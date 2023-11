45. +2 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten geht die knappe 1:0-Führung von RB Leipzig in Ordnung. Zu Beginn war der MSV um Spielkontrolle bemüht, verpasste dabei den notwendigen Raumgewinn. Die Leipzigerinnen machten es besser und gingen nach zwei großen Chancen innerhalb einer Minute in Führung. Mit zunehmender Dauer wurde RB Leipzig dominanter, was Duisburg mehr Möglichkeiten zum Kontern gab. Insgesamt mangelt es den Gastgeberinnen jedoch weiterhin an der nötigen Torgefahr. Gleichzeitig sollten der Aufsteiger aus Leipzig nicht vergessen, dass bereits ein defensiver Aussetzer zum Ausgleich genügen könnte.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Zum Abschluss spielen Halverkamps und Parcell einen Doppelpass auf der linken Seite, der zu einer Flanke von der Grundlinie führt. Wie bereits zuvor kommt jedoch keine Spielerin im Strafraum an den Ball.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Richtung Ende der ersten Hälfte mangelt es im Spiel an klaren Torchancen. Wellenartig sind es mal die MSV-Damen, mal die Gäste, die etwas mehr Ballbesitz haben, doch keine Mannschaft kann gefährlich vor den gegnerischen Kasten auftauchen.

42. Weiterhin beackern die Zebras unentwegt die linke offensive Seite. Wenn Halverkamps zur Abwechslung in die Mitte zieht, attackiert Kaitlyn Parcell die freien Räume. Noch schlägt der MSV aus diesen Situationen zu wenig Kapital.

40. Im eigenen Aufbau greifen die Leipzigerinnen auf eine Dreierkette zurück, lassen die Außenverteidigerinnen nach oben schieben und schaffen damit die nötige Breite für die Ballzirkulation. Dennoch fehlte zuletzt der entscheidende letzte Pass, um ähnlich große Gefahr wie in den ersten 20 Minuten auszustrahlen.

37. Duisburg meidet keinen Zweikampf und wirft sich mit großer Intensität in die Duelle. Der Wille ist der Gerstner-Elf wirklich nicht abzusprechen. So wühlte sich gerade Allie Hess durch die Abwehr der Gäste und tritt beim nachstochern auf die Füße von Victoria Krug, die einfach eine Sekunde eher am Ball war. Weiter geht es mit einem Freistoß für RB Leipzig.

34. Erneut ist es Halverkamps, die eine Flanke von der linken Seite in die Box bringt, dort allerdings zum wiederholten Male keine Abnehmerin findet.

32. Die Spielkontrolle liegt mittlerweile komplett in den Händen des Aufsteigers. Den Gastgeberinnen scheint dies sogar in die Karten zu spielen, denn damit können sie sich auf das eigene Umschaltspiel konzentrieren. Gewinnt der MSV den Ball, wird sofort der Weg in Richtung Halverkamps gesucht.

29. Wieder sind es die Spielerinnen von RB Leipzig, die einen Angriff auf die Beine stellen. Schaller wird im rechten Halbfeld freigespielt und bringt den Ball in die Nähe des Strafraums. Der erste Klärungsversuch scheitert, sodass Ena Mahmutovic den anschließenden Schuss aus 20 Metern parieren muss.

27. Aus dem Spiel heraus zeigen die Spielerinnen aus Duisburg recht deutlich, warum sie erst vier eigene Treffer erzielt haben. Bisher fehlt es an der nötigen Kreativität und einem kurzen Geistesblitz, um die Defensive von RBL zu überrumpeln.

25. Der nächste saubere Angriff der Leipzigerinnen rollt. Nach einer einfachen Spiel-Klatsch-Steck Abfolge durch das Zentrum taucht Josefine Schaller im Strafraum der Zebras auf und wird nur mit größter Mühe an einem Abschluss gehindert.

23. Auf der anderen Seite bringtJenny Hipp eine Ecke von der linken Seite in den Strafraum. Der anschließende Kopfball segelt jedoch deutlich über den Kasten.

22. Ein fataler Fehler im Aufbau der Leipzigerinnen bleibt unbestraft. Nach einem Fehlpass in letzter Linie kann Kempe schlimmeres verhindern und klärt zur Ecke. Diese bleibt ohne Folgen.

20. Die auffälligste Spielerin ist bisher Antonia-Johanna Halverkamps, die versucht, das Spiel ihrer Mannschaft über die linke Seite aufzuziehen. So entstand soeben die gefährlichste Szene, als eine Flanke von ihr nur knapp an allen Spielerinnen im Strafraum vorbei rauschte.

18. Alternativ streuen die Zebras vermehrt lange Bälle in die Tiefe ein. Noch konnte kaum einer dieser langen Pässe an eine Mitspielerin gebracht werde. Wenn die Rasenball-Sportlerinnen etwas Platz geben, dann auf den Flügeln.

15. Der MSV versucht weiterhin mit sicheren Pässen die richtigen Räume zu attackieren, doch Leipzig stellt die relevanten Zonen vorbildlich zu. Bisher hängt die Offensive der Gastgeberinnen noch in der Luft.

12. Sofort wirken die Duisburg-Damen verunsichert und gewähren Leipzig einen Eckball. Nach einem Zusammenprall entscheidet Schiedsrichterin Breier auf Freistoß für die Zebras.

9. Lydia Andrade RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Lydia Andrade

In kürzester Zeit haben die Leipzigerinnen zwei große Torchancen. Erst ist es Fudalla, die mit einem Fernschuss das Leder an die Latte befördert. Wenig später macht es Lydia Andrade besser, nach einer Flanke von der rechten Seite den zweiten Ball sichert, die Kugel artistisch unter Kontrolle bringt und aus elf Metern Entfernung den Abschluss ins linkere obere Eck vollendet.

8. Die sieglosen Gastgeberinnen sind in der Anfangs-Phase um Spielkontrolle bemüht und versuchen im eigenen Stadion eine gewisse Dominanz auszustrahlen. Damit hindern die Zebras RB Leipzig zunächst an gefährlichen Offensiv-Aktionen.

6. Die Duisburg-Damen lassen die Kugel durch die Abwehr laufen, ohne dabei großen Raumgewinn zu erzielen. Leipzig stürmt nicht sofort auf die ballführende Spielerin, sondern attackiert erst, sobald sich Fehler einschleichen.

3. Die ersten Aktionen dieser Partie sind noch von Ungenauigkeiten geprägt. Beide Mannschaften brauchen die ersten Sequenzen, um sich in dieses Spiel zu finden.

1. Für die Spielleitung dieser Begegnung ist Naemi Breier verantwortlich. Ihr Pfiff ertönt und lässt die Partie starten.

1. Spielbeginn

Neben den Punkten für den Liga-Wettbewerb geht es in dieser Partie ebenso um die Frage, welche Mannschaft das erste Duell in der Bundesliga überhaupt für sich entscheiden kann.

Wie es sich für zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller gehört, flogen in den ersten fünf Partien ein Haufen Gelber Karten. Duisburg (13) und RB Leipzig (12) haben bisher die meisten Verwarnungen der Frauen-Bundesliga gesammelt.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig hatten ein schweres Auftakt-Programm und kassierten zuletzt gegen Bayern München (0:3), VfL Wolfsburg (0:2) und Eintracht Frankfurt (1:3) drei Niederlagen in Serie. Damit wartet der Aufsteiger seit zwei Pflichtspielen auf einen eigenen Treffer. Im Gegensatz zu den Zebras haben die Gäste immerhin bereits den ersten Sieg der Saison in der Tasche (3:2 vs. SGS Essen).

Die Gastgeberinnen haben bisher nur vier Tore erzielt. Damit verbuchen sie nach Nürnberg (3) die wenigsten Treffer der Liga auf dem eigenen Konto. Deutlich schlimmer ist die anfällige Defensive der Zebras. Durchschnittlich ließ die Hintermannschaft der Duisburgerinnen 4,2 Gegentore pro Spiel zu - bei Weitem die höchste Anzahl der Frauen-Bundesliga. Zuletzt kam das Team von Trainer Thomas Gerstner mit 1:5 bei den Frankfurterinnen gehörig unter die Räder.

Der Aufsteiger aus Leipzig gastiert am 6. Spieltag beim Tabellen-Schlusslicht, dem MSV Duisburg. Dieses Duell hat insbesondere für die Zebras höchste Priorität, denn bei einer weiteren Niederlage würde der Abstand auf das rettende Ufer auf vier Zähler anwachsen.