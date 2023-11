45. +2 Halbzeitfazit:

Jana Wildfeuer pfeift zur Pause, in einer umkämpften Partie steht es zwischen Bayer 04 Leverkusen torlos 0:0! Für die Gäste aus Essen ist dieser Zwischenstand sicherlich ein Erfolg. Das Team von Markus Högner hat hier über weite Strecken sehr wenig zugelassen und auch in der Offensive immer wieder Nadelstiche gesetzt, ohne aber wirklich große Gelegenheiten zu verbuchen. Von der Werkself kam lange Zeit kaum etwas, aber gegen Ende des ersten Durchgangs wurden die Leverkusenerinnen stärker. Gerade die Chancen von Synne Skinnes Hansen und Karólína Vilhjálmsdóttir dürften Bayer Mut für die zweite Hälfte machen, hier in Führung gehen zu können.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Ganz starke Parade von Winkler! Leverkusen kombiniert sich stark bis an den Strafraum heran. Dort wird Vilhjálmsdóttir in zentraler Position freigespielt und sucht den Abschluss auf die linke obere Ecke. Aber Winkler macht sich ganz lang und fischt die Kugel aus dem Winkel.

41. Das Team von Robert de Pauw ist inzwischen deutlich besser in der Partie angekommen. Das Spielgeschehen verlagert sich jetzt mehr und mehr in die Hälfte der SGS Essen. Dass es aber vor der Pause noch zum Führungstreffer kommt, scheint trotzdem unwahrscheinlich.

38. Sofie Zdebel verschafft sich in zentraler Position etwa 25 Meter vor dem Tor mit einem schönen Dribbling etwas Raum und versucht es ansatzlos aus der Distanz. Der Linksschuss ist aber ungefährlich und verfehlt den Kasten von Sophia Winkler um mehrere Meter.

35. Kommt Leverkusen jetzt besser in die Partie? Nach der Chance durch Hansen geht bei den Gastgeberinnen aktuell mehr nach vorne. Essen kann durch die Zweikampfhärte aber noch verhindern, dass es richtig brenzlig wird.

32. Und auch auf der Gegenseite wird es gefährlich. Sterner spielt einen klasse Steilpass aus dem Mittelfeld in die Sturmspitze. Elmazi startet durch, zieht in den Strafraum ein und zieht ab. Im letzten Moment kommt Matysik aber noch dazwischen und kann entscheidend stören - der abgefälschte Ball ist kein Problem für Repohl.

29. Aus dem Nichts die Riesenchance für Leverkusen! Nach einem langen Ball von Bragstad auf die rechte Seite ist Essen schlecht postiert, sodass Hansen alleine vor Winkler im Strafraum auftaucht. Die Torhüterin kommt aber schnell raus und pariert im Eins-gegen-Eins stark.

27. Den Gastgeberinnen fehlt es in dieser ersten knappen halben Stunde noch an Kreativität in der Offensive. Die resolut verteidigende SGS Essen hat momentan wenig Mühen, die Angriffsbemühungen des Teams von Robert de Pauw abzufangen. Da müssen sich die Leverkusenerinnen mehr einfallen lassen.

24. Beke Sterner zieht Janou Levels am Trikot und bringt die Leverkusenerin zu Fall. Jana Wildfeuer pfeift, lässt die Karte aber noch stecken. Das hätte auch gut und gerne eine Gelbe Karte sein können, aber die Schiedsrichterin fährt hier wohl eine etwas großzügigere Linie.

22. Was macht die denn da vorne? Jacqueline Meißner gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball und dribbelt einfach mal an. Von den Leverkusenerinnen fühlt sich keiner so richtig zuständig für die Innenverteidigerin, die brav bis an den Strafraum eskortiert wird. Dort sucht die Essenerin den Abschluss, der allerdings mehrere Meter am rechten Pfosten vorbeifliegt.

21. Die Partie zeichnet sich aktuell durch viele intensive Zweikämpfe aus. Vor allem im Mittelfeld geht es ordentlich zur Sache. Die Gäste aus Essen machen hierbei den etwas entschlosseneren und frischeren Eindruck.

18. Beke Sterner schlägt eine Flanke von der rechten Seite in den Strafraum. Die Hereingabe sieht nicht ungefährlich aus, aber Friederike Repohl kommt aus ihrem Kasten und befördert die Kugel mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone.

15. Essen macht hier bislang eine wirklich gute Figur. Die Gäste lassen die Werkself kaum noch in die gefährlichen Räume vordringen. Seit dem Abschluss von Levels kurz nach Anpfiff sind die Leverkusenerinnen eigentlich überhaupt nicht mehr in die Nähe des Tores gekommen.

12. Laureta Elmazi gewinnt am gegnerischen Strafraum den Ball gegen Kristin Kögel. Der Angreiferin verspringt der Ball aber im Anschluss, sodass sie nicht mehr genug Druck hinter den Abschluss bringen kann, der Friederike Repohl in die Arme kullert.

9. Die Wetterverhältnisse in Leverkusen werden zunehmend schlechter. Es regnet in Strömen, außerdem pfeift phasenweise starker Wind durch die Arena. Für die Akteurinnen sind die Umstände mit Sicherheit unangenehm. Die Bedingungen können sich natürlich auch auf das Spielgeschehen auswirken.

6. Die Zuschauer sehen bislang einen recht munteren Beginn im verregneten Ulrich-Haberland-Stadion. Beide Teams verzichten auf langes Abtasten und gehen früh in die Offensive. Im Spielaufbau kommt es durch das beidseitige hohe Pressing oftmals zu Fehlern und Ballverlusten.

3. Auch Essen kommt hier bereits sehr früh zum ersten Torschuss. Ramona Maier fasst sich aus gut und gerne 25 Metern ein Herz und zieht mit rechts einfach mal ab. Der Abschluss ist allerdings nicht platziert genug und landet in den Armen von Friederike Repohl.

2. Es dauert kaum mehr als eine Minute, ehe Leverkusen das erste Mal gefährlich wird. Kögel legt links in den Strafraum rüber zur auferückten Levels. Die Außenverteidigerin zieht aus spitzem Winkel ab und verfehlt die hohe kurze Ecke nur knapp.

1. Der Ball rollt in Leverkusen! Die Zuschauer im Ulrich-haberland-Stadion freuen sich auf die Partie zwischen Bayer 04 und der SGS Essen.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer. An den Seitenlinien wird sie von Anne Uersfeld und Jana Oberländer assistiert.

Auch Gästetrainer Markus Högner bleibt seinem System treu und schickt seine Spielerinnen in einem 4-3-3-System ins Rennen. Auch was das Personal anbelangt vertraut der Coach auf seine Stammkräfte. Dementsprechend tritt die SGS heute mit der selben Startelf auf, die letzte Woche noch tief in der Schlussphase einen Punkt gegen Bremen entführen konnte. Auch wenn die Aufgabe heute gegen Leverkusen definitiv eine andere ist, müssen sich die Essenerinnen, die bisher eine tolle Saison spielen, hier nicht verstecken. Außerdem wäre eine Revanche für die derbe Klatsche in der vergangenen Saison sicherlich im Sinne der Gäste.

Die Werkself tritt wie sonst auch im 4-2-3-1-System an. Allerdings rotiert Trainer de Pauw auf insgesamt drei Positionen im Vergleich zum Derbysieg in Köln. In der Innenverteidigung macht Friedrich Platz für Turányi, auf der Sechs rückt Senß für van Deursen in die Startformation. Außerdem kehrt Karczewska zurück in die Sturmspitze, nachdem sie in der letzten Partie noch verletzt gefehlt hatte. Merino muss sich dafür heute zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen. Bayer will die gute Form behalten und sich heute, im Idealfall mit einem Sieg, weiter in der Spitzengruppe festsetzen.

Beide Teams haben einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Besonders die Gastgeberinnen können mit den bisherigen Leistungen hochzufrieden sein. Das Team von Robert de Pauw ist mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen und konnte drei dieser Partien davon sogar gewinnen, zuletzt auch das prestigeträchtige Derby beim 1.FC Köln. Mit zehn Punkten steht Bayer aktuell auf Rang vier. Die Essenerinnen liegen aktuell mit sieben Punkten auf dem achten Tabellenplatz, holte aber vier Punkte aus dem letzten beiden Spielen. Beim letzten Besuch im Ulrich-Haberland-Stadion klingelte es gleich sechs Mal im Kasten der SGS. Da dürfte Trainer Markus Högner heute etwas dagegen haben.