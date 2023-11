86. Winther Johansen mit ihrer ersten Aktion per Flanke von rechts. Doch Johannes im Tor pflückt die Kugel in aller Ruhe herunter.

85. Die SGE nimmt nun jede Aktion dankend an und nimmt Zeit von der Uhr.

83. Die 2.300 Fans im Stadion sehen nun eine Partie, die durch die vielen Wechsel etwas gestört wird. Es ist sehr zerfahren und Leverkusen bleibt ideenlos.

82. Die Doppeltorschützin Anyomi verlässt das Feld. Martinez ersetzt sie.

78. Auf beiden Seiten wird nun munter gewechselt. Das Spiel plätschert danach erstmal vor sich hin.

77. Amira Arfaoui Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amira Arfaoui

77. Karólína Vilhjálmsdóttir Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karólína Vilhjálmsdóttir

77. Cecilie Winther Johansen Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Cecilie Winther Johansen

77. Synne Skinnes Hansen Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Synne Skinnes Hansen

77. Estrella Merino Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Estrella Merino

77. Nikola Karczewska Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Nikola Karczewska

74. Sofie Zdebel Leverkusen Gelbe Karte für Sofie Zdebel (Bayer Leverkusen)

Zdebel mit einem cleveren Foul kurz vor dem eigenen Sechzehner gegen Dunst. Das muss sie ziehen, sonst geht Dunst mit viel Tempo Richtung Tor.

74. Bayer 04 wacht nun wieder etwas auf, ohne bislang aber gefährlich zu werden. Das Team von de Pauw tut sich sehr schwer.

72. Für Levels geht es nicht weiter und sie wird positionsgetreu durch Siems ersetzt.

72. Caroline Siems Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Caroline Siems

72. Janou Levels Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Janou Levels

71. Levels sitzt mit Problemen am rechten Oberschenkel am Boden und braucht ärztliche Behandlung.

69. Nun muss Leverkusen wieder aktiver werden, wenn sie hier noch etwas Zählbares holen wollen.

66. Nicole Anyomi E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:1 durch Nicole Anyomi

Es ist überfällig! Die starke Anyomi mit dem Doppelpack zum 2:1. Leverkusen agiert wieder zu passiv und lässt Prašnikar aus 17 Metern aus dem Zentrum abschließen. Ihren Schuss kann Repohl mit Mühe parieren und nach vorne abklatschen lassen. Anyomi reagiert am schnellsten und schiebt aus wenigen Metern souverän ins kurze Eck. Das Tor hat sich angedeutet und ist hochverdient!

65. Laura Freigang hat heute keinen guten Tag erwischt. In fast allen Aktionen sieht total unglücklich aus und kann kaum gelungene Aktionen für sich verbuchen.

63. Fast im Minutentakt kommt Frankfurt nun zu Torchancen. Leverkusen steht viel zu tief und kommt kaum mehr zum Durchatmen. Vielleicht sollte Robert de Pauw über die ersten Wechsel nachdenken.

61. Pawollek aus der zweiten Reihe! Die Rückgabe von Hanshaw geht auf die Sechzehnerkante zur Kapitänin der SGE. Diese nimmt die Kugel Volley und verfehlt das Ziel nur knapp.

59. Wieder die SGE über die linke Seite über Hanshaw. Sie bekommt den Ball von Dunst auf die Grundlinie gelegt und flankt, wo in der Mitte Leverkusen aber klären kann. Diese kurze Verschnaufpause benötigen die Gäste nun auch dringend.

57. Leverkusen ist zu passiv! Reuteler legt den Ball vom linken Flügel in Zentrum zu Prašnikar. Die schließt im Strafraum von halblinker Position mit rechts wuchtig ab und trifft das linke Außennetz. Wie lange geht das für Bayer noch gut?

56. Matysik verliert vor dem eigenen Sechzehner den Ball an Prašnikar. Diese gibt die Kugel direkt auf den rechten Flügel zu Freigang. Ihre Hereingabe ist dann aber zu ungenau und Leverkusen klärt die Situation. Glück für Bayer 04!

55. Die Eintracht weiter mit viel Ballbesitz, aber ideenlos und zu ungenau in der Offensive. So kann sich Leverkusen immer wieder befreien.

52. Nun immerhin mal ein zaghafter Schussversuch von Sofie Zdebel aus 18 Metern für die Gäste. Der Schuss wird leicht abgefälscht und wird dadurch etwas gefährlicher für Johannes, doch nicht gefährlich genug. Sie pariert.

51. Die Gäste aus Leverkusen scheinen mit dem Kopf noch in der Kabine zu sein. Bislang haben nur die Frankfurterinnen den Ball. Ohne jedoch bislang gefährlich zu werden.

48. Die SGE kommt wieder sehr druckvoll aus der Kabine und nistet sich in der Hälfte von Leverkusen ein.

46. Zurück im Stadion am Bretanobad mit Durchgang Nummer zwei! Beide Teams machen mit demselben Personal weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Nun ist Pause im Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen. Mit einem leistungsgerechten 1:1 geht es in die warmen Kabinen. Es ist ein Topspiel, was seinem Namen in Durchgang eins absolut gerecht wurde. Die Partie begann ohne Abtastphase direkt mutig und ohne Angst, Fehler zu machen. Beide waren lange Zeit auf Augenhöhe. Gerade dann, als die SGE dran war, die Spielkontrolle zu übernehmen, fiel etwas überraschend das 0:1 durch Skinnes Hansens Traumtor. Doch das störte die Eintracht überhaupt nicht und keine 90 Sekunden später glich Anyomi ähnlich sehenswert und humorlos aus. Im weiteren Verlauf neutralisierte sich die Begegnung wieder und wurde durch viele Fouls und Nickligkeiten oft unterbrochen. Halbzeit zwei verspricht somit viel Spannung! Gleich geht's weiter mit den zweiten 45 Minuten in Frankfurt!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Dunst testet aus spitzem Winkel gegen Repohl, doch die ist am kurzen Pfosten zur Stelle und pariert.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Es gibt nochmal Freistoß für Leverkusen an der rechten Seitenauslinie aus aussichtsreicher Position. Kögel bringt den Ball in den Strafraum, wo Johannes am höchsten springt und die Kugel aus der Gefahrenzone faustet.

43. Vilhjálmsdóttir mit einer tollen Annahme an der Strafraumkante der SGE. Aus der Drehung schließt sie direkt mit rechts ab, doch ihr Schuss ist zu zentral und somit kein Problem für Johannes.

42. Reuteler sucht aus dem linken Halbfeld mit einer Flanke Laura Freigang vor dem Tor. Doch Friederike Repohl im Leverkusen-Tor ist vor der Stürmerin am Ball und hat ihn.

41. Senß mit einem harten Tackling gegen Pawollek am Mittelkreis. Mit offener Sohle geht sie gefährlich in diesen Zweikampf. Doch Westerhoff lässt Gelb stecken.

40. Was geht hier noch in den Schlussminuten des ersten Durchgangs? Aktuell wird die Partie etwas zerfahren und immer wieder durch die kleineren Foulspiele unterbrochen.

38. Die bislang komplett unauffällige B04-Stürmerin Karczewska hat nun auch ihre gefühlt erste Ballaktion. Sie holt einen Eckstoß heraus, aus welchem allerdings nichts Zählbares herausspringt.

35. Janou Levels Leverkusen Gelbe Karte für Janou Levels (Bayer Leverkusen)

Dafür wurde der Begriff "Taktisches Foul" eingeführt. Levels weiß sich nicht anders zu helfen als Reuteler am Trikot zu halten. Mehr Gelb geht nicht.

34. Die Ecke bringt Dunst, doch auch diese ist zu schwach getreten und kann durch Bragstad am kurzen Pfosten heraus geköpft werden. Aus diesen Standards muss Frankfurt mehr machen.

33. Freigang holt gegen Bragstad den nächsten Eckstoß für die SGE heraus.

31. Es häufen sich die kleineren Foulspiele, vor allem auf Seiten der Gäste. Anders wissen sich diese aktuell nicht zu helfen. Dennoch ist bisher alles noch im fairen Bereich.

28. Bayer hat es aber auch nicht leicht. Sobald sie den Ball gewinnen, pressen die Frankfurterinnen mit zwei, stellenweise drei, Spielerinnen und machen Druck auf die ballführende Spielerin. Damit kommen die Gäste nicht klar.

25. Frankfurt macht genau da weiter, wo sie vor dem 0:1 aufgehört haben. Sie bleiben spielbestimmend und zeigen sich etwas mutiger.

22. Sara Doorsoun E. Frankfurt Gelbe Karte für Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt)

Doorsoun sieht die erste Gelbe Karte der Partie. Es sah so aus, als hätte sie sich zu vehement bei der Schiedsrichterin beschwert. So richtig lässt sich die Karte sonst nicht erklären.

21. Frankfurt schlägt postwendend zurück und ist wieder im Spiel. Beide Abwehrreihen sahen bei den Treffern eher schlecht aus.

19. Nicole Anyomi E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Nicole Anyomi

Im Gegenzug der Ausgleich! Und der Treffer war ähnlich sehenswert von Anyomi. Bei ihrem zweiten Saisontor setzt sie sich im Dribbling im Strafraum gegen drei Gegenspielerinnen durch und schließt saftig aus sieben Metern mit rechts ab. Der Ball schlägt rechts oben im Tor ein, Repohl ist chancenlos.

17. Synne Skinnes Hansen Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Synne Skinnes Hansen



Von wegen Frankfurt wird stärker, Leverkusen führt! Ein absolutes Traumtor von Skinnes Hansen zur etwas überraschenden Führung für die Leverkusenerinnen. Sie geht auf dem rechten Halbflügel ohne große Gegenwehr in Richtung Strafraum und zieht ab. Ihr Schuss aus 16 Metern landet rechts oben im Winkel. Da war keine Gegenwehr der SGE-Verteidigung zu sehen.

16. Die Eintracht übernimmt nun etwas das Spielgeschehen, da Leverkusen zu viele Fehlpässe einstreut. Die ganz großen Torchancen für die Hessinnen sind jedoch noch Fehlanzeige.

13. Frankfurt muss das 1:0 machen! Senß verliert an der Mittellinie den Ball und leitet somit einen schnellen Gegenstoß der Eintracht ein. Anyomi schnappt sich das Leder und treibt es bis zum Strafraum, ehe sie links zu Freigang legt. Die schließt aus 15 Metern viel zu überhastet ab und schiebt den Ball deutlich links vorbei.

11. Diesen führen Hanshaw und Dunst zu schwach aus, dennoch bleibt die SGE aber in Ballbesitz. Nach einem Einwurf setzt sich Hanshaw gegen Senß durch und schließt von halbrechter Seite aus 18 Metern ab. Die Kugel fliegt knapp rechts übers Tor. Es sah so aus, als wäre Repohl noch leicht am Ball gewesen. Eckstoß gibt es trotzdem keinen.

10. Wolter versucht es für die SGE über rechts mit einer Flanke. Der Versuch wird zur Ecke geblockt.

8. Beide Mannschaften laufen auch sehr früh und sehr hoch an, was die jeweiligen Abwehrreihen allerdings noch nicht aus der Ruhe bringt.

5. Bei herbstlichem Wetter mit viel Regen und Wind sieht das Publikum hier eine vielversprechende Anfangsphase auf Augenhöhe.

3. Auch Frankfurt taucht nun das erste Mal in der Hälfte von Leverkusen auf. Ein langer Schlag aus der eigenen Hälfte auf die rechte Seite kommt bei Reuteler an. Ihre Flanke verunglückt allerdings und landet auf dem Tordach.

1. Lange abgetastet wird nicht! Leverkusen kommt durch Elisa Senß direkt nach wenigen Sekunden zum ersten Abschluss aus der zweiten Reihe. Der Ball kullert schlussendlich jedoch nur auf das Gehäuse von Johannes.

1. Pünktlich pfeift die Unparteiische Nadine Westerhoff dieses Topspiel an - der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

1. Spielbeginn

Die beiden Mannschaften stehen im Kabinengang bereit und betreten in Kürze das Spielfeld. Es ist alles angerichtet für dieses Topspiel der Frauen-Bundesliga!

Von der starken Offensive der Leverkusenerinnen war jedoch im letzten Spiel gegen die SGS Essen wenig zu sehen. Ein schwacher Auftritt endete torlos 0:0. Trainer Robert de Pauw über die Partie: "Wir haben das Spiel ausführlich aufgearbeitet. Nach der Länderspielpause hat uns ein wenig die Frische gefehlt". Der 42-jährige Übungsleiter ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft heute eine gute Reaktion zeigt und wieder eine gute Leistung aufs Feld bringt. De Pauw erwartet außerdem eine Steigerung im ersten Kontakt, im Passspiel und in der Vor-Orientierung. Somit soll mehr Ballbesitz kreiert werden, um dynamischen und kreativen Fußball zu spielen. Kann die Werkself so ihre Serie von fünf Spielen ohne Niederlage ausbauen? Er vertraut dabei auf dieselben elf Akteurinnen wie gegen Essen.

Nach einem Stotterstart mit zwei Niederlagen zu Beginn der Saison haben sich die Frankfurterinnen mittlerweile stabilisiert. Zuletzt gab es sechs Spiele in Folge keine Niederlage und es wurde sich zum allersten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert. Am vergangenen Spieltag gewannen die Spielerinnen von Trainer Niko Arnautis bei Werder Bremen mit 1:0. "Uns war wichtig, nach der Pause wieder an den Rhythmus anzuknüpfen, in den wir zuvor gekommen waren. Das hat in Bremen gut geklappt", weiß der Cheftrainer. Außerdem sieht er bei den heutigen Gästen ein sehr spielstarkes Team, welches durch Neuzugänge noch einmal an Durchschlagskraft im offensiven Bereich dazu gewonnen hat. Arnautis stellt in seiner Startformation zweimal um: Hanshaw ersetzt Riesen hinten links und Reuteler rückt für Gräwe auf den rechten Flügel.

Im Stadion am Brentanobad darf ein Topspiel unter Flutlicht erwartet werden! Die auf Tabellenplatz fünf liegende Eintracht möchte an den auf vier liegenden Leverkusenerinnen vorbeiziehen. Die Bayer-Spielerinnen hingegen wollen weiter in der Tabelle klettern. Mit einem Sieg heute kann sogar Platz eins bis Sonntag erreicht werden. Beide Mannschaften haben zudem seit sechs bzw. fünf Spielen nicht mehr verloren. Es ist also alles angerichtet für ein packendes Spiel!