34. Maja Sternad Werder Bremen Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Maja Sternad

Jetzt ist es passiert! Lührßen spielt einen klugen Flugball von links vertikal in den Strafraum. Dort kommt Weidauer knapp vor der herauseilenden Mahmutovic an die Kugel und schießt die Torhüterin an. Der Ball landet dann bei Sternad, die den Ball aus spitzem Winkel mit links ins leere Tor befördert.

33. Die Gäste von der Weser werden zunehmend stärker und reißen die Spielkontrolle an sich. Noch kommen sie zwar kaum zu zwingenden Chnacen, haben aber deutlich mehr Ballbesitz und Offensivaktionen. Duisburg tut sich mittlerweile schwer, im Spiel zu bleiben.

30. Lührßen bringt den fälligen Freistoß mit Zug aufs Tor. Mahmutovic wählt die Fäuste, faustet den Ball aber gegen die eigene Verteidigerin. Zu ihrem Glück springt der Ball ihr von dort aber wieder in die Arme, sodass die Chance versiegt.

29. Paula Flach MSV Duisb. Gelbe Karte für Paula Flach (MSV Duisburg)

Nach einem Foul am rechten Strafraumeck gegen Ulbrich sieht Flach die erste Gelbe Karte der Partie.

26. Und wieder ist Werder nah dran am Führungstreffer! Hausicke setzt sich auf der rechten Außenbahn gut durch und bringt dann die Flanke an den ersten Pfosten. Dort steigt Weidauer hoch, segelt aber knapp unter dem Spielgerät hindurch, sodass Mahmutovic den Ball sicher fangen kann.

24. Der Ball zappelt das erste Mal im Netz, das Tor ist aber irregulär. Nach einer Seitenverlagerung auf links landet der Ball bei Lührßen, die den Ball flach zu Sternad bringt, die wiederum auf Hausicke verlängert. Von dieser kommt dann der Abschluss, den Mahmutovic zunächst noch pariert, Weidauer setzt nach und spitzelt den Ball über die Linie, stand aber wohl in der verbotenen Zone. Glück für Duisburg!

23. Auch Bremen hat nun die erste Eckballgelegenheit, die Gastgeberinnen stehen im Strafraum aber gut und können klären.

20. Es gibt ein kurze Aufregung im MSV-Strafraum, nachdem Sternad an dessen rechter Kante zwischen zwei Verteidigerinnen zu Boden ging. Die Unparteiische steht aber gut und zeigt sofort an, dass weitergespielt werden soll.

17. Und wieder geht die nächste gute Chance an die Gastgeberinnen! Freutel hat auf der rechten Halbspur den Kopf oben und sucht mit ihrer Flanke am ersten Pfosten die einlaufende Halverkamps. Diese versucht den Ball mit dem langen Bein noch aufs Tor zu spitzeln, wird aber von Torhüterin Peng bedrängt und setzt den Ball neben den Kasten. Zudem rauschen Angreiferin und Torfrau zusammen, letztere muss danach kurz behandelt werden, kann aber weitermachen.

15. Das Spiel plätschert jetzt etwas vor sich hin, seit den ersten Minuten kamen keine Torannäherungen mehr zustande, stattdessen spielt sich die Partie hauptsächlich zwischen den Sechzehner ab.

12. Noch ist die Partie ziemlich ausgeglichen. Immer wieder wollen die Gäste das Spiel beruhigen und unter Kontrolle bringen, machen aber noch zu viele Fehler im Aufbau. Dusiburg hingegen spielt zügig ins Angriffsdrittel, kann sich dort aber noch nicht entscheidend durchsetzen.

9. Wieder ein Versuch von Bremen, Weidauer versucht mit dem Steckpass auf der rechten Seite Sternad im Strafraum in Szene zu setzen. Der Ball gerät aber etwas zu lang und die aufmerksame Mahmutovic ist zur Stelle.

6. Auch Werder versucht sich an einem ersten Vorstoß, Hahn bekommt am rechten Strafraumeck den Ball und zieht zur Grundlinie. Dort bringt sie die Flanke scharf vor das Tor, Mahmutovic ist aber auf dem Posten und greift zu.

4. Und da wird es direkt brandgefährlich im Gästestrafraum! Duisburg hat sich offensichtlich viel vorgenommen. Der Ball segelt von der rechten Seite an den langen Pfosten. Dort hat Zielinski keine Gegenspielerin und bringt den Ball aus gut sieben Metern aufs Tor. Nur die Latte bewahrt Bremen dabei vor dem frühen Rückstand!

3. Das Spiel läuft langsam an, nun gibt es zumindest den ersten Eckstoß der Partie für den MSV.

1. Schiedsrichterin Laura Duske eröffnet die Partie. Die Gastgeberinnen spielen gewohntermaßen in blau-weiß-gestreiften Jerseys, Werder tritt im gewohnten Grün mit weißen Hosen auf.

1. Spielbeginn

Trainer Thomas Gerstner stellt seine Frauen im Vergleich zur 2:0-Auswärtsniederlage gegen Wolfsburg gleich viermal um. Freutel, Prvulović, Muth und Jerabek starten heute anstelle von Parcell, Bathmann, Cin und Hess. Auch auf der Gegenseite gibt es Wechsel, Thomas Horsch gibt Dieckmann und Hahn im Vergleich zur 0:2-Heimpleite gegen Bayern den Vorzug vor Németh und Matheis. Gleich geht es los!

Ein Hoffnungsschimmer bleibt den Duisburgerinnen dennoch, denn wenn es diese Saison mit den Punktgewinnen klappte, dann in der heimischen Arena. Mit einem Dreier könnte man zumindest die Rote Laterne an die Aufsteigerinnen aus Nürnberg weitergeben. Auf der Gegenseite hofft Werder darauf, durch einen Sieg zumindest vorzeitig auf Rang sechs zu springen. Jedenfalls dürfte beide Teams der Wunsch einen, sich besser zu präsentieren als am letzten Spieltag, die Gastgeberinnen legten womöglich einen gewissen Grundstein beim Pokalsieg gegen Mainz. Dennoch musste Duisburg sich in der Liga zuletzt 2:0 in Wolfsburg geschlagen geben, Bremen unterlag Bayern zuhause ebenfalls mit 0:2.

Beim MSV läuft es in der laufenden Saison noch nicht rund. Sowohl offensiv als auch defensiv hat man mit 5:26 Toren mitunter den schlechtesten Schnitt der Liga. Im heutigen Heimspiel soll gegen die Bremerinnen deshalb dringend der erste Saisonsieg her. Das dürfte sich aber nicht allzu einfach gestalten, ist die Performance der Gäste auswärts doch die viertbeste der Liga. Auch heute wird das Team von der Weser mit ordentlich Selbstvertrauen angereist sein, nicht zuletzt aufgrund von Torjägerin Sophie Weidauer, die mit ihren fünf Saisontreffern maßgeblich an den guten Leistungen beteiligt ist und damit alleine genauso oft erfolgreich war wie die gesamte Duisburger Mannschaft.

Um 18:30 Uhr stehen sich in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg der MSV Duisburg und Werder Bremen am neunten Spieltag der Google-Pixel-Frauenbundesliga gegenüber. Dabei sind die Vorzeichen für beide Teams von unterschiedlicher Natur. Die Gastgeberinnen warten weiterhin auf den ersten Sieg dieser Ligasaison und stehen dementsprechend mit schlappen zwei Punkten aus acht Spielen am untersten Ende der Tabelle. Werder hingegen schlägt sich derweil relativ wacker und siedelt sich mit zehn Punkten im unteren Mittelfeld der Rangliste an.