13. ... die kommt nah ans Tor, sodass Frohms eine Faust zur Hilfe nehmen kann und vorerst klärt. Aus 23 Metern versucht es anschließend Achcińska per Volleyschuss, der aber weit über das Tor rauscht.

13. Wiankowska bringt einen Freistoß von rechts auf den zweiten Pfosten, wo Gerhardt bereitsteht. Wilms passt aber auf und klärt per Kopf zur Ecke...

11. Schimmer setzt sich auf rechts stark durch und gibt den Ball von der Außenbahn flach ins Zentrum. Hegering steht gut und klärt zur Seite. Auch Köln wagt sich nun erstmals nach vorne.

9. Die Großchance aufs 1:0 für den VfL! Links im Strafraum setzt Pajor Huth nahe der Grundlinie ein. Ihre flache Hereingabe rutscht zu Popp durch, die sieben Meter vor dem Tor aus zentraler Position zum Schuss kommt. Ihr Schuss wird aber von einer Verteidigerin geblockt, der Nachschuss ist dann bei Hagel, die aus fünf Metern überrascht wird und knapp über das Tor zielt.

7. Pajor wird nun in der Tiefe auf der linken Seite gefunden, ihre flache Hereingabe nahe der Grundlinie wird aber am ersten Pfosten von Vendelbo aus der Gefahrenzone befördert.

6. Über links will Wolfsburg Tempo aufzunehmen, doch das Zusammenspiel zwischen Janssen und Pajor misslingt: Der Steilpass der Niederländern nahe des linken Strafraumecks lander im Toraus.

3. Köln zeigt sich sofort aggressiv und aktiv, immer wieder über das Heimteam viel Druck auf die ballführenden Wolfsburgerinnen aus. So hat der VfL zwar am Anfang mehr Ballbesitz, kommt aber kaum ins Kombinationsspiel. Endemann rennt sich im Mitteldrittel fest.

1. Schiedsrichterin Karoline Wacker hat die Partie freigegeben, der Ball rollt! Der in weiß spielende Effzeh hat angestoßen und den ersten Ballbesitz.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zum Pokal-Ausscheiden wechselt Effzeh-Coach Daniel Weber auf einer Position: Für Meike Meßmer kommt Janina Hechler in die Startelf. Damit ist der Effzeh heute etwas defensiver ausgerichtet als zuletzt. Nach dem 5:0 Sieg über Bremen tauscht Wolfsburg-Trainer Tommy Stroot auf zwei Positionen. In der Verteidigung kommt Dominique Janssen für Nuria Rábano rein, im Mittelfeld darf Kristin Demann statt Lena Lattwein starten. Damit gehen die Wölfinnen auch heute wieder im bewährten 4-2-3-1 ins Spiel.

Nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation fiel der VfL in ein kleines Loch und blieb auch in den beiden darauf folgenden Ligaspielen sieglos. Mittlerweile haben sich die Wölfinnen aber wieder gefangen und gewann zuletzt dreimal problemlos. Am vergangenen Wochenende gab es ein dominantes 5:0 gegen Werder Bremen im DFB-Pokal. Dabei überzeugte vor allem Angreiferin Alexandra Popp, die mit einem frühen Doppelpack das Spiel in Richtung der Wolfsburgerinnen leitete. Besonders ihr Zusammenspiel mit Pajor funktionierte zuletzt überragend.

Der Effzeh verlor vier der letzten sechs Spiele und muss auch in dieser Saison eher nach unten blicken. Am vergangenen Wochenende unterlag Köln im DFB-Pokal der SGS Essen in einem turbuleten Spiel mit 3:4 und schied damit im Achtelfinale aus. In den Vordergrund spielte sich in dieser Partie aber Dóra Zeller, die auch heute wieder auf der offensiven Außenbahn starten darf und damit die offensiven Schlüsselspielerinnen Markeen Schimmer und Kapitänin Sharon Beck ergänzt. Der Effzeh muss es also heute schaffen, seine drei Offensivkräfte bestmöglich in Szene zu setzen.

Der amtierende Pokalsieger kommt in die Domstadt und will aus dieser drei Punkte mitnehmen. Wolfsburg befindet sich nämlich aktuell mit 19 Punkten aus acht Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz und ist heute klarer Favorit. Köln konnte bislang nur zehn Punkte sammeln und ist Neunter. Auch in der vergangenen Saison konnte sich der VfL in beiden Partien klar durchsetzen. Er bezwang den Effzeh mit 4:0 bzw. 7:1. Die Rollen heute sind klar verteilt - alles andere als eine Auswärtssieg wäre eine faustdicke Überraschung.