90. +5 Fazit:

Die SGS Essen gewinnt das letzte Spiel im Kalenderjahr 2023 mit 1:0 beim 1. FC Köln und klettert damit vorübergehend auf Platz drei der Tabelle. Den Effzeh-Frauen gehörten nur die Anfangsminuten, ehe nach ausgeglichener Phase die Gäste aus dem Ruhrgebiet das Heft in die Hand nahmen. Nach Fehler von Vendelbo und starker Vorarbeit von Maier erzielte noch im ersten Durchgang Ostermeier das goldene Tor des Tages, von dem sich die Kölnerinnen gefühlt nicht mehr erholten. Erst in der Schlussviertelstunde konnten die Domstädterinnen, die Glück hatten, dass die SGS mit den Chancen aufs 2:0 etwas zu fahrlässig umging, den Druck noch einmal ansatzweise erhöhen. Die richtig dicke Chance auf den Ausgleich gab es jedoch nicht, wodurch der Essener Auswärtssieg voll und ganz verdient ist.

90. +5 Spielende

90. +3 Sharon Beck Köln Gelbe Karte für Sharon Beck (1. FC Köln)

Beck unterzieht das Trikot von Osermeier nach Ballverlust im Zentrum dem Reißtest. Klares taktisches Foul - klare Gelbe Karte.

90. +2 Anja Pfluger rückt nach, bekommt die Kugel und zieht aus 21 Metern mit links ab. Jedoch fehlt auch diesem Abschluss die Präzision. Der zentrale und halbhohe Schuss rauscht direkt in die Arme von Paula Hoppe, die sicher zupackt.

90. +1 Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Vier Minuten gibt es jetzt noch on top. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet halten die Effzeh-Frauen im Moment aber sehr effektiv vom eigenen Tor fern.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89. Kowalski stößt nahe der Grundlinie mit dem Ball am Fuß ins Zentrum durch und zieht gegen Hechler das Foul. Das nimmt weitere Zeit von der Uhr.

86. Die knappe 1:0-Führung bleibt aber weiterhin tückisch. Natalia Padilla-Bidas kommt erneut zum Abschluss, trifft die Kugel aus 13 Metern aber nicht perfekt. Der Aufsetzer kommt genau auf Sophia Winkler, die keine Mühe hat, den Ball festzumachen.

86. Die letzten fünf Minuten brechen an. Obwohl die Effzeh-Frauen inzwischen mutiger agieren, hat die SGS unterm Strich weiterhin alles unter Kontrolle.

83. Annalena Rieke hat nach einem weiteren Kölner Doppelwechsel viel Platz und hält aus 22 Metern einfach mal drauf. Der satte Rechtsschuss rauscht jedoch knapp über die Querlatte hinweg. Abstoß Köln.

83. Lena Uebach Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Lena Uebach

83. Dóra Zeller Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Dóra Zeller

82. Manjou Wilde Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Manjou Wilde

82. Carlotta Imping Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Carlotta Imping

82. Wiankowska holt einen weiteren Eckstoß heraus, der dann schwach von der SGS verteidigt wird. Beck kann aus zwölf Metern abschließen, verfehlt das linke obere Eck aber um eine Haaresbreite.

79. Ostermeier holt bei Vorstoß über rechts eine Ecke heraus. Kowalski findet im Zentrum aber keine Abnehmerin und Berentzen, zu der die Kugel irgendwie durchrutscht, bleibt dann an Zeller hängen und weiß sich nur noch mit einem Offensivfoul zu behelfen.

76. Köln ist inzwischen All-In, wodurch Essen mehr Räume hat. Natasha Kowalski kann eben jenen Platz nun auch für einen Abschluss nutzen, aber der Rechtsschuss aus 14 Metern halblinker Position kommt nicht scharf genug aufs lange Eck, sondern ist zu zentral. Paula Hoppe begräbt den Flachschuss sicher unter sich.

75. Jetzt muss erstmals auch SGS-Rückhalt Sophia Winkler eingreifen! Natalia Padilla-Bidas hat am gegnerischen Strafraum viel Platz und zieht aus 17 Metern wuchtig ab. Der Abschluss ist zwar eine Spur zu zentral, aber von der Höhe her perfekt. Sophia Winkler fährt den Arm aus und lenkt das Geschoss über die Querlatte hinweg. Die anschließende Ecke bringt nichts weiter ein.

74. Högner wechselt erneut und bringt Pfluger für Piljic. Eine gute Viertelstunde trennt die Spielerinnen aus dem Ruhrgebiet noch vom Auswärtssieg.

72. Jetzt kommt es endlich mal zu einem sehenswerten Abschluss der Effzeh-Frauen! Wiankowska tankt sich auf dem rechten Flügel nach vorne und legt dann für die freie Imping ab, die vom rechten Strafraumeck aus Zeller am zweiten Pfosten findet. Deren Direktabnahme verfehlt den Winkel nur um eine Haaresbreite.

70. Die Kölnerinnen werden jetzt mal ansatzweise aktiver, lassen aber im Spiel nach vorne den Zug zum Tor vermissen. Immer wieder sind auch unnötige Ballverluste und Fehlpässe dabei, durch die sich Räume für die SGS zum Kontern ergeben. Ramona Maier versenkt bei einem solchen Gegenstoß die Kugel auch mit einem wuchtigen Rechtsschuss im Eck, aber an der Seitenlinie geht die Fahne hoch: Abseits. Der Treffer zählt nicht.

67. Jetzt wechselt auch Gästetrainer Högner erstmals. Berentzen übernimmt positionsgetreu für Purtscheller.

64. Doppelwechsel beim 1. FC Köln: Mit Meßmer und Cordes für Achcińska und Vogt wird es jetzt nominell etwas offensiver. Kein Wunder, denn bislang kommt im Spiel nach vorne herzlich wenig von den Effzeh-Frauen.

64. Lotta Cordes Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Lotta Cordes

64. Laura Vogt Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Laura Vogt

64. Meike Meßmer Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Meike Meßmer

64. Adriana Achcińska Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Adriana Achcińska

63. Von den vereinzelten Essener Abschlüssen mal abgesehen, ist es im zweiten Durchgang ein ziemlich zähes Spiel. Das Geschehen auf dem Rasen plätschert überwiegend ereignisarm vor sich hin. Das kann höchstens im Sinn der Essenerinnen sein, die die Führung sicher verwalten und sowohl vorne als auch hinten in nahezu jedem Zweikampf durchsetzungsfähiger auftreten.

60. Die Effzeh-Frauen bekommen einen Eckball zugesprochen, der eigentlich keiner hätte sein dürfen, da eine Kölnerin zuletzt am Ball war. Wirklich gefährlich wird es aber auch nach einem ruhenden Ball nicht. Das ist unterm Strich einfach viel zu wenig von den Gastgeberinnen.

58. Laura Vogt Köln Gelbe Karte für Laura Vogt (1. FC Köln)

Piljic tankt sich auf dem rechten Flügel nach vorne und wird von Vogt von hinten an der Schulter festgehalten. Das bringt ihr eine Gelbe Karte mit Folgen ein: Vogt wird nach der fünften Gelben Karte in Frankfurt gesperrt fehlen.

57. Immer mal wieder nimmt die SGS das Tempo raus, nur um es dann wieder anzuziehen. Die Kölnerinnen haben weiterhin einen extrem schweren Stadn und kommen partout nicht aus der Passivität heraus, da sie mit der Defensivarbeit alle Hände voll zu tun haben.

54. Latte für Essen! Eine Kowalski-Ecke rutscht zu Maier durch, die aus 14 Metern halblinker Position saftig mit rechts aufs rechte obere Eck abzieht. Hoppe lenkt das Leder mit einem starken Reflex gerade noch an die Latte. Tolle Aktion von beiden Spielerinnen!

52. Bei den Effzeh-Frauen häufen sich die Fehlpässe im Aufbauspiel. Der SGS fehlt aber der Zug zum Tor, um daraus Profit zu schlagen. Nach schlampigem Rückpass von Vendelbo ist immerhin die junge Hoppe voll auf der Höhe und klärt mit einer resoluten Grätsche vor den heranstürmenden Gegnerinnen.

49. Viel verändert hat sich mit dem Seitenwechsel nicht. Essen ist immer noch das aktivere, Köln weiterhin das passivere Team. Daniel Weber schickt seine Bank kollektiv zum Warmmachen.

46. Die Teams sind zurück auf dem Feld. Weitere Wechsel gibt es noch keine. Weiter geht's.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Die SGS Essen führt zur Pause mit 1:0 beim 1. FC Köln. Zunächst kamen zwar die Effzeh-Frauen besser ins Spiel. Nach druckvollen sieben Minuten wurden dann jedoch die Gäste aus dem Ruhrgebiet zunehmend stärker. Eine Weile lang war die über weite Strecken sehr ruhige Partie dann ausgeglichen, ehe die Essenerinnen auch wegen eines beherzten Nachsetzens von Maier an der gegnerischen Grundlinie zur nicht unverdienten 1:0-Führung durch Ostermeier kamen (27.). Die Domstädterinnen hatten hierauf bis zum Schluss keine Antwort parat und blieben sehr passiv. Essen überstürzte nichts, geriet jedoch auch nur selten in die Bredouille, weil Köln nicht entscheidend ins Pressing und in die Zweikämpfe ging. Somit geht die SGS-Führung absolut in Ordnung.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Zwar bringt die Essener Ecke nichts weiter ein. Die SGS beißt sich dennoch weiterhin im Kölner Drittel fest. Die Hälfte der zweiminütigen Nachspielzeit ist gleich um.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Doppelchance für Essen! Jetzt schwärmen die Gäste aus dem Ruhrgebiet noch einmal aus! Erst ist Hoppe aus spitzem Winkel gerade noch per Fußabwehr gegen Piljic zur Stelle, ehe sie dann auch den Nachschuss aus der zweiten Reihe von Piljic mit einer starken Flugeinlage über die Latte lenkt.

44. Hoppla! Bei einer verunglückten Essener Flanke steht die junge Pal-Vertreterin Paula Hoppe eigentlich goldrichtig, lässt die Kugel dann aber fallen. Ehe es aber gefährlich wird, ist die 17-Jährige dann auch direkt am Boden und begräbt den Ball sicher unter sich.

41. Köln bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß und Martyna Wiankowska gibt aus gut 30 Metern einen komischen Hybrid aus Torschuss und Flanke gen zweiter Pfosten ab. Der verunglückte Ball segelt ins Toraus. Das steht exemplarisch ganz gut dafür, wie wenig den Effzeh-Frauen seit inzwischen gut 30 Minuten noch gelingt.

40. Daniel Weber vollzieht noch vor der Pause den ersten Wechsel. Marleen Schimmer ist wohl angeschlagen, obwohl unklar ist, wieso, da es keinen offensichtlichen Zweikampf oder dergleichen gab. Jedenfalls übernimmt nun Natalia Padilla-Bidas.

40. Marleen Schimmer Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Marleen Schimmer

37. Essen gibt nicht nur den Ton an in diesem NRW-Duell, sondern diktiert auch das Tempo. Immer wieder kommt es aber auch zu kleinen Auszeiten und ruhigen Phasen. Der SGS soll es angesichts der 1:0-Führung im Rücken recht sein. Die Domstädterinnen bleiben weiterhin passiv.

34. Freistoß für die Gäste aus dem Ruhrgebiet. Aus 18 Metern zentraler Position nimmt Natasha Kowalski Anlauf, trifft jedoch nur die in der Mauer nach oben springende Sharon Beck im Gesicht, die daraufhin kurz behandelt werden muss, aber weitermachen kann.

32. Die SGS hat im Moment wirklich alles im Griff. Die Effzeh-Frauen hingegen haben den Faden vollständig verloren und haben Mühe damit, den Laden defensiv am Laufen zu halten.

29. Die Spielerinnen aus der Domstadt finden keinen Weg aus der Passivität heraus und müssen höllisch aufpassen, sich nicht direkt das zweite Gegentor zu fangen. Natasha Kowalski lässt im Dribbling zwei Gegenspielerinnen aussteigen, spielt dann aber eine zu unpräzise Flanke, die abgefangen werden kann.

27. Lena Ostermeier SGS Essen Tooor für SGS Essen, 0:1 durch Lena Ostermeier

Die Kölnerinnen werden zunehmend passiv und fangen sich jetzt das Gegentor zum 0:1. Sofie Vendelbo will einen hohen Ball ins Toraus abschirmen, aber Ramona Maier setzt aggressiv nach und nimmt der gegnerischen Verteidigerin noch vor der Grundlinie die Kugel ab. Sie hat anschließend viel Platz und das Auge für die im Rückraum lauernde Lena Ostermeier. Das flache Zuspiel kommt und die Angreiferin vollstreckt aus zwölf Metern mit einem gezielten Linksschuss im rechten Eck. Da ist nichts zu halten für Paula Hoppe.

24. Annalena Rieke probiert es mal aus der zweiten Reihe, trifft beim Rechtsschuss aus 18 Metern den Ball jedoch nicht richtig, der sehr drucklos und dankbar aufs Tor von Paula Hoppe kommt, die den leichten Aufsetzer sicher aufnimmt.

22. Die Gastgeberinnen lassen sich jetzt ein Stück weit zurückfallen und überlassen den Essenerinnen zunehmend das Feld. Die SGS agiert jedoch sehr zögerlich im Spiel nach vorne und will offenkundig nicht ins offene Messer laufen. Dadurch nimmt sich das Match im Moment eine kleine Auszeit. Viel passiert gerade nicht.

19. Essen kann umschalten und Laureta Elmazi, die aus der eigenen Hälfte heraus startet, ist partout nicht zu stoppen. Kurz vor dem gegnerischen Strafraum macht sie es dann kurzerhand auch selbst. Ihr strammer Rechtsschuss kommt jedoch zu zentral aufs Tor. Paula Hoppe lässt das Pfund einmal abtropfen und packt dann beherzt zu. Keine Gefahr.

17. Anna Gerhardt hat auf dem linken Flügel mal Platz, aber ihre flache Hereingabe ist viel zu fahrig und landet im Abwehrpult der SGS. Überhaupt mangelt es den letzten Bällen auf beiden Seiten noch an Präzision.

14. Natasha Kowalski startet in die Schnittstelle, aber das hohe Zuspiel ist eine Spur zu steil. Zwar erreicht die Essenerin die Kugel gerade noch vor der Grundlinie, kann sie jedoch nicht mehr im Spiel halten. Es gibt Abstoß für die Effzeh-Frauen.

11. Zehn Minuten sind rum und nach starkem Beginn der Kölnerinnen sind nun auch die Essenerinnen im Spiel angekommen, das im Moment völlig auf Augenhöhe ist.

8. Jetzt gibt es auch die ersten Lebenszeichen der Gäste aus dem Ruhrgebiet. Nachdem eine Flanke von rechts zunächst noch geblockt wird, kommt der Nachschuss aus ca. 25 Metern jedoch direkt auf die 17-jährige Paula Hoppe, die heute die verletzte Jasmin Pal im Tor vertritt und den Ball sicher fängt.

6. Sharon Beck geht mal ins Dribbling und lässt zwei Gegenspielerinnen aussteigen. Ihre Hereingabe wird dann aber zur Ecke geblockt, bei dem Dóra Zeller mit dem Rücken zum Tor abschließen muss. Der hohe und drucklose Ball ist kein Problem für Sophia Winkler, die sicher zupackt.

4. Die Kölnerinnen kommen richtig gut aus den Startlöchern und schnüren die SGS tief im eigenen Drittel ein. Insbesondere Laura Pucks hat bislang einen schweren Stand gegen Carlotta Imping, die ihrer Gegnerin schon zwei Mal mit giftigem Pressing das Leder abnimmt. Jedoch ohne Folgen, da stets eine weitere Essenerin zur Absicherung zur Stelle ist.

1. Der Ball rollt im Franz-Kremer-Stadion. Die Kölnerinnen treten in weißen Trikots über roten Hosen an. Die Essenerinnen sind ganz in Blau gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Insgesamt 14 Aufeinandertreffen hat es zwischen beiden Mannschaften bislang übrigens gegeben. Mit zehn Siegen führt die SGS Essen den direkten Vergleich dabei in aller Deutlichkeit an (zwei Remis, zwei Niederlagen). Das bislang letzte Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale vom 25. November gewannen die Essenerinnen knapp mit 4:3. Aus den letzten drei Bundesliga-Gastspielen in der Domstadt holte die SGS jedoch nur einen von neun möglichen Punkten.

Auch für die SGS gab es jedoch am vergangenen Wochenende einen Rückschlag zu verkraften. Nach sechs Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage (vier Siege, zwei Remis), verlorenen die Essenerinnen im eigenen Stadion gegen den SC Freiburg mit 0:1. SGS-Coach Markus Högner reagiert hierauf ebenfalls nur mit einem Wechsel: Für Anja Pfluger (Bank) startet Laura Pucks von Beginn an.

Die SGS Essen steht mit 14 Punkten aus den ersten Ligaspielen auch nicht gerade überragend da, hat aber immerhin noch Anschluss zu den vorderen Plätzen. Nur drei Zähler fehlen auf Rang drei, den die Spielerinnen aus dem Ruhrgebiet heute mit einem entsprechenden Auswärtssieg in Köln vorübergehend erklimmen könnten. Auswärts haben die Essenerinnen bislang immerhin erst eines von vier Ligaspielen verloren (zwei Siege, ein Remis), wobei die nur drei zugelassenen Auswärtsgegentore dem drittbesten Wert der Liga entsprechen.

Effzeh-Trainer Daniel Weber reagiert heute personell auf das 1:4 gegen die Wolfsburgerinnen lediglich mit einer Veränderung an seiner Startelf, die zudem noch notgedrungen ist. Für die verletzte Stammtorhüterin Jasmin Pal startet heute Paula Hoppe zwischen den Pfosten.

Auch nach dem Aus im Pokal gegen die Essenerinnen ging es für die Spielerinnen aus der Domstadt schlecht weiter. Vergangenen Samstag fingen die Effzeh-Damen sich in der Bundesliga eine 1:4-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg ein. Insgesamt konnte damit nur ein einziges der letzten sieben Pflichtspiele siegreich gestaltet werden (ein Remis, fünf Niederlagen).

Drei Wochen nach ihrem Aufeinandertreffen im DFB-Pokal kommt es nun zum erneuten Duell beider Klubs. In einem wilden Spiel setzte sich am 25. November 2023 die SGS Essen mit 4:3 durch, nachdem die Kölnerinnen nach 0:2-Rückstand zunächst die Partie auf 3:2 drehen konnten, nur um dann in der Schlussviertelstunde doch noch den Einzug in die nächste Runde zu verspielen. Nun könnten die Kölnerinnen sich im eigenen Stadion revanchieren?