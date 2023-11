48. Essen bleibt hier weiter spielbestimmend, hat allerdings das Tempo etwas reduziert und versucht länger, den Ballbesitz zu halten.

46. Weronika Kaczor Nürnberg Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Weronika Kaczor

46. Livia Brunmair Nürnberg Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Livia Brunmair

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Es ist Pause im Stadion an der Hafenstraße. Die heimischen Fans sehen hier eine dominante Vorstellung der SGS, die mehr als verdient mit 4:0 führt. Den kompletten ersten Durchgang über sind die Gastgeberinnen die bessere Mannschaft. Sie machen weniger Fehler, sind aggressiver in den Zweikämpfen und kommen öfter ins letzte Drittel. Nürnberg findet bislang offensiv selten statt und kann sich aufgrund von vier Aluminiumtreffern der Essenerinnen glücklich schätzen, dass es nur 4:0 steht. Mal sehen, ob das Spiel in der zweiten Hälfte einen ähnlichen Verlauf nimmt, oder ob die Gäste noch einmal zurückkommen und so für Spannung sorgen können.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Fast das Eigentor durch Meißner! Nach dem fälligen Freistoß verlängert sie den Ball unfreiwillig auf das eigene Tor. Dort passt Winkler aber hervorragend auf und kann parieren.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Anja Pfluger SGS Essen Gelbe Karte für Anja Pfluger (SGS Essen)

Pfluger räumt nahe des eigenen Strafraums ihre Gegenspielerin ab und sieht dafür die erste Verwarnung für die Gastgeberinnen.

44. Noch eine Chance für die SGS! Und es ist wieder einmal Elmazi, die Torgefahr bringt. Nach einem Tempogegenstoß zieht die zweifache Torschützin nach innen und sucht aus einer ähnlichen Position wie beim 2:0 den Abschluss. Diesmal verfehlt sie das Tor mit dem strammen Schuss aber.

42. Die Nürnbergerinnen sind mit dem 4:0 gut bedient! Wieder treffen die Gastgeberinnen das Aluminium, diesmal ist es Maier. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß auf rechts flankt Pfluger den Ball halbhoch an den ersten Pfosten. Dort kommt Maier allen zuvor und hält den Fuß rein, hat aber nicht das nötige Glück, um noch zu erhöhen.

39. Das Ganze ist natürlich ärgerlich für die Gäste, allerdings haben sie den stark aufspielenden Essenerinnen nichts entgegenzuhalten und können sich offensiv nicht einbringen, um so möglicherweise für Entlastung zu sorgen. Das Spiel läuft nur auf ein Tor.

36. Natasha Kowalski SGS Essen Tooor für SGS Essen, 4:0 durch Natasha Kowalski

Noch ein Doppelpack und das verdiente 4:0! Kowalski nimmt sich den fälligen Freistoß nach Krammers Faux-Pas und zirkelt diesen aus den rund 22 Metern Entfernung traumhaft schön in den linken Winkel.

36. Kristin Krammer Nürnberg Gelbe Karte für Kristin Krammer (1. FC Nürnberg)

Kuriose Szene! Krammer will vor dem Strafraum den Ball klären, schießt aber die anlaufende Stürmerin an. Den Apraller fängt sie dann, noch immer vor dem Strafraum stehend, reflexartig ab und nimmt den Ball in die Hand.

33. Und schon wieder ein Aluminiumtreffer! Die auffällige Elmazi legt vor dem Strafraum super quer auf Rieke, die aus 20 Metern nicht lang fackelt und mit rechts den Ball aufs Tor wuchtet. Der Abschluss ist zwar ziemlich zentral, aber sehr stramm und schlägt dann an die Oberkante der Latte.

31. Und Essen macht munter weiter, sie sind hier klar die spielbestimmende Mannschaft. Nürnberg versucht sich immer wieder an kurzen Ballbesitzphasen, kommt aber überhaupt nicht in die gefährliche Zone.

28. Natasha Kowalski SGS Essen Tooor für SGS Essen, 3:0 durch Natasha Kowalski

Die Gefoulte tritt selbst an und verlädt Krammer, die ins rechte Eck unterwegs ist. Der Ball aber schlägt halbhoch im von der Schützin aus gesehenen rechten Eck ein. Das 3:0 ist absolut verdient.

28. Thomas Oostendorp Nürnberg Gelbe Karte für Thomas Oostendorp (1. FC Nürnberg)

Der Gästecoach beschwert sich etwas zu vehement an der Seitenlinie und sieht dafür ebenso wie Schmidt die Gelbe Karte.

28. Lara Schmidt Nürnberg Gelbe Karte für Lara Schmidt (1. FC Nürnberg)



27. Da zahlt sich das Forechecking für Essen aus! Schmidt geht im eigenen Strafraum ins Dribbling und verliert gegen Kowalski den Ball. Ihr bleibt dann nur noch das Foul übrig, es gibt den Strafstoß.

24. Jetzt kann sich Krammer mal auszeichnen. Purtscheller legt den Ball von der rechten Grundlinie flach zurück in den Strafraum zu Maier. Die Stürmerin zieht mit rechts direkt ab, wird aber von Nürnbergs Torhüterin mit dem rechten Fuß am Tor gehindert. Starke Parade!

23. Latte! Ostermeier erhält zentral vor dem Strafraum den Ball und hält aus 25 Metern einfach drauf. Ihr Abschluss prallt aber an die Latte und es bleibt daher beim 2:0, das mittlerweile mehr als in Ordnung geht.

21. Keine schlechte Variante. Purtscheller legt kurz auf zu Kowalski, die den Ball dann scharf in den Fünfer zieht. Dort ist Krammer zwar vor Elmazi zur Stelle, kann den Ball aber erst im Nachfassen sichern und sorgt damit für ein weiteres Spannungsmoment.

20. Die SGS macht das sehr gut bislang, fast alle Angriffe gehen über die starken Flügelpositionen und die meisten davon werden am Ende gefährlich. Jetzt gibt es auf rechts einen Eckball.

17. Nürnberg bleibt mutig und versucht sich aus der eigenen Hälfte in das letzte Drittel zu kombinieren, kann im Angriff allerdings noch nicht gefährlich werden, da Essen gut steht und zudem früh attackiert und damit einen kontrollierten Spielaufbau erschwert.

14. Da ist mal ein Lebenzeichen der Aufsteigerinnen. Haim geht in einer Umschaltaktion einen weiten Weg und dribbelt sich schließlich links in den Strafraum. Ihr Solo endet mit einem Linksschuss aus gut 14 Metern, dieser ist aber zu ungefährlich und kann von Winkler festgehalten werden.

12. Essen presst weiter, lässt den Gästen damit keinerlei Möglichkeit, zurück in die Partie zu kommen. Ein bislang dominanter Auftritt der Gastgeberinnen.

9. Laureta Elmazi SGS Essen Tooor für SGS Essen, 2:0 durch Laureta Elmazi

Eine super Einzelaktion bringt Elmazi den Doppelpack und der SGS Essen das 2:0! Im Mittelfeld erhält Elmazi von Pfluger den Ball und geht dann halblinks ins Dribbling. Kurz vor dem Sechzehner zieht sie dann nach innen und schlenzt den Ball schließlich mit einer guten Mischung aus Wucht und Präzision halbrechts ins lange Eck.

8. Der FCN zeigt sich eher unbeeindruckt, kann offensiv aber noch keine Akzente setzen.

5. Laureta Elmazi SGS Essen Tooor für SGS Essen, 1:0 durch Laureta Elmazi

Jetzt zappelt der Ball im Netz! Nach einem Einwurf auf der rechten Seite flankt Sterner in den Strafraum. In etwa sechs Meter vor dem Tor kommt dort Elmazi mit dem rechten Fuß volley an den Ball und drückt ihn unter Druck gekonnt über die Linie. Krammer im Gästetor ist ohne Chance.

5. Und jetzt wird es im Gegenzug brandgefährlich! Kowalski nimmt am Gästesrafraum Pfluger mit, die es aus gut 19 Metern versucht und mit dem guten Rechtsschuss am Pfosten scheitert.

4. Die Gäste haben die erste Torannäherung der Partie, May zieht einen Freistoß nahe der rechten Grundlinie in Richtung langes Eck, kann damit aber noch nicht für große Torgefahr sorgen, es geht mit Abstoß weiter.

3. Die Gastgeberinnen laufen von Beginn an hoch an und setzen die Nürnbergerinnen damit unter Druck. Noch ist das Spiel aber von einigen Ballverlusten geprägt.

1. Spielbeginn

Die Teams stehen auf dem Rasen, die SGS in Lila wird anstoßen, die Gäste laufen in Weiß auf. Beide Teams stimmen sich noch einmal ein, gleich ist es soweit.

Auf beiden Seiten gibt es Veränderungen in der Startelf. Markus Högner stellt einmal um und bringt Pfluger anstelle von Pucks. Thomas Oostendorp auf der Gegenseite wechselt zweimal und lässt Haim und Salfelder für Mai und Burkard beginnen. In wenigen Minuten geht es los, die Partie wird geleitet von Melissa Joos.

Heute stehen sich um 14 Uhr die Teams der SGS Essen und des 1. FC Nürnberg im Stadion an der Hafenstraße gegenüber. Es ist das Duell zwischen Rang sieben und elf in der Liga, das Spiel hat jeweils andere Vorzeichen für die beiden Mannschaften. Auf der einen Seite stehen die momentan gut performenden Gastgeberinnen aus Essen. Seit drei Spielen ist man ungeschlagen, zudem steht die SGS mit acht Punkten und 6:6 Toren auch tabellarisch komfortabel da. Trotzdem will man nach zuletzt zwei Remis heute gegen die Aufsteigerinnen aus Nürnberg mal wieder drei Punkte mitnehmen. Die Gäste hingegen brauchen dringend wieder einen Sieg, um sich aus der kritischen Tabellenregion hinauszumanövrieren. Mit nur einem Saisonsieg, also drei Punkten und einem Torverhältnis von 4:18 ist das Auswärtsteam momentan auf dem vorletzten elften Rang. Auch letzte Woche gab es gegen den 1. FC Köln eine 1:3-Heimniederlage. Heute ist also Wiedergutmachung angesagt.