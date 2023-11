30. Adriana Achcińska verlässt das Feld in Begleitung der Mediziner, aber immerhin auf eigenen Beinen. An der Seitenlinie bekommt sie noch ein Kühl-Pack unter das Knie gehalten. Mal sehen, ob die Kölnerin weitermachen kann.

28. Paulina Krumbiegel geht an der rechten Strafraumkante in einen Zweikampf mit Achcińska, bei dem die Hoffenheimerin zu Fall kommt. Das Duell ist zwar sauber, jedoch scheint sich die Kölnerin dabei heftiger wehgetan zu haben. Die Wiederholung zeigt, dass sie leicht im Rasenhängen geblieben war.

26. Der 1. FC Köln erhält einen Freistoß aus 35 Metern, halblinker Position. Adriana Achcińska versucht es per Direktschuss, jedoch geht der Versuch sowohl weit über das Tor, als auch weit am Tor vorbei.

24. Hoffenheim verpasst die nächste Chance auf das 2:1! Mara Alber wird 22 Meter vor dem Tor auf halblinker Position gefunden. Die Torschützin zum 1:0 zieht nach innen und feuert einen halbhohen Schuss auf die linke Ecke. Jasmin Pal hechtet jedoch erfolgreich nach dem Ball und lenkt diesen um den Pfosten herum. Starke Parade der Kölner Keeperin, die zuvor eher einen wackligen Eindruck hinterlassen hat.

23. Das Spiel hat in den letzten zehn Minuten mal so richtig an Fahrt gewonnen. Insbesondere seit dem Ausgleichstreffer geht es munter hin- und her. Beide Teams hatten bereits die Chance, in Führung zu gehen. Für Gefahr sorgen immer wieder Standards und hohe Bälle, weil diese durch den starken Wind oft nur schwierig einzuschätzen sind.

21. Köln ist wieder am Drücker! Nach einer Halbfeldflanke von der rechten Seite kommt Laura Vogt acht Meter vor dem Tor an den Ball. Die Kölnerin dreht sich und versucht es mit einem Abschluss, der jedoch abgeblockt wird.

18. Latte! Jetzt gibt es Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Eckball von der linken Seite verschätzt sich Jasmin Pal, die enorme Probleme mit der Strafraumbeherschung verzeichnet. Dies ermöglicht Doorn eine Kopfballgelegenheit aus acht Metern. Dabei trifft sie die Latte und schlägt sich die Hände über den Kopf zusammen.

15. Köln ist jetzt voll da und wird gleich doppelt gefährlich! Zunächst wird Beck in den Raum geschickt und kann aus 13 Metern, halblinker Position abziehen. Dabei trifft sie jedoch nur die hintere Torstange des kurzen Ecks, jedoch kommt es im Anschluss zu einem bösen Abspielfehler beim Abstoß, der Köln gleich nochmal einlädst. Schimmer bedient daraufhin erneut Beck, die aus zehn Metern jedoch knapp am rechten Pfosten vorbeischießt.

13. Dóra Zeller Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Dóra Zeller

Köln zeigt sich effektiv und gleicht mit der ersten Gelegenheit aus. Nach einer Ecke von der linken Seite kommt zunächst Beck per Kopf an den Ball, scheitert jedoch an der auf der Linie klärenden Feldkamp. Das Leder bleibt jedoch in der Gefahrenzone und landet bei Zeller, die zehn Meter vor dem Tor eine Lücke findet und den Ball flach und präzise in die linke Ecke schießt.

11. Eckball für die TSG Hoffenheim. Jana Feldkamp macht sich auf dem Weg zur wegen des Windes kräftig wehenden Eckfahne und schlägt den Standard sehr nahe an das Tor. Drei Meter vor der Linie kommt es zum Duell zwischen Köln-Keeperin Pal und einer TSG-Stürmerin. Pal kann nicht richtig zupacken, jedoch bekommt sie einen Freistoßpfiff gutgeschrieben.

9. Hoffenheim wirkt schneller, energischer und fitter als der 1.FC Köln, die mit dem enormen Tempo der Gäste noch nicht wirklich umgehen können. Zwar konnte sich die TSG keine weiteren Gelegenheiten nach dem 1:0 erarbeiten, verzeichnet jedoch eine offensichtliche Feldüberlegenheit. Bei Köln sind doch noch einige Probleme im Passspiel auszumachen.

7. Memeti erhält den Ball 40 Meter vor dem Tor und hat die Idee, das Leder direkt in den Lauf der gestarteten Janssens zu spielen. Dabei bleibt sie jedoch an der gut positionierten Degen hängen.

5. Köln ist noch dabei, sich von dem frühen Schock zu erholen. Bislang ist es den Gastgeberinnen aber noch nicht gelungen, einen strukturierten Angriff in Richtung Hoffenheim-Sechzehner zu fahren. Hoffenheim greift sehr hoch und aggressiv an und macht den Kölnerinnen das Leben extrem schwer.

3. Nach der bitteren Niederlage gegen Freiburg und insgesamt nur fünf Punkten aus den letzten vier Spielen scheinen sich die Damen aus Hoffenheim sehr viel vorgenommen zu haben. Ein solcher Start spielt dem zuletzt leicht angeschlagenen Team natürlich voll in die Karten.

1. Mara Alber Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Mara Alber

Blitzstart für die TSG! Nach nur 40 Sekunden führen die Damen aus Sinsheim. Nach einem Einwurf von der linken Seite kommt Sarai Linder an den Ball und spielt eine präzise Flanke mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor in den Sechzehner. Sieben Meter vor dem Tor findet sie Mara Alber, die noch drei, vier Schritte im Zurücklaufen nehmen muss und ihren Kopfball gegen die Laufrichtung von Jasmin Pal in die linke Ecke setzt.

1. Die Partie läuft. Die Gastgeberinnen aus Köln sind in Rot und Weiß gekleidet. Hoffenheim agiert in Blau.

1. Spielbeginn

Die Akteurinnen haben die Rasenfläche betreten und saugen die abendliche Atmosphäre auf. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, ehe es gleich auch schon los gehen kann.

TSG-Coach Stephan Lerch will sich auf der Favoritenrolle nicht ausruhen und die Gastgeberinnen keinesfalls unterschätzen. „In der Liga gab es bisher fast jede Woche ein nicht ganz vorhersehbares Ergebnis, es ist also alles möglich. Und wir wissen, dass es eine knifflige Aufgabe wird, am Montagabend drei Punkte aus Köln mitzunehmen. Das ist ein Gegner, den man erst mal knacken muss“, betonte der 39-Jährige nachdrücklich. Schließlich habe der FC “eine gute Struktur” und bringe durch die Erfahrung auch “eine gewisse Stabilität” mit.

Obwohl beide Mannschaften durch gerade einmal zwei Punkte getrennt sind, gehen die Rheinländerinnen als Außenseiter in die Partie. „Hoffenheim hatte vor diesem Spieltag die meisten Tore der Liga erzielt“, warnte FC-Trainer Daniel Weber vor dem Gegner, erkannte jedoch auch eigene Chancen: „Hinten haben sie ein paar Schwächen, das wollen wir ausnutzen.“ Die bisherigen Saisonsiege feierte Köln gegen Duisburg, Nürnberg und Leipzig, drei Teams aus dem Tabellenkeller. Nun soll der nächste Entwicklungsschritt folgen. „Wir wollen jetzt auch mal einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte unter Druck setzen“, meinte Weber.

Mit den Sorgen der vergangenen Saison werden die Kölnerinnen, die trotz anfänglicher Euphorie lange um den Klassenerhalt kämpfen mussten, in dieser Spielzeit wohl wenig zu tun haben. Neun Zähler nach sechs Spieltagen stellen eine mehr als solide Ausbeute dar, so sind die Europapokal-Ränge momentan gar näher als die Abstiegszone. Auf der Gegenseite wollen die Hoffenheimerinnen unbedingt die erste Saisonniederlage vergessen machen, die das Team überraschend in der Vorwoche gegen den SC Freiburg (2:3) kassiert hat.