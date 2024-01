45. +1 Halbzeitfazit

Mit dem 1:0 geht es zur Halbzeit in die Kabinen. Die Eintracht führt mittlerweile hochverdient und arbeitet aktiv am zweiten Treffer. Der 1. FC Köln schaffte es im ersten Durchgang kaum in die Hälfte der Gastgeber und wirkte über weite Strecken beinahe ideenlos. Die linke offensive Seite der Frankfurterinnen bekamen die Gäste in den ganzen 45 Minuten kaum in den Griff, was unter anderem den Gegentreffer durch Ilayda Acikgöz mit sich brachte. In Durchgang zwei werden sich die Spielerinnen aus der Domstadt mächtig steigern müssen, um hier noch ein Wort mitsprechen zu können. Der Lichtblick für die Gäste ist, dass die beiden Teams nur ein Treffer trennt.

45. Ende 1. Halbzeit

44. Die Kölnerinnen schaffen es auch kurz vor der Pause nicht ihr Spiel in der gegnerischen Hälfte aufzuziehen. Nach zwei oder drei Pässen wird sofort mit langen Bällen gearbeitet, die ein bisher völlig erfolgloses Mittel sind.

41. Nach einem Foul von Manjou Wilde an Ilayda Acikgöz gibt es den nächsten Freistoß für die Eintracht aus gefährlicher Position. Aus guten 28 Metern probiert es die umtriebige Hanshaw mit dem linken Fuß direkt. Die Distanz ist für ihren Versuch allerdings zu hoch und der Abschluss fliegt ungefährlich aufs Tordach.

38. Köln traut sich nun auch mal in die gegnerische Hälfte und kommt nach einem Eckball zum ersten Torschuss. Nach dem ersten Klärungsversuch der Frankfurter, kommt aber lediglich ein viel zu druckloser Schuss aus 25 Metern zustande, der sicher in den Armen von Johannes landet.

35. Ein Freistoß von der rechten Seite wird wieder gefährlich. Der Ball rutscht bis auf die linke Seite durch, wo Lara Prašnikar sich im Strafraum das Leder schnappt und bis an die Grundlinie durchdringt. Ihre Flanke mit links fliegt im Zentrum in Richtung von Laura Freigang, die den Ball per Kopf aus 8 Metern am langen Eck vorbei setzt.

32. Köln findet seit dem Gegentreffer gar nicht mehr statt. Frankfurt kontrolliert dieses Spiel und zwingt den Gegner früh zu Fehlpässen und hält das Spielgerät nun auch für längere Phasen in den eigenen Reihen.

29. Auf der Linie geklärt vom 1. FC Köln! Nach einer Ecke faustet Keeperin Hoppe den Ball ins Zentrum, wo Doorsoun aus 14 Metern abschließen kann. Ihr Halbvolley wird von der eigenen Mitspielerin Anyomi abgefälscht, sodass der Ball mächtig an Geschwindigkeit einbüßt. Im letzten Moment ist es Dóra Zeller, die den Ball von der Linie grätscht und die Situation klären kann.

26. Den Gästen fällt es sichtbar schwer, die linke Seite in den Griff zu bekommen. Hanshaw, Dunst und Prašnikar sorgen für viel Unruhe und drängen jetzt aktiv auf den zweiten Treffer.

23. Ilayda Acikgöz E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Ilayda Acikgöz

Was für eine Geschichte! Die Startelfdebütantin Ilayda Acikgöz trifft zur Führung und das ist verdient. Erneut ist es eine von der linken Seite, die in den eigentlich schlecht besetzten Rückraum fliegt. Dort taucht allerdings Acikgöz auf, die den Ball in der Gegenbewegung aus der Drehung an den linken Innenpfosten und von dort ins Tor setzt. Ein strammer Linksschuss, bei dem Torhüterin Hoppe völlig machtlos ist.

21. Die Abwehrreihe der Adlerträger scheint ebenfalls sehr sicher zu stehen. Das Leder wird in hoher Frequenz durch die Reihen zirkuliert. Oftmals wird allerdings zu hektisch der lange Ball probiert.

18. Viel geht auf Seiten der Heimmannschafft über Barbara Dunst, die es vermehrt und schnörkellos mit Flanken in den Strafraum in Richtung Nicole Anyomi probiert. Die Kölner Abwehr hat diese Flanken allerdings vorerst im Griff.

15. Zwischen beiden Strafräumen spielt sich in der Anfangsviertelstunde ein Großteil der Begegnung ab. Frankfurt wird langsam mutiger und setzt sich erstmals ein wenig in der gegnerischen Hälfte fest, bevor ein langer Ball auf Anyomi ins Toraus fliegt. Der Ballbesitz also wieder beim "Effzeh".

12. Die Eintracht ist in der Frühphase der Partie die bessere Mannschaft, allerdings kommen auch die Gäste langsam aber sicher besser in die Partie. Lange Ballbesitzphasen in der gegnerischen Hälfte bleiben bis hierhin aber aus.

9. Die Riesenchance zur Führung für die Eintracht! Barbara Dunst bricht über die linke Seite durch und wird steil geschickt. Im Eins-gegen-Eins setzt sie sich mit einem sehenswerten Hackentrick durch und bringt die Flanke punktgenau auf den Kopf von Nicole Anyomi. Ihr Kopfball aus 5 Metern am kurzen Pfosten fliegt nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Glück für den 1. FC Köln.

6. Viele lange Bälle bestimmen diese Anfangsphase. Sowohl Vendelbo als auch Doorsoun auf der Gegenseite probieren ihre Stürmerinnen mit Flugbällen in den Lauf einzusetzen. Bislang sind die Versuche allerdings erfolglos.

3. Die ersten Minuten gehören klar den Gastgebern. Mit temporeichem Kombinationsspiel gelangt die Eintracht schon früh in der Partie immer wieder in Richtung des Kölner Gehäuses. Die Gäste müssen zusehen, dass sie hier schnell Fuß fassen können.

1. Spielbeginn Der Ball rollt! Köln stößt an und spielt in himmeblau gegen gewohnt rot-schwarz gekleidete Frakfurterinnen.

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichterin Davina Lutz. An den Seitenlinien assistieren ihr Jana Oberländer und Jessica Bergmann.

Niko Arnautis verändert die Frankfurter Startelf auf drei Positionen im Vergleich zum letzten Spieltag. Für Dilara Acikgöz, Pawollek und Martinez starten Hanshaw, Anyomi und Ilayda Acikgöz. Mit drei Punkten heute könnte die Eintracht Platz drei festigen und wieder bis auf vier Zähler an den aktuellen Tabellenführer aus München herankommen.

Die Gäste aus Köln rotieren an gleich vier Stellen im Vergleich zur Heimniederlage gegen Essen. Für Vendelbo, Achcińska, Vogt und Wiankowska rücken Bienz, Agrež, Degen und Wilde in die Startformation. Das Team von Trainer Daniel Weber könnte einen Erfolg heute dringend gebrauchen, um den Abstand auf die "Rote Zone" auf sieben Zähler zu vergrößern.

Die Damen der Frankfurter Eintracht empfangen die Damen des 1. FC Köln am 11. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Die Eintracht steht mit 20 Zählern auf Rang drei und ist in der heutigen Begegnung der klare Favorit. Der FC aus der Domstadt belegt mit 10 Punkten den neunten Platz und muss aufpassen, dass das 5-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge nicht langsam zu schmilzen beginnt. Am vergangenen Spieltag unterlagen die Kölnerinnen mit 0:1 gegen Essen, während Frankfurt souverän mit 4:0 in Freiburg gewinnen konnte.