richtung Strafraum fliegt. Und das klappt bisher außerordentlich gut. Seien es geblockte Schüsse oder geklärte Bälle, Wolfsburg tut sich schwer, in den Strafraum zu kommen.

41. Auch die Ecke führt nicht zum Erfolg. Sie wird zwar stramm in Richtung Tor gezogen, aber Winkler faustet den Ball sicher weg.

40. Lynn Wilms wird von Vivien Endemann an das rechte Fünfereck geschickt, doch ihr Schuss kann zur Ecke abgewehrt werden. Bringt diese etwas ein?

39. Über Außen kommen die Wölfinnen durch, aber dann kann das Anspiel im Sechzehner von der nach hinten arbeitenden Kowalski geklärt werden. Die Fans auf der Tribüne machen währenddessen lautstark mit und pushen jeweils ihr Team.

37. Wolfsburg hat natürlich enorme Kontrolle und schafft es trotz des schlechten Rasens, ihr gewohnt ballsicheres Spiel aufzuziehen. Trotzdem fehlt der Treffer, denn Ballbesitz und Kontrolle alleine gewinnt keine Spiele und sonderlich zwingend wurde es noch zu selten. Die Essenerinnen sind diesen Rasen gewohnt, vielleicht ermöglicht ihnen das den Lucky Punch.

34. Der Rasen ist wirklich in einem bemerkenswert schlechten Zustand. Angesichts dessen ist es schon sehr beachtlich wie gut der Ball durch die Reihen der Wölfinnen läuft.

32. Nein, macht sie nicht. Aber die Essenerinnen bleiben in Ballbesitz und fangen sich somit immerhin keinen Konter.

31. Auf der Gegenseite steht Kowalski wieder am Eckfähnchen. Macht sie es diesmal besser als just zuvor?

30. Innerhalb von knapp zwei Minuten kommen die Wolfsburgerinnen zu ebenso vielen Eckbällen. Torgefahr konnten sie mit keiner von beiden heraufbeschwören.

27. Natasha Kowalski nimmt sich derweil der Ausführung eines Eckballs von links an, die Murmel bleibt dann aber an der erstbesten Abwehrspielerin hängen. Das kann sie besser, Essens Nummer 10!

25. Von der SGS kam in den letzten Minuten wenig, die Heimmannschaft fokussiert sich auf die Abwehrarbeit. Das machen sie aber sehr aufmerksam!

21. Aus aussichtsreicher Position versucht es Lattwein, scheitert aber an einer gut reagierenden Torhüterin Winkler.

18. So richtig dürfte das Geschehen auf holprigen Geläuf in der Essener Arena niemanden vom Hocker hauen. Die Wolfsburgerinnen sind überwiegend in Ballbesitz, wissen aus der Überlegenheit bislang aber wenig Profit zu schlagen.

11. In höchster Not weiß Meißner gegen Huth zu klären. Pajor hätte ansonsten wohl von einem Querpass ihrer Teamkollegin profitieren können.

8. Aber auch die Underdogs aus dem Ruhrpott verstecken sich keineswegs. Natasha Kowalski setzt die erste Duftmarke, ihr Schuss wird aber abgeblockt.

4. Die Gastmannschaft aus Niedersachsen lauert auf die Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Die erste nennenswerte Torannäherung lässt aber noch auf sich warten.

1. Spielbeginn