Nahezu jeder Angriff der SGS versetzt das heimische Publikum in Schockstarre. Hoffenheim kommt zwar etwas besser ins Spiel, an die Torgefahr der SGS kommen die Gastgeberinnen allerdings nicht heran.

42.

Für kurze Zeit kann sich Hoffenheim in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Nach einer Balleroberung der Essenerinnen geht es jedoch wieder schnell. Erneut wird der Angriff über die rechte Seite aufgezogen, wo mal wieder Lilli Purtscheller eine Gegenspielerin stehen lässt und in den Sechzehner eindringt. Dort versucht sie das Leder in die Mitte zu legen, was ihr nicht gelingt.