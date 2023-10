48. Antonia-Johanna Halverkamps MSV Duisb. Gelbe Karte für Antonia-Johanna Halverkamps (MSV Duisburg)

Halverkamps sieht die Gelbe Karte, weil sie an der Seitenlinie den Ball wegwirft.

46. Die zweite Hälfte beginnt! Beide Teams kommen unverändert aus den Kabinen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt die SGS Essen mit 1:0 gegen den MSV Duisburg. Es dauerte nicht lang bis Essen hier die Zügel übernahm. Von Beginn an strahlten die Essenerinnen Gefahr aus und kontrollierten diese Partie. Vom MSV kam offensiv viel zu wenig. Keine einzige richtige Chance verbuchten sie in Hälfte eins. Die knappe Führung der Gästinnen ist mehr als verdient und ein Auswärtssieg sollte hier nicht in Gefahr sein, sollten die Zebras den zweiten Spielabschnitt genauso träge und ideenlos angehen wie den ersten.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

43. Der erste Eckball für Duisburg. Fürst führt von links aus und die Kugel geht hoch an den zweiten Pfosten. Dort steht Zielinski bereit, kann aber keinen Druck hinter den Ball bringen. Das Leder geht klar rechts am Gehäuse vorbei.

40. Annalena Rieke SGS Essen Tooor für SGS Essen, 0:1 durch Annalena Rieke

Der Eckstoß führt zum 1:0! Kowalski bringt den Ball von links zentral in den Fünfer. Rieke steigt am höchsten und lenkt das Leder mit dem Kopf in die untere rechte Ecke. Zuvor wird der Ball noch von Parcell abgefälscht.

39. Duisburg will kontern, doch die SGS erobert an der Mittellinie den Ball und schaltet schnell um. Ein langer hoher Pass findet Berentzen, doch Duisburg klärt zur Ecke.

36. Kowalski will sich an rechten Strafraumecke gegen zwei Verteidigerinnen durchsetzen. Kurz nach dem sie in die Box gelangt, pfeift die Unparteiische die Szene aufgrund eines Stürmerfouls ab.

33. Nach einem Eckball von links von Kowalski kommt Pucks an der linken Ecke des Fünfers zum Kopfball. Ihr Versuch ist jedoch zu unpräzise und landet im hohen Bogen auf dem Kasten von Mahmutovic.

30. Wieder ist es Purtscheller die sich auf dem rechten Flügel durchtanken will. Erneut probiert sie es gegen zwei Verteidigerinnen, wird aber von Parcell gestoppt bevor sie in den Strafraum eindringen kann.

27. Weiterhin sind nur die Gästinnen hier am Ball. Ihnen fehlt es aber noch an Genauigkeit im letzten Angriffsdrittel und an zündenden Ideen, um vor das gegnerische Tor zu kommen.

24. Purtscheller setzt sich auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspielerinnen durch und kommt bis an die Grundlinie. Sie legt sich den Ball aber etwas zu weit vor und er rollt ins Aus.

21. Kowalski mit einem Freistoß von rechts und etwa 30 Metern Distanz. Sie bringt den Ball jedoch nur halbhoch an den Strafraumrand und kann nicht für Gefahr sorgen. Duisburg bereinigt die Situation.

18. Der MSV hat hier Schwierigkeiten mitzuhalten. Bisher verteidigt er zwar noch ganz gut, doch es ist nur eine Frage der Zeit bis die SGS in Führung gehen wird.

15. Nach rund 15 Minuten haben die Zebras hier alles im Griff. Sie haben deutlich mehr Ballbesitz und hatten bereits eine hochkarätige Chance. Eine Führung wäre schon jetzt durchaus verdient.

12. Maier mit der Riesen-Chance! Nach einer hohen Flanke aus dem rechten Halbfeld kommt Mahmutovic aus dem Kasten gelaufen, kommt aber nicht an den Ball. Maier köpft das Leder aus rund 14 Metern Entfernung an den rechten Pfosten!

11. Der erste vorsichtige Vorstoß der Gastgeberinnen. Hess hat ein wenig Platz auf der linken Seite und passt kurz vor der Grundlinie in den Fünfer. Doch die Unparteiische pfeift die Aktion ab, weil der Ball bereits im Aus war.

8. Der MSV findet hier noch nicht richtig in die Partie. Er kann sich nicht aus der Umklammerung der Gästinnen befreien. Nach nur acht Minuten gibt es bereits die zweite Ecke für Essen. Beide blieben harmlos.

5. Die ersten Minuten gehören hier klar den Essenerinnen. Sie gehen früh drauf und setzen Duisburg unter Druck. Auch der erste Torschuss gehört der SGS.

2. Erste Chance für Essen! Nach einem Pass von rechts landet der Ball auf Höhe des Elfmeterpunkts. Dort kommt Meißner frei zum Schuss, haut das Leder aber rund einen Meter über den Kasten.

1. Der Ball rollt! Essen stößt an.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zur Partie gegen Bayern nimmt Gerstner zwei Veränderungen vor. Für Kappenberger und Cin rücken Hess und Parcell in die Startelf. Kollege Högner rotiert nach der Niederlage gegen München nur auf einer Position. Auf dem linken Flügel spielt Berentzen anstelle von Elmazi.

In 37 Partien begegneten sich beide Teams bereits. In 17 Fällen gingen die Duisburgerinnen als Siegerinnen vom Feld und 15 Matches entschieden die Essenerinnen für sich. Fünf Spiele endeten unentschieden. In der vorigen Saison fegte Essen die Zebras mit 6:0 vom Platz. Im Rückspiel trennte man sich vorletzten Spieltag torlos. Durch diesen Punktgewinn sicherte sich die SGS den Klassenerhalt.

Auch bei der SGS verlief der Start nicht nach Maß. Nach dem erfolgreichen Beginn mit einem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt folgten zwei Niederlagen. Zuerst verloren die Essenerinnen mit 2:3 beim Aufsteiger aus Leipzig und anschließend unterlagen sie den amtierenden Meisterinnen Bayern München mit 0:2. Mit zwei Zählern mehr als die heutigen Gastgeberinnen, steht die SGS im Moment auf dem neunten Platz. Genau wie sein Kollege freut sich auch Essens Cheftrainer Markus Högner auf die heutige Partie. „Solche Derbys sind immer heiß umkämpft. Klar haben wir es in den letzten Jahren in Duisburg gut gemacht, aber jetzt ist es wieder ein anderes Spiel in einer anderen Konstellation“, so Högner.

Der MSV Duisburg kam beim Saisonauftakt mit 0:9 gegen die TSG Hoffenheim unter die Räder. Am zweiten Spieltag erkämpften sich die Zebras ihren ersten und bisher einzigen Punkt. Erst in der Nachspielzeit schoss Halverkamps den Ausgleich zum 2:2. In der vergangenen Woche verlor der MSV mit 1:4 gegen den 1. FC Köln. Zurzeit stehen die Duisburgerinnen auf dem elften Rang und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Trotz des schlechten Starts freut sich Cheftrainer Thomas Gerstner auf das heutige Derby. „Es ist Derby-Time. Das heißt, es wird eklig und dreckig, wie es halt sein muss. In so einem Spiel ist von Anfang an Feuer drin. Das gilt es in die richtigen Kanäle zu lenken“, so der 56-Jährige.