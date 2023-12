Halbzeitfazit: Die Münchnerinnen führen völlig verdient mit 1:0 zur Pause durch den Treffer von Magdalena Eriksson nach Ecke. Jovana Damnjanović hatte noch weitere Chancen, um auf 2:0 zu stellen. Leverkusen wurde gegen Ende der ersten Hälfte etwas aktiver, doch richtig zwingend konnten sie nicht werden. Es sieht also alles danach aus, als könnte das Heimteam zurück an die Tabellenspitze klettern, allerdings liegen sie trotz ihrer Überlegenheit ja nur mit einem Tor in Front.

Und genau dann bricht Skinnes Hansen über rechts durch und spielt flach in den Strafraum. Dort prallt der Ball an der Verteidigung ab und Kögel verpasst den Ball nur knapp.

Zum ersten Mal wird es gefährlich! Lohmann hat Platz und treibt den Ball bis an den Sechzehner. Dort will sie nach links auf Damnjanović rüberlegen, doch der Pass wird zur Ecke geklärt.

In den Zweikämpfen ist zu sehen, die beiden Teams schenken sich hier heute nichts. Beide laufen stark an und wollen frühe Ballgewinne erzwingen. Erstmals kommen die Leverkusenerinnen nach vorne.

Überaschenderweise zeigte sich der amtierende Meister bisher nicht besonders treffsicher. Mit 15 eigenen Treffern erzielten gleich drei Teams vor diesem Spieltag mehr und zwei Teams ebenfalls 15 Tore, darunter die Damen aus Leverkusen. Ihre Defensive allerdings ist definitiv spitzenklasse. Nur drei Gegentore aus acht Spielen ist ligabestwert. Darüber hinaus sind sie in dieser Saison noch ohne Niederlage, nur gegen Freiburg am ersten und Frankfurt am vierten Spieltag gab es Remis. Demzufolge sind sie seit vier Spielen in Folge siegreich und gewannen damit unter anderem gegen die Wölfinnen.